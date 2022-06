El cargador del Nothing Phone (1) también puede cargar rápidamente otros dispositivos

El Nothing Phone (1) podría venir con un cargador rápido de 45W cuando se lance en julio. La novedad llega después de que el accesorio fuera visto recientemente en informes de certificación de seguridad.

Según un informe de 91Mobiles (opens in new tab), el cargador del primer móvil de Nothing fue registrado para una certificación TUV. El cargador también parece soportar la gestión de Power Delivery (PD), lo que indica que también será compatible para cargar otros dispositivos Nothing, otros smartphones Android y ordenadores portátiles.

El cargador del Nothing Phone (1) podría venir en tres números de modelo: C304, C247 y C348. Esto podría indicar que se trata de modelos distintos para diferentes mercados regionales.

Las certificaciones no revelan nada más, pero es posible que en las próximas semanas se filtre más información. Hasta ahora ha habido múltiples informes sobre el diseño, la pantalla y otras especificaciones del dispositivo. El mes pasado también se vio el smartphone en la plataforma de certificación BIS.

Se espera que el Nothing Phone (1) se lance con un chip Snapdragon 778G dentro de un chasis transparente similar al del Nothing Ear (1). También se espera que el smartphone cuente con una pantalla AMOLED FullHD+ de 6,43 pulgadas con una frecuencia de actualización máxima de 90Hz. Además, se especula que vendrá con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. No está claro si el teléfono sería compatible con el almacenamiento ampliable a través de una tarjeta microSD.

Nothing ha anunciado que el Phone (1) será lanzado durante un evento global el 12 de julio. Se desconoce el precio, sin embargo, se espera que sea superior al de otros smartphones con el mismo chip.

Equilibrio entre batería y carga

La carga de 45W nos hace pensar que la compañía va a lo seguro. Al fin y al cabo, es su primer smartphone. Pero esta empresa también está bajo el liderazgo de alguien que hizo de la carga rápida la parte más exclusiva de un producto. Por lo tanto, es confuso ver que Nothing no trae un adaptador de alto vataje para su smartphone.

El cargador no será lento, eso seguro. Hemos probado dispositivos que vienen con tecnología de carga rápida de 33W también como el OnePlus Nord CE 2 Lite. La batería se carga en menos de una hora.

Si son ciertos los rumores de que el Nothing Phone (1) vendrá con soporte para carga inalámbrica, entonces muchos usuarios esperarán que venga con velocidades de carga más rápidas. Si la carga por cable no es tan rápida como podría ser, nos vendría bien que la inalámbrica fuera un poco más ligera.

Sin embargo, la buena noticia es que, dado que el bloque de carga será compatible con la DP, se podría utilizar el mismo bloque para cargar rápidamente otros dispositivos como el portátil, la tablet y otros dispositivos compatibles. Al fin y al cabo, llevar varios cargadores para varios dispositivos es un engorro, algo en lo que incluso los gobiernos están de acuerdo, y es algo que quieren restringir y unificar.