El Apple Watch recibirá grandes mejoras gracias a watchOS 10

Es posible que si estabas deseando disfrutar de una experiencia mejorada en tu Apple Watch, no tengas que comprarte uno nuevo, ya que parece que la próxima gran actualización del sistema operativo (que probablemente se llamará watchOS 10) incluirá cambios sustanciales para los modelos existentes como el Apple Watch 8 (opens in new tab).

Eso es lo que ha afirmado Mark Gurman en Bloomberg (opens in new tab) (y compartido por 9to5Mac (opens in new tab)). En concreto, Gurman afirma que "creo que la nueva versión de watchOS debería ser una actualización bastante extensa, con cambios notables en la interfaz de usuario, a diferencia de iOS 17 (opens in new tab)."

Gurman no especifica más que eso, pero es posible que no tengamos que esperar mucho para saber más sobre esta "extensa actualización", ya que es casi seguro que watchOS 10 se anuncie en la conferencia WWDC 2023 (opens in new tab)de Apple el 5 de junio.

También es probable que veamos allí el lanzamiento de la primera beta para desarrolladores (seguida no mucho después por betas públicas), pero el software definitivo para el consumidor probablemente no estará disponible hasta alrededor de septiembre, cuando se espera que se lance junto con el Apple Watch 9 (opens in new tab).

Grandes mejoras en el software y pocas en el hardware

Sin embargo, el Apple Watch 9 en sí podría no resultar tan tentador, ya que Gurman ha añadido que "es importante que watchOS tenga un gran año dado que las actualizaciones de hardware del Apple Watch serán cualquier cosa menos importantes."

Esta afirmación se hace eco de los pocos rumores del Apple Watch 9 que hemos escuchado hasta ahora, que sugieren que el nuevo reloj será muy parecido al Apple Watch 8, su predecesor. Otras filtraciones sugieren que es posible que el Apple Watch Ultra 2 (opens in new tab) y/o el Apple Watch SE 3 no se lancen hasta 2024. Eso significa que el año que viene podría ser un gran año para el hardware del Apple Watch, ya que además de los modelos anteriores, tendremos el Apple Watch 10 (o Apple Watch X, como podría llamarse (opens in new tab)) que según los rumores vendrá con grandes mejoras.

Pero entonces, ¿qué pasa con este año? Parece que Apple se centrará más en las actualizaciones de software que en las de hardware. Así que si ya tienes un Apple Watch 8 o un modelo anterior, es posible que recibas la mayoría de las mejoras de este año descargándolas en tu reloj actual, en vez de tener que derrochar en un nuevo dispositivo.

Por supuesto, no podemos estar seguros de que las afirmaciones de Gurman estén en lo cierto, pero este filtrador tiene un historial bastante bueno, así que es muy probable que tenga razón. En ese caso, puede que el smartwatch de Apple que ya tienes dentro de poco te parezca como nuevo y vuelva a emocionarte.