Olvídate del Apple Watch 9, ya hay información sobre el Apple Watch X

Todavía faltan muchos meses para el probable lanzamiento en septiembre del Apple Watch 9, pero ya hay noticias sobre su sucesor el Apple Watch X, y el titular es que aparentemente va a ser más grande.

Lo dice David Hsieh, analista de la firma de investigación tecnológica Omdia (opens in new tab) (según MacRumors (opens in new tab)), que afirma que el Apple Watch X estará disponible en tamaños de 1,89 y 2,04 pulgadas. Esto supone un aumento respecto a las 1,69 pulgadas y 1,9 pulgadas del Apple Watch 8.

El nombre también es interesante, aunque no sorprendente, ya que pondría la marca en línea con el iPhone X del 2017. Así que, como en ese caso, la X aquí sería el número romano de 10.

Hsieh también aporta información sobre el Apple Watch SE 3, que aparentemente aterrizará en el 2024 junto al Apple Watch X y verá un aumento de tamaño propio. Al parecer, coincidirá con el Apple Watch 8 en cuanto a tamaño de pantalla, pasando de 1,57 pulgadas a 1,78 pulgadas.

Sin embargo, aparentemente no habrá ningún aumento de tamaño para el Apple Watch 9, que al parecer tendrá las mismas opciones de tamaño de pantalla que el Apple Watch 8.

Por último, Hsieh afirma que el Apple Watch Ultra 2 aterrizará en el 2024 con una pantalla de 2,13 pulgadas, lo que también sería un aumento de tamaño y está en línea con lo que hemos escuchado en otros lugares. Pero Hsieh añade un par de nuevos detalles en el sentido de que la resolución será aparentemente de 540 x 440 o 556 x 452, lo que lleva a una densidad de píxeles de alrededor de 325 píxeles por pulgada.

Como referencia, el actual Apple Watch Ultra tiene una pantalla de 1,92 pulgadas y 502 x 410, con 338 píxeles por pulgada.

El 2023 podría ser un año aburrido para los Apple Watch

Se dice que el Apple Watch Ultra 2 no llegará hasta al menos el 2024, que el Apple Watch SE 3 hará lo mismo y que el Apple Watch 9 tendrá aparentemente el mismo tamaño de pantalla que el Apple Watch 8, por lo que no habrá mucho por lo que entusiasmarse este año en lo que respecta al Apple Watch.

Si la filtración anterior es cierta, es de suponer que solo veremos un nuevo modelo de Apple Watch este año, y podría no ser muy diferente del Apple Watch 8.

Por supuesto, el hecho de que no sea más grande no significa que no vaya a haber otras actualizaciones, pero tendría cierto sentido que Apple guardara actualizaciones importantes para el modelo de décima generación del año que viene, del mismo modo que el iPhone X fue un gran cambio para la línea de smartphones de Apple.

Así que, aunque no podemos estar del todo seguros, los lanzamientos del Apple Watch de este año podrían no tener mucho impacto en nuestra lista de los mejores smartwatches (opens in new tab).