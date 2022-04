Apple podría lanzar dos nuevos Mac en la WWDC 2022, incluido un MacBook Air, según una filtración

Apple va a presentar un par de nuevos Mac en la WWDC, o esa es la teoría que ha expuesto un conocido filtrador de Apple.

La WWDC se celebrará a principios de junio (opens in new tab) (como un evento virtual en línea), y en la última entrega de su boletín habitual, Mark Gurman nos informó de que es probable que se revelen dos nuevos Mac en la conferencia.

Como informa 9to5 Mac (opens in new tab), Gurman escribió (opens in new tab): "Apple se está preparando para lanzar algunos nuevos Mac en los próximos meses. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que la WWDC? Es el mismo sitio en el que se anunció la transición del Mac de Intel a los propios chips de Apple hace dos años".

"He oído que habrá dos nuevos Mac a mediados de año o a principios de la segunda mitad. Uno de ellos será probablemente el nuevo MacBook Air".

En cuanto a la mención del MacBook Air rediseñado (2022), el uso del término "probablemente" indica obviamente cierta inseguridad en torno a si esto sucederá de verdad.

Si Apple presenta este nuevo hardware Mac en la WWDC, no saldrá a la venta hasta un poco más tarde en el año, como suele ser el caso de que haya un corto espacio entre el anuncio y el envío real de los nuevos Mac.

Gurman sostiene además que Apple tiene previsto un MacBook Pro de 13 pulgadas de gama baja para renovar la oferta actual, además de un Mac mini renovado y un iMac de 24 pulgadas, y que también está desarrollando modelos de Mac Pro e iMac Pro.

¿Un nuevo MacBook Air en la WWDC 2022? No estamos convencidos

¿Parece de verdad que en la WWDC podamos ver el lanzamiento del MacBook Air?

La presentación de un MacBook Air en este contexto parece una opción extraña, aunque pueda encajar con lo que hemos oído de otro reputado filtrador de Apple, Ming-Chi Kuo: que el MacBook Air probablemente entrará en producción en masa a finales del segundo trimestre o en el tercero, aunque si es esto último, el portátil podría no estar en las estanterías hasta bastante después de junio.

Creemos que es mucho más probable que el MacBook Air (que supuestamente vendrá con el nuevo chip M2 de Apple en su interior) sea lanzado en otoño, sobre todo porque la conferencia de Apple está dirigida a los desarrolladores, por lo que es más probable que un producto Pro (Mac Pro, MacBook Pro) aparezca por allí. Eso en caso de que de verdad haya algún dispositivo Mac, ya que la WWDC ha tenido cada vez menos lanzamientos de hardware en los últimos tiempos.