El director de Los 4 Fantásticos de Marvel recomienda no hacer caso a los rumores sobre el casting

El director de Los Cuatro Fantásticos, Matt Shakman, ha desmentido las afirmaciones de que Marvel ya ha contratado a los protagonistas de la próxima película.

En declaraciones a Collider (opens in new tab), Shakman restó importancia a las especulaciones de que Marvel ya había contratado a actores para representar al icónico superequipo en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Marvel anunció finalmente que estaba desarrollando una película de los Cuatro Fantásticos para el UCM en julio del 2019. Desde entonces, los conocedores de la industria, los filtradores del UCM y los fans más casuales han vinculado a estrellas de renombre con el papel de Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Cosa.

Sin embargo, Shakman intentó calmar los rumores sobre el reparto de la Fase 6 de Marvel. Cuando se le preguntó si podía confirmar o desmentir alguno de los rumores que circulaban por Internet, el director de WandaVision respondió: "Estamos al principio del proceso. No tenemos nada que anunciar ahora mismo, y desde luego, cuando lo hagamos os lo haremos saber."

Abordando el tema más a fondo en una entrevista con ComicBook.com (opens in new tab), Shakman añadió: "¡Hay muchos rumores por ahí, tío! Es increíble. Como aprendí en WandaVision, es encantador ver el nivel de compromiso que tienen los fans con este material. Llevo leyendo los cómics de los Cuatro Fantásticos desde que era niño, me encantan estos personajes, y me encanta la oportunidad que tenemos de llevarlos al UCM... Pero sí, en este momento no tengo respuestas para nadie sobre el casting".

Para 'fantásticos' los rumores que se inventan los fans

Los Cuatro Fantásticos llevan más de un año rumoreándose... (Image credit: Marvel Studios)

Todavía faltan dos años para el estreno de la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel, que se estrenará en los cines en febrero del 2025. Shakman dice que la fotografía principal de la película de superhéroes no comenzará hasta principios del 2024 (según The Wrap (opens in new tab)), así que Marvel tiene tiempo de sobra para contratar a los actores adecuados para cada papel.

Sin embargo, eso no ha impedido que los filtradores y fans del UCM (incluidos nosotros, hay que reconocerlo) sigan especulando sobre quién interpretará a los héroes legendarios y al villano principal de la película.

En enero del 2022, informamos de que Marvel parecía estar lista para elegir al icónico cuarteto de los Cuatro Fantásticos. Por supuesto, nos precipitamos, como todo el mundo. Sin embargo, en los 12 meses transcurridos desde entonces, los rumores sobre quién protagonizará la película no han hecho más que crecer exponencialmente.

En mayo del 2022 se relacionó a Bryce Dallas Howard con el papel de la Mujer Invisible (Sue Storm), pero la protagonista de Jurassic World se vio obligada a desmentir su participación. Cinco meses más tarde, Adam Driver (Star Wars, Historia de un matrimonio) se postuló como posible candidato para interpretar al Doctor Doom, el mayor adversario de los Cuatro Fantásticos, o a Mr. Fantástico/Reed Richards.

(Image credit: Marvel Comics)

Fue en el período previo a la presentación de Marvel en la D23 Expo de septiembre del 2022 cuando las especulaciones alcanzaron su punto álgido. Varios informadores del UCM sugirieron que Marvel iba a revelar quién interpretaría a cada miembro del supergrupo en el evento.

La lista de estrellas aparentemente vinculadas al proyecto era tan increíble como cabía esperar. Entre los actores vinculados al proyecto se encuentran John Krasinski, Penn Badgley, John David Washington, Emily Blunt, Lily James, Alexandra Daddario, Eiza González, Zac Efron, Ryan Gosling, Jason Segel, Jamie Dornan, Melissa Benoist, Natalia Dyer y William Jackson Harper.

Incluso se rumoreó que Chris Evans, que interpretó al Capitán América en el UCM entre el 2010 y el 2019, volvería a encarnar a Johnny Storm/Antorcha Humana, ya que Evans interpretó al personaje en las dos películas de los Cuatro Fantásticos de Fox. El presentador de radio estadounidense Howard Stern también gastó una broma a los fans de Marvel al sugerir que podría interpretar al Doctor Doom en el UCM.

Desgraciadamente, el único anuncio de los Cuatro Fantásticos en la D23 Expo fue el que confirmaba que Shakman dirigiría el proyecto. Esa confirmación se produjo cuatro meses después de que Shakman fuera contratado para dirigir la película del UCM, y sólo dos meses después de que el legendario cineasta Steven Spielberg fuera aparentemente sondeado para hacerla en su lugar.

Lo entendemos: todo el mundo está ansioso (nosotros incluidos) por ver debutar en el UCM al primer equipo de superhéroes de los cómics de Marvel. Sin embargo, la cantidad de especulaciones en torno a la película ha sido excesiva, y le ha tocado al director de la película intentar calmarnos a todos.

Claro, los comentarios de Shakman podrían ser una forma de despiste. Es posible que Marvel se haya reunido con algunas estrellas de primera fila para sondearlas sobre la posibilidad de que se unan a su gigante cinematográfico, y las negociaciones podrían estar en una fase avanzada con una o más de ellas. Pero, dado que el rodaje no comenzará hasta dentro de un año, es posible que Marvel aún esté buscando a los candidatos adecuados antes de iniciar oficialmente el proceso de audiciones.

Por ahora, sin embargo, te recomendamos no creer todo lo que lees en Internet. Con un poco de suerte, conoceremos algunos detalles oficiales del casting en la Comic-Con de San Diego o en la D23 Expo de este año.

