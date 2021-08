Cambiar tu navegador predeterminado en Windows 11 se convertirá en una pesadilla

Si pensabas que Windows 10 se empeñaba demasiado en forzarte a usar su propio navegador Microsoft Edge, y esto siempre te ha molestado, probablemente deberías replantearte si actualizar a Windows 11.

Según ha informado el portal The Verge, Microsoft hará que el hecho de cambiar tu navegador predeterminado para que sea Google Chrome o Mozilla Firefox en vez de su Edge, será un proceso todavía más tedioso en Windows 11.

En el nuevo sistema operativo va a cambiar la forma de cambiar las aplicaciones predeterminadas. De primeras, al igual que pasa en Windows 10, cuando descargues un navegador alternativo te saldrá una ventana para pedirte que sigas usando el Edge. Llegado este momento, a no ser que que pinches conscientemente en la casilla "usar siempre esta app" cuando elijas tu navegador preferido, tendrás problemas, ya que esta será la única vez que verás esta ventana, y es la única forma sencilla de poder cambiar fácilmente el navegador predeterminado.

Por lo que si se te olvida seleccionar esa casilla, tendrás por delante un tedioso proceso para poder establecer tu navegador predeterminado.

¿Por qué? Pues resulta que en Windows 10 al menos te daban la opción de seleccionar tu navegador preferido con un solo clic, pero en Windows 11 esto va a cambiar. Tendrás que ir primero a los ajustes del sistema y literalmente tendrás que seleccionar uno por uno todos los tipos específicos de archivos con los que quieres usar tu navegador preferido. Concretamente, estos son todos los formatos relacionados con tu actividad en la red, y todos los que tendrás que seleccionar para decirle al sistema que los quieres abrir con tu navegador preferido y obtener así el resultado deseado: HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP, y HTTPS.

Vamos, que ya puedes ponerte cómodo que va para rato.

Una mala decisión de Microsoft

Existe la posibilidad de que esto cambie de cara al lanzamiento de Windows 11, y ahí tenemos puesta nuestra esperanza. En caso de que mantengan esto así, será un problema para muchos usuarios inexpertos, y un proceso largo y tedioso incluso para los profesionales.

Microsoft le dijo a The Verge que está "constantemente escuchando y aprendiendo", y que en lo que respecta a Windows 11, eso significa que "agradecen las opiniones de los usuarios para terminar de dar forma a su nuevo sistema operativo. Windows 11 continuará evolucionando a lo largo del tiempo", y añadieron "si aprendemos de la experiencia de los usuarios cosas que podemos hacer para mejorar, lo haremos".

A ver si es verdad y con suerte las múltiples reacciones que Microsoft está recibiendo respecto a esto, sea suficiente para disuadir a la compañía de implementar este nuevo (y frustrante) sistema para cambiar el navegador predeterminado.

Tras haber probado las últimas versiones de los navegadores Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi y Brave (y habiendo logrado solo con Firefox establecer completamente sus valores predeterminados), The Verge se ha puesto en contacto con estas compañías de navegadores para saber su opinión y sus reacciones respecto a estos cambios que llegarán con Windows 11

Selena Deckelmann, Vicepresidenta senior de Firefox, afirmó lo siguiente: "Estamos cada vez más preocupados por la tendencia de Windows. Desde Windows 10, los usuarios han tenido que realizar pasos adicionales e innecesarios para establecer y conservar la configuración predeterminada del navegador. Estos obstáculos son, en el mejor de los casos, confusos y parecen estar diseñados para minar la elección del usuario por un navegador que no sea de Microsoft."

Por otro lado, un portavoz del navegador Vivaldi dijo: "Microsoft tiene un historial de hacer esto, y parece que están empeorando progresivamente. Con cada nueva versión de Windows, es cada vez más difícil cambiar los valores predeterminados. Entienden que la única forma en que pueden hacer que las personas usen su navegador es obligarlas."

Opinión: Edge no está mal, pero no lo voy a usar

Los esfuerzos y el empeño de Microsoft para conseguir que la gente use su propio navegador web Edge en vez de otros navegadores más populares como Chrome es algo que resulta molesto hace ya algún tiempo. Pero lo que quieren hacer en Windows 11 va más allá de ser una molestia. Realmente da la sensación de que Microsoft está tratando de obligar a sus clientes a usar su navegador y que están impidiéndoles a las personas poder usar los navegadores que más les gustan, con los que están más familiarizados y por lo tanto les son más fáciles de usar.

Y francamente, esta es una táctica que no nos gusta nada, y aunque en un principio nos podría gustar Edge, solo por esto se nos quitan las ganas de usarlo: ¡estas no son maneras!

Hemos usado Edge con frecuencia en el pasado y es un gran navegador: está repleto de funciones y a la vez es fácil de usar. Además, no consume tanta memoria RAM como Chrome. Al estar construido sobre Chromium, también es un navegador más rápido que Firefox en algunas situaciones y por otro lado tiene un mejor sistema de marcadores que Safari.

Pero independientemente de las ventajas que pueda aportar Edge, hay muchas razones por las que los usuarios pudieran preferir utilizar otros navegadores, y hacer que el proceso para poder hacerlo sea tan tedioso, y problemático para algunos, no da buena imagen de la compañía. Microsoft no debería poner a la gente en un aprieto así para conseguir mantener a más usuarios, por lo que esta táctica no debería ser recompensada.

En conclusión, esperamos que la compañía recule y no mantenga este proceso tan frustrante para cambiar el navegador predeterminado una vez lance la versión final de Windows 11. De hecho, no deberían ni hacer lo que hacen ahora en Windows 10; deberían anular esa molesta ventana que aparece y simplemente dejar a los usuarios elegir el navegador que desean. Sabemos que esto último es poco probable, pero sería una buena decisión por parte de Microsoft que dejaran de forzar a la gente de esta manera en su nuevo sistema operativo.