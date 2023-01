Disfruta del rendimiento creativo de tus sueños con NVIDIA Studio - Esto es lo que te estás perdiendo

Si te pensabas que NVIDIA sólo se preocupa por los gamers y los videojuegos, permítenos hablarte de NVIDIA Studio (opens in new tab) ya que es la plataforma definitiva para creativos profesionales.

Todo el mundo sabe que NVIDIA es la compañía de tarjetas gráficas más importante del mundo, y es verdad que sus increíbles GPUs son el sueño de cualquier jugador, pero si eres creativo profesional, te estarás perdiendo un montón de beneficios si no aprovechas NVIDIA Studio.

Si te dedicas a crear a nivel profesional, lo más probable es que ya hayas oído hablar de esta plataforma, pero incluso si ya la usas, tal vez no conozcas todas sus ventajas, y en este artículo las vamos a detallar todas. Por otro lado, si eres nuevo en el mundillo o todavía no conoces NVIDIA Studio, queremos contarte por qué cambiará tu forma de trabajar para siempre, llevando tu rendimiento creativo a un nuevo nivel.

Si siempre has soñado con un potencial ilimitado para crear, NVIDIA Studio es la respuesta a tus plegarias.

Cómo asegurarte de que vas a poder exprimir todas las ventajas de NVIDIA Studio

Antes de entrar a detallar todos los beneficios que te ofrece NVIDIA Studio, queremos empezar por lo práctico: ¿qué necesitas para disfrutar de todas estas ventajas?

Para aprovechar al máximo la plataforma, debes tener un ordenador que esté a la altura. Por suerte, NVIDIA trabaja con los principales fabricantes de portátiles y ordenadores (Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, MSI, Lenovo, Razer, etc.) para diseñar y certificar equipos que te garantizan cumplir con todos los requisitos necesarios.

Estos equipos certificados cuentan con la etiqueta NVIDIA Studio.

Cabe destacar que NVIDIA está trabajando codo con codo con PcComponentes (opens in new tab) desde agosto para certificar equipos de sobremesa preparados para ofrecerte el máximo rendimiento creativo. Esta es una gran noticia para los potenciales compradores, ya que hablamos de un vendedor con una reputación impecable, que además cuenta con un servicio de garantías ejemplar.

Estos equipos están probados para garantizar una experiencia perfecta para todos los artistas digitales, profesionales de 3D, diseñadores, editores, etc., y además hay un rango de precios para todos los presupuestos. Puedes consultar el listado de PcComponentes de ordenadores certificados pinchando aquí, (opens in new tab) y por supuesto, se va actualizando constantemente para añadir nuevos equipos.

Ahora, hablemos de NVIDIA Studio y de todo lo que te ofrece.

(Image credit: NVIDIA)

Qué es NVIDIA Studio

Al igual que el nombre "GeForce" se relaciona con el gaming, NVIDIA Studio (opens in new tab) es la plataforma definitiva para todo tipo de profesionales, desde artistas digitales y modeladores 3D, a editores de vídeo, ingenieros, desarrolladores de videojuegos, y mucho más.

Cuando hablamos de NVIDIA Studio, hay que tener claro que no hablamos solo de un controlador o una herramienta, sino que NVIDIA Studio es como una gran familia de distintas herramientas y drivers profesionales, que además potencia y acelera el rendimiento de tus aplicaciones creativas.

Podemos empezar resumiendo diciendo que, gracias a todas las herramientas que te ofrece NVIDIA Studio, podrás crear a la velocidad de tu imaginación. Atrás quedarán los días en lo que tenías que esperar pacientemente a que tu ordenador termine de procesar todo lo que le pides. A partir de ahora, ahorrarás muchas horas de trabajo, y no solo eso, sino que podrás inspirarte a un nuevo nivel y materializar tus proyectos más ambiciosos. El límite lo pondrá tu imaginación, y no tu equipo.

NVIDIA Studio te permite crear a la máxima velocidad, con el rendimiento de tus sueños y de forma optimizada específicamente para las aplicaciones creativas más importantes.

Drivers específicos para profesionales

Empecemos hablando de los drivers (o controladores). De nada sirve tener un ordenador carísimo con los mejores componentes del mercado, si luego tu software no es capaz de comunicarse bien con ellos. Ahí es donde entran en juego los drivers; son por así decir un idioma común para el hardware y el software de tu ordenador, que hará que puedas sacar el máximo partido a todas esas piezas.

