Oye Microsoft, deja de poner accesos directos a Edge en mi Escritorio - No voy a usarlo nunca, acéptalo

¿Alguno de vosotros se ha dado cuenta de que un añadido desagradable ha aparecido en su Escritorio de Windows 11 (opens in new tab)? Vamos a ver, yo, además de editora en TechRadar, soy informática, y como tal, he visto a muchísimos clientes cuyo Escritorio es un desastre, con innumerables iconos por todos lados. Pero no es mi caso. A mí me gusta que mi Escritorio esté organizado, y realmente sólo tengo ahí las cosas estrictamente necesarias y que más uso.

Por eso, me frustra bastante que mi querido sistema operativo se empeñe en colocarme cada dos por tres, sin que nadie se lo pida, un acceso de directo al navegador Microsoft Edge, el cual no tengo intención de usar, ni ahora ni nunca. Literalmente, sólo uso Edge una sola vez, que es cuando configuro un portátil u ordenador nuevo, y necesito ese navegador, que viene incluido con el sistema operativo Windows, para poder descargar el navegador que me gusta usar, que es Google Chrome.

Y no voy a entrar ahora a debatir cuál es el mejor navegador (opens in new tab) que hay: es un tema de que es mí ordenador y uso lo que yo quiera, no lo que trate de imponerme Microsoft. Por eso, me parece realmente cansino que cada cierto tiempo tenga que estar eliminando un icono de Edge que ha aparecido de la nada.

La última ha sido que al encender mi portátil (opens in new tab)hace un par de días, vi que me había aparecido, otra vez, un molesto acceso directo a Edge en mi Escritorio. Vale, respiro hondo, no pasa nada, el día acaba de empezar. Lo borré y me puse a trabajar.

Por la noche, cuando encendí mi PC gaming (opens in new tab) para echar unas partidas, ¡sorpresa! También tenía un molesto acceso directo a Edge que el sistema había decidido poner ahí sin que nadie se lo pidiera. Jolín, pues para colmo, cuando esta mañana me he puesto otra vez con mi portátil para trabajar... ¿lo adivináis no? ¡El maldito acceso directo se ha vuelto a colocar en mi Escritorio! ¡Pero si lo había borrado! Pues aquí me tenéis, compartiendo con vosotros mi frustración.

De verdad, lo reconozco, no soy fan de Microsoft Edge (igual que nunca me ha gustado Internet Explorer). Pero lo respecto, convivo con él, sé que no puedo quitarlo del todo de mi ordenador, pero lo ignoro, uso mi Google Chrome, y ya está. Pero cuando empieza a aparecer en mi preciado Escritorio... entonces se convierte en algo personal.

(Image credit: Elnur / Shutterstock)

¿Error del sistema o intencionado?

He visto en Internet que hay otras personas quejándose de esta última "aparición" de iconos de Edge en su Escritorio, y eso me ha hecho pensar: ¿se trata de un error del sistema o de un intento desesperado de Microsoft para conseguir que más gente utilice Edge? Siendo objetiva, parece más probable que sea lo primero, ya que los iconos comenzaron a aparecer después de una actualización, y Microsoft afirma que lo está investigando, según Windows Central (opens in new tab).

Si bien esa explicación es ciertamente creíble (al fin y al cabo las actualizaciones de Windows tienen un amplio historial de haber traído errores (opens in new tab)), el hecho de que yo, y muchas otras personas, pensemos que se trata de Microsoft tratando de imponer su navegador web, no es más que la consecuencia de lo que la compañía se ha ganado a pulso. Y es que, por mucho que esta última ocasión haya podido ser un error del sistema, Microsoft lleva mucho tiempo tratando de imponer Edge a los usuarios.

No es ningún secreto que Edge cuenta con muchísimos menos usuarios activos que Google Chrome, y Microsoft ha estado aprovechando su posición de desarrollador del sistema operativo y que su navegador sea el predeterminado tanto en Windows 10 como en Windows 11, para tratar de conseguir que la gente lo use.

Algunos de esos intentos han sido molestos en el mejor de los casos, y un poco patéticos en el peor. Cuando utilizas Edge para descargar Chrome, te aparecen todo tipo de mensajes pidiéndote que lo reconsideres y utilices Edge en su lugar. Incluso, en un momento dado, Microsoft hizo más difícil establecer Chrome como navegador predeterminado (opens in new tab), pero por suerte se dio cuenta de que eso no sentó nada bien a los usuarios y se retractó.

Sin embargo, es posible que hayas notado que cuando Windows 11 tiene una gran actualización, a veces puede pedirte que uses la configuración de Internet "recomendada" de Microsoft, lo que implica volver a configurar Edge como el navegador web predeterminado.

Tanta presión sobre los usuarios para que usemos Edge también puede tener el efecto contrario al deseado. Yo, desde luego, no pienso usarlo: si ya antes no tenía intención de hacerlo, no llevo nada bien cuando alguien trata de imponerme algo. Y seguiré usando Chrome, incluso aunque, lo reconozco, a día de hoy Edge es un navegador perfectamente válido (que además ahora está basado en el mismo motor Chromium que Chrome).

(Image credit: Shutterstock)

Y os voy a decir otra cosa, yo soy defensora de Windows, y quien me conoce, sabe perfectamente que no soy partidaria de Apple. Por supuesto, no estoy diciendo que sus dispositivos no sean de lo mejor del mercado, o que sus sistemas operativos no superen a Windows o Android en muchos aspectos. En este caso, mi problema está más relacionado con los precios, y a que no me gusta pagar un extra por una marca... ni me gusta la mini secta que crea Apple con su ecosistema, cerrándose en banda a socializar con otras marcas.

Pero bueno, dicho eso, no estoy hablando en este artículo sobre mis sentimientos hacia la compañía gigante de la manzanita. De hecho, quería decir algo a su favor.

Como sabréis, los Mac y MacBook (opens in new tab)de Apple vienen con el navegador web Safari de la compañía preinstalado. Sin embargo, si instalas el navegador Chrome, no aparecen ventanas emergentes suplicantes que intentan hacerte cambiar de opinión. Lo único que ocurre es que aparece una ventana preguntando si quieres usar Chrome como tu navegador predeterminado, y ya está. Apple lo acepta, y no presiona a los usuarios tanto como para que estos acaben resentidos con la compañía o con su Safari.

Es decir, el enfoque de Apple realmente hace que Microsoft parezca desesperado y ridículo, por mucho que me duela reconocerlo como defensora del segundo.

En definitiva, aunque la reaparición de los iconos de Edge pueda tratarse de un error inocente, no es difícil imaginar a Microsoft haciendo algo así para que la gente use más Edge.

Pero Microsoft, ya te hablo directamente a ti: cuantas más veces intentes hacernos cambiar a tu navegador Edge, más peligro corres de alejarnos, y no sólo de Edge. Deja de controlar cómo uso mi ordenador y de imponerme cosas, ya que podría terminar eliminando algo más que el acceso directo a Edge. Y de verdad que iría en contra de mis ideales tener que pasarme a la competencia.