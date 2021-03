Confirmado oficialmente: el OnePlus Watch se lanzará junto con los teléfonos OnePlus 9

El evento de lanzamiento de la serie OnePlus 9 es el 23 de marzo a las 15:00h, como seguramente ya hayas escuchado debido a la gran cantidad de anuncios oficiales de la compañía que estamos viendo cada día respecto a sus nuevos teléfonos.

Y ahora ya sabemos que también se va a lanzar el OnePlus Watch el mismo día.

El OnePlus Watch es el esperado primer smartwatch (Reloj Inteligente) de la compañía. Ya sabíamos que llegaría pronto, y ahora ha sido confirmado de forma oficial: lo lanzarán el 23 de marzo.

La compañía amplía así su gama de productos, con estos dispositivos que muestran la hora y la frecuencia cardíaca, pero que también ponen el bienestar personal por encima de todo.

OnePlus no nos ha dado muchos más detalles en esta declaración, pero sí que nos ha mostrado la imagen que encabeza este artículo. Además, aparentemente, según la compañía, este smartwatch tendrá un "precio asequible", un "diseño de moda" y ofrecerá una "experiencia de usuario de primera".

Próximo lanzamiento

El 23 de marzo será un día intenso, junto con el evento de lanzamiento de la serie OnePlus 9 y el OnePlus Watch, también se celebrará el evento de presentación del Black Shark 4, y además hay rumores de un posible evento de Apple.

Como OnePlus ha dado mucha información sobre el OnePlus 9 Pro últimamente, está bastante claro que se lanzará el 23 junto con el modelo estándar y el Smartwatch.

No dudéis que el 23 de marzo en TechRadar estaremos bien atentos a todos lo que pase, por lo que no olvidéis visitarnos para enteraros de todas las novedades que no traerá ese gran día.