NVIDIA Studio te ofrece drivers para profesionales gratuitos que son creados, y actualizados, de forma conjunta con los desarrolladores de las aplicaciones profesionales para garantizar un funcionamiento óptimo y que puedas exprimir al máximo todo lo que te ofrecen las herramientas creativas más importantes del sector, mejorando sus características, reduciendo la reiteración y acelerando tu flujo de trabajo.

En definitiva, los drivers de NVIDIA Studio te ofrecerán el rendimiento y la fiabilidad que necesitas para crear al máximo nivel.

(Image credit: NVIDIA)

Aceleración de tecnologías basadas en IA

En el punto anterior hemos hablado de los drivers profesionales de NVIDIA Studio y de que su función es básicamente hacer que el hardware y el software de tu ordenador se comuniquen de forma óptima.

Pues bien, hay otro aspecto importante que te aporta NVIDIA Studio. Está claro que cada vez hay más herramientas profesionales que utilizan la inteligencia artificial para efectos, opciones, filtros, plug-ins, etc., y una de las cosas que hace NVIDIA Studio es acelerar todas esas tecnologías basadas en IA. Esto abarca desde Photoshop para crear varios efectos, a DaVinci para hacer rotoscopias de manera más rápida, por poner algunos ejemplos.

Además, NVIDIA Studio cuenta con distintas herramientas para sacar el máximo partido a estas tecnologías:

NVIDIA Broadcast (opens in new tab) : Si eres streamer no te puedes perder esta herramienta, ya que podrás mejorar tus transmisiones y llevarlas a un nuevo nivel. Con NVIDIA Broadcast podrás transformar cualquier espacio en un estudio de transmisión, ya que convierte las cámaras web y los micrófonos estándar en dispositivos inteligentes de gran calidad y todo esto con solo tocar un botón. Por supuesto, todo esto no está destinado sólo a los streamers, puesto que es una herramienta que también es beneficiosa para los chats de voz y videoconferencias. Disfruta de los efectos de IA como fondos virtuales, cancelación de ruido, y mucho más.

: Si eres streamer no te puedes perder esta herramienta, ya que podrás mejorar tus transmisiones y llevarlas a un nuevo nivel. Con NVIDIA Broadcast podrás transformar cualquier espacio en un estudio de transmisión, ya que convierte las cámaras web y los micrófonos estándar en dispositivos inteligentes de gran calidad y todo esto con solo tocar un botón. Por supuesto, todo esto no está destinado sólo a los streamers, puesto que es una herramienta que también es beneficiosa para los chats de voz y videoconferencias. Disfruta de los efectos de IA como fondos virtuales, cancelación de ruido, y mucho más. NVIDIA Canvas (opens in new tab) : Desata tu imaginación con posibilidades creativas ilimitadas con la increíble IA de Canvas. Entre otras cosas, podrás aprovechar esta herramienta para crear imágenes realistas con unos pocos trazos, así como crear fantásticos fondos con rapidez.

: Desata tu imaginación con posibilidades creativas ilimitadas con la increíble IA de Canvas. Entre otras cosas, podrás aprovechar esta herramienta para crear imágenes realistas con unos pocos trazos, así como crear fantásticos fondos con rapidez. NVIDIA Omniverse (opens in new tab) : Esta es una plataforma para crear y operar aplicaciones del metaverso, y que permite a los artistas 3D colaborar en tiempo real, trabajar entre aplicaciones y utilizar herramientas de IA para mejorar su arte.

Puedes consultar y descargar todas las herramientas que forman la familia NVIDIA Studio pinchando en este enlace (opens in new tab).

(Image credit: NVIDIA)

Soporte para las principales aplicaciones del sector

Gracias a que NVIDIA trabaja conjuntamente con los distintos desarrolladores de las aplicaciones, las herramientas creativas son capaces de aprovechar al máximo las tecnologías de NVIDIA, desde la aceleración por CUDA para todo tipo de procesos de renderización y rasterizado, al trazado de rayos en tiempo real.

Concretamente, NVIDIA trabaja con más de 80 aplicaciones creativas de todas las categorías. Estos son, de forma resumida, los beneficios que podrás disfrutar según el tipo de herramientas que uses:

Renderizado y 3D : modela y renderiza mundos virtuales enriquecidos con un rendimiento ultrarrápido inigualable.

: modela y renderiza mundos virtuales enriquecidos con un rendimiento ultrarrápido inigualable. Edición de vídeo : graba, edita y entrega más rápido vídeos en 4K, 6K e incluso 8K, ahorrándote horas de trabajo.

