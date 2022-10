El episodio 8 de She-Hulk ha confirmado que la serie 'Daredevil' de Netflix es canon en el UCM

El octavo episodio de She-Hulk ha aterrizado en Disney+. Y, tras dos meses de espera, Daredevil ha aparecido por fin en la serie de televisión independiente de Jennifer Walters.

Para los fans de la serie de Netflix de Daredevil, la espera ha sido aún más larga para volver a ver al superhéroe ciego en la pequeña pantalla. Técnicamente, Daredevil ya ha aparecido en una producción de Marvel Studios: Charlie Cox retoma su papel de Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home en diciembre del 2021. Sin embargo, hay que remontarse a octubre del 2018, y a la tercera y última temporada de Daredevil en Netflix, para ver la última aparición de Cox como el icónico justiciero disfrazado.

Desde que los rumores sobre la aparición del Murdock/Daredevil de Cox en el UCM comenzaron a arremolinarse, los fans se han preguntado si la versión de este universo es el mismo personaje de los Defenders de Netflix. Pues bien, el episodio 8 de She-Hulk finalmente nos dio una respuesta definitiva, con la última serie de Marvel casi confirmando que este es el mismo Daredevil, y la intrigante revelación de que las series de Marvel de Netflix son oficialmente canon en el UCM.

Salvo un cambio de color, el traje de Dardevil en el UCM es el mismo que en su serie de televisión de Netflix. (Image credit: Netflix)

Empecemos por las numerosas pistas que nos dan sobre el cánon de la serie de Netflix en el UCM en el último episodio de la serie Disney+ de She-Hulk.

Lo primero es el traje. Aparte de los tonos amarillos que Murdock (o, mejor dicho, el sastre de superhéroes Luke Jacobson) ha añadido al traje de Daredevil, este es exactamente el mismo traje que Daredevil llevaba en su serie de Netflix. El mismo casco, la armadura, los zapatos... todo sigue está ahí. Daredevil también lleva las mismas armas que poseía en su serie de Netflix, como su bastón extensible y sus porras.

El siguiente guiño obvio es el tema musical que abría cada episodio de la serie de Netflix de Daredevil. La pista musical suena cuando Jennifer Walters le pregunta a Matt Murdock si es un superhéroe tras su pelea en el aparcamiento. Los fans de la serie de televisión de Daredevil reconocerán inmediatamente las notas que suenan brevemente durante esta escena del proyecto de la Fase 4 del UCM (opens in new tab). Esta no es la primera vez que Marvel nos mosquea con un motivo musical en una de sus series de televisión: el final de temporada de Ms Marvel contenía la melodía del tema de X-Men: la serie animada cuando se reveló que era una mutante. Por lo tanto, si hay un precedente en el que Marvel implica con fuerza el estatus canon de las producciones que no pertenecen al UCM, ¿por qué iba a ser Daredevil diferente?

En tercer lugar, tenemos algo más que una referencia a la escena final de la tercera temporada de Daredevil. A principios del episodio 8, cuando Jen y Matt toman algo juntos, Matt revela que sigue trabajando en la Cocina del Infierno de forma gratuita. Esta es un gran guiño de vuelta a los momentos finales del último episodio de Daredevil cuando Foggy Nelson y Karen Page sugieren que Matt comience a trabajar con ellos de nuevo para ayudar a aquellos que no pueden pagar sus honorarios legales.

Foggy y Karen aparecen en el episodio 8 de She-Hulk. (Image credit: Netflix)

Se ha rumoreado que Elden Henson y Debroah Ann Woll retomarán sus papeles de Foggy y Karen en Daredevil: Born Again, la serie de televisión independiente del UCM del superhéroe, que llega como parte de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab). Así que no hay que ser un genio para deducir que Born Again será un reboot más suave de la serie Daredevil de Netflix.

Esto ofrece una interesante contrapartida a los propios pensamientos de Cox sobre si Born Again, que aterriza en la primavera del 2024, es una continuación de Daredevil de Netflix. En la D23 Expo 2022, el actor dijo a ScreenRant (opens in new tab) que Born Again no será la cuarta temporada de Daredevil, pero no dio más detalles. Pues bien, Born Again no tiene por qué ser una continuación directa de la serie de Netflix para que las tres temporadas de ese streamer se consideren canon. Hay referencias más que suficientes en She-Hulk para sugerir que lo será de una manera u otra.

Sin embargo, la mayor confirmación de que la serie de Daredevil de Netflix es canon en el UCM viene directamente de la propia Marvel. En un artículo publicado en Marvel.com (opens in new tab) tras el episodio 8 de She-Hulk, el equipo editorial interno de la compañía escribe que este es "en gran medida el mismo Matt Murdock que el público ha llegado a conocer y amar a lo largo de los años". Si eso no es prueba suficiente de que este Matt Murdock/Daredevil es el mismo de la serie original de Netflix, no sabemos qué lo es.

Por supuesto, los fans de Marvel (nosotros incluidos) podríamos estar leyendo más de lo que dice en ese artículo específico de Marvel. También podría ser que el escritor del artículo esté insinuando que el Daredevil de Netflix es canon en el UCM sin confirmarlo directamente. Pero la redacción es demasiado exacta para que pueda significar otra cosa. En nuestras mentes, esto casi confirma que el Daredevil del Universo Marvel es el mismo que vimos en tres temporadas en Netflix.

Quizá tengamos más respuestas cuando la serie independiente de Eco llegue a Disney Plus en el 2023. Daredevil también hará un cameo en esa serie de televisión, así que es posible que sepamos más sobre su cánon en esa serie antes de que llegue la suya propia un año después. De momento, nos mantenemos firmes: el Daredevil del UCM es exactamente la misma versión que el de Netflix.

