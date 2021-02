Chrome tiene una opción secreta de barra de pestañas desplegable y aquí te contamos cómo habilitarla

Estás utilizando Chrome y tienes el número de pestañas abiertas perfectamente bajo control, ¿verdad? Pues no... ¡No te creemos! Si eres como nosotros, probablemente tengas 10, 100 o incluso 1000 pestañas abiertas, y ya sabemos que existen varias extensiones a las que puedes recurrir para que sea un poco más fácil administrarlas.

Pero el caso es que Google también está trabajando en nuevas opciones de pestañas para el navegador, y uno de sus experimentos más recientes deja entrever que Chrome ha tomado prestada una idea de Firefox. Al habilitar una función experimental, puedes hacer que la tira de pestañas se vuelva desplegable; y además hay mucho más que explorar.

Aunque no parezca algo usual, lo cierto es que no es necesario ejecutar una versión beta de Chrome para poder acceder a la nueva opción de ‘barra de pestañas desplegable’, pero tampoco está habilitado de forma predeterminada.

Tendrás que cambiar la configuración desde el menú de funciones ocultas para poder habilitar esta, y después simplemente podrás disfrutar de tener pestañas abiertas sin que acaben reduciéndose a pequeños íconos indescifrables.

Lo primero de todo es usar Chrome 88 si quieres hacer que la tira de pestañas sea desplegable, después sigue estos pasos:

1. Abre Chrome y visita chrome://flags.

2. Busca Scrollable TabStrip

3. En el menú desplegable junto a Scrollable TabStrip, selecciona Enabled

4. Si también seleccionas Enabled en la opción de Scrollable TabStrip Buttons, no solo podrás usar la rueda del ratón para desplazarte por las pestañas, sino también los botones de flecha que aparecen en la tira de pestañas.

5. Haz clic en el botón Relaunch para reiniciar Chrome.

Desplázate a tu gusto por las pestañas

Al principio, verás que Chrome todavía seguirá reduciendo el tamaño de las pestañas hasta que la barra de pestañas se vuelva desplegable, pero si lo haces utilizando Chrome 90 puedes ajustar esto con más detalle. Esta versión experimental del navegador amplía las opciones de pestañas que están disponibles, para que puedas elegir el tamaño y el grado de contracción que quieres aplicar antes de que la función de pestañas desplegables esté disponible.

Si utilizas Chrome 90 y sigues los pasos descritos anteriormente, verás que hay diferentes opciones disponibles en el menú ‘Scrollable TabStrip’. Además de la opción estándar: Enabled, puedes elegir también entre cuatro tipos de configuración adicionales: Enabled – tabs shrink to pinned tab width (las pestañas se reducen a la anchura de la pestaña fija), Enabled – tabs shrink to medium width (las pestañas se reducen a una anchura media), Enabled – tabs shrink to large width (las pestañas se reducen a una anchura grande) y Enabled – tabs do not shrink (las pestañas no se reducen).

Puedes experimentar varias veces para ver qué configuración funciona mejor para ti, pero intenta no encariñarte demasiado con tus preferencias; al fin y al cabo, esto sigue siendo una función experimental y es posible que no llegue a convertirse en una versión fija del navegador.

Via XDA Developers