: graba, edita y entrega más rápido vídeos en 4K, 6K e incluso 8K, ahorrándote horas de trabajo. Fotografía : retoca fácilmente, y a la velocidad de la luz, tus fotos de alta resolución con más de 30 efectos acelerados por GPU, incluidas las funciones de IA para mejorar tu obra de arte.

: retoca fácilmente, y a la velocidad de la luz, tus fotos de alta resolución con más de 30 efectos acelerados por GPU, incluidas las funciones de IA para mejorar tu obra de arte. Diseño gráfico : si usas Adobe Creative Cloud podrás interactuar y acercar y alejar rápidamente los gráficos vectoriales complejos sin problemas y sin esfuerzo. Usa fácilmente más de 30 filtros y efectos acelerados por GPU, y visualiza al instante tu arte 2D en 3D fotorrealista con renderizado acelerado.

: si usas Adobe Creative Cloud podrás interactuar y acercar y alejar rápidamente los gráficos vectoriales complejos sin problemas y sin esfuerzo. Usa fácilmente más de 30 filtros y efectos acelerados por GPU, y visualiza al instante tu arte 2D en 3D fotorrealista con renderizado acelerado. Retransmisión : desbloquea la calidad y el rendimiento de nivel profesional en tus aplicaciones de transmisión favoritas con el codificador de GPU exclusivo de NVIDIA, NVENC. Como ya hemos comentado, aprovecha la aplicación NVIDIA Broadcast, que mejora tus transmisiones en directo, chats por voz y videollamadas con potentes efectos de IA como la eliminación de ruido y el fondo virtual.

: desbloquea la calidad y el rendimiento de nivel profesional en tus aplicaciones de transmisión favoritas con el codificador de GPU exclusivo de NVIDIA, NVENC. Como ya hemos comentado, aprovecha la aplicación NVIDIA Broadcast, que mejora tus transmisiones en directo, chats por voz y videollamadas con potentes efectos de IA como la eliminación de ruido y el fondo virtual. Visualización de arquitectura: visualiza sin esfuerzo mundos y espacios en una realidad impresionante utilizando el trazado de rayos acelerado por GPU RTX en Unreal Engine 4, Chaos V-Ray y Enscape.

Si quieres consultar el listado completo (opens in new tab)de todas las aplicaciones optimizadas para NVIDIA Studio, así como la manera en la que cada una se beneficia de la aceleración de GPU de NVIDIA, lo puedes hacer pinchando aquí (opens in new tab).

Requisitos para NVIDIA Studio

Como hemos comentado al principio de este artículo, deberás contar con un buen ordenador o portátil para poder dar vida a tus proyectos creativos con este potencial ilimitado.

Como habrás imaginado, tu equipo debe contar con una tarjeta gráfica NVIDIA RTX, y además, hay ciertos requisitos con los que debe cumplir, y que tal y como puedes consultar en la web de NVIDIA (opens in new tab), son estos:

GPU : GeForce RTX 3050, RTX A1000 o superior

: GeForce RTX 3050, RTX A1000 o superior CPU : Intel Core i5 (Serie H) de última generación, AMD Ryzen r5 (Serie H) de última generación, o superior

: Intel Core i5 (Serie H) de última generación, AMD Ryzen r5 (Serie H) de última generación, o superior RAM : 16GB o más

: 16GB o más SSD : 512GB de SSD NVMe o superior

: 512GB de SSD NVMe o superior Pantalla: Pantallas IPS calibradas de fábrica con amplias gamas de colores (disponibles en 4K y 1440p)

Recuerda que todos los equipos certificados cuyo rendimiento creativo está garantizado por NVIDIA y los fabricantes, cuentan con la etiqueta NVIDIA Studio.

Y lo que es más fácil todavía, echa un vistazo a los equipos de sobremesa garantizados que NVIDIA y PcComponentes están ofreciendo y probando de forma conjunta (opens in new tab): te aseguramos que creerás que estás soñando cuando te pongas a desarrollar tu próximo proyecto creativo. Estos equipos han sido diseñados para creadores. Si no encuentras uno que se ajuste a tu presupuesto o tus preferencias ahora mismo, asegúrate de volver a comprobar el listado periódicamente, ya que se va actualizando.

Puedes encontrar más información sobre la colaboración entre NVIDIA y PcComponentes pinchando aquí (opens in new tab).

