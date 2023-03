Confirmado: el Motorola Razr 2023 llegará pronto - Y al parecer viene con mejoras para rivalizar con el Galaxy Z Flip

Contábamos con que veríamos un nuevo Motorola Razr este año, pero ahora la compañía lo ha confirmado, llegando a decir que la próxima versión del teléfono plegable, que probablemente se llamará Motorola Razr 2023 (opens in new tab), se lanzará "muy pronto".

Eso es lo que ha dicho el CEO de Lenovo, Yuanqing Yang, hablando con CNBC (opens in new tab) durante el MWC 2023 (opens in new tab), así que damos por supuesto que es información verídica (Motorola pertenece a Lenovo). Dicho esto, el Motorola Razr 2022 (opens in new tab) no llegó hasta agosto del año pasado, así que parece un poco pronto para un nuevo modelo.

Por lo tanto nos preguntamos, ¿lanzará Motorola el Razr 2023 menos de un año después del Razr 2022, o "muy pronto" está más lejos de lo que parece?

Yang también dijo "creo que es mucho mejor" en comparación con el Razr 2022, por lo que parece que el Motorola Razr 2023 podría venir con algunas mejoras significativas. No se han revelado los detalles, pero al parecer las mejoras se centrarán en la bisagra y las aplicaciones.

Más allá de eso, Yang dijo que la recepción de la línea Razr "es buena", y que "cuando la tecnología madure, entonces el precio podría bajar, y entonces se podría impulsar un mayor volumen".

En otras palabras, es probable que los teléfonos plegables sean más asequibles con el tiempo, lo que podría ayudar a generalizarlos, una opinión de la que se hizo eco el Presidente de Ventas y Servicio Exterior de Oppo, Billy Zhang, cuando hablamos con él en el MWC sobre la posibilidad de ver más plegables asequibles en el futuro. Sin embargo, no hay indicios de que el Razr 2023 vaya a costar menos que la versión del año pasado.

Las cámaras del Razr 2022 podrían ser mejores (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

¿En qué podría mejorar el Motorola Razr 2023?

La mención de Yang a la mejora de la bisagra probablemente signifique que veremos mejoras en la durabilidad, y además el pliegue debería disimularse mejor en la pantalla. Dicho esto, cuando probamos el Motorola Razr 2022 nos pareció que el pliegue apenas se aprecia, por lo que tampoco es que haya muchas mejoras que hacer en este aspecto.

En cuanto a la mención de las aplicaciones, es de suponer que se trata de aprovechar al máximo la forma plegable para las aplicaciones. Se trata de crear funciones y modos a medida que requieran una pantalla plegable para su uso.

Pero también nos gustaría ver otras mejoras. Hemos visto que las cámaras, y en particular el post-procesado de las fotos, necesitan mejorar en el Razr 2022, y que el rendimiento general no es tan fluido como esperábamos dadas sus especificaciones de gama alta. Esperemos que Motorola también preste atención a estos aspectos; tendrá que hacerlo si quiere que su próximo móvil se cuele en nuestra lista de los mejores plegables del mercado (opens in new tab).

Si lo hace, podría ser un serio rival para el Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab), que se espera que aterrice en agosto y es probable que sea el teléfono plegable más popular del año.