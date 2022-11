Apple podría cambiar el clásico "Oye Siri" de tu iPhone

Parece que Apple quiere facilitar el proceso de hacerle preguntas a Siri en tu iPhone, recortando el clásico "Oye Siri" a simplemente "Siri".

El asistente de voz de Apple, que se puede invocar en dispositivos como el iPhone 14 (opens in new tab), el iPad Pro 12.9 (2022) (opens in new tab)y el mini altavoz HomePod, se puede activar de varias maneras, pero una de las más sencillas es utilizar la frase de activación. Pronunciando "Oye Siri" antes de una pregunta o instrucción, el asistente inteligente se activa y se prepara para responder a tu instrucción o pregunta.

Pero claro, repetir "Oye Siri" una y otra vez si necesitas ayuda con varias tareas sucesivas puede resultar tedioso, por lo que nos parece una buena idea que al parecer Apple esté planeando acortar la frase. También es posible que ese sea el primer paso para la desaparición de la frase al completo.

Ha sido Mark Gurman de Blomberg (opens in new tab) el que ha informado de esto, pero no contamos con que esto suceda de la noche a la mañana. Acortar la frase de activación a una sola palabra presenta varios desafíos; si el software del dispositivo no está calibrado correctamente, podría ser más fácil activar Siri accidentalmente, o por el contrario, que sea mucho más difícil obtener su ayuda usando solo la voz.

Los altavoces inteligentes Amazon Echo no necesitan que digas "Oye" (Image credit: Amazon)

Si finalmente vemos este cambio, eso haría que Siri se pusiera a la par con los mejores altavoces inteligentes (opens in new tab) de Amazon: los Amazon Echo. Los usuarios solo tienen que decir "Alexa" antes de hacer preguntas o dar instrucciones para conseguir la ayuda de su Echo.

Google, por su parte, sigue requiriendo que digas "OK Google" para dar instrucciones a sus Google Pixel 7 (opens in new tab), Google Nest Mini y otros dispositivos inteligentes para la mayoría de las frases, aunque si activas la función de Frases Rápidas, hay algunas que puedes decir que no requieren ninguna palabra de activación.

Al parecer, Google está planeando ampliar esta función en su Google Nest Hub Max, con frases rápidas personalizadas que podrían eliminar la necesidad de decir "OK Google" para siempre. No está claro si Apple irá tan lejos, pero si quiere que su asistente de voz sea tan inteligente como los de Amazon y Google, no querrá quedarse demasiado atrás con sus innovaciones.

Dicho esto, incluso la eliminación del "Oye" del "Oye Siri" puede llevar un poco de tiempo. Según Gurman, la función está en sus primeras etapas de prueba, y probablemente no estará lista hasta dentro de un año o más. Imaginamos que podría presentarse en la WWDC 2023 o 2024 como una actualización que llegará con iOS 17 o iOS 18.