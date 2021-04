Los mejores altavoces inteligentes del 2021: ¿cuál deberías comprar?

JUMP TO:

Los mejores altavoces inteligentes de 2021 son de los dispositivos más multifuncionales que se pueden tener. ¿Por qué motivo? Nos ayudan a controlar nuestros dispositivos de domótica, reproducir música y vienen con asistentes de voz listos para responder nuestras preguntas más mundanas, obvias o confusas.

Estos asistentes virtuales de IA controlados por voz, que incluyen a Siri, Alexa y el Asistente de Google, han arrasado en muchos hogares. Esto es porque hay muchas cosas que pueden hacer: informarte sobre el clima, poner la radio, leer las noticias y controlar dispositivos como las bombillas Philips Hue o cerraduras inteligentes, entre muchas otras cosas en las que pueden ayudarte.

Pero parece que muchos estamos utilizando nuestros altavoces inteligentes menos de lo que podemos y optamos por acceder a los asistentes de voz a través de nuestros móviles. Es por eso que debes elegir el altavoz inteligente adecuado para ti para aprovechar al máximo estos dispositivos.

Entre los más conocidos encontramos las gamas de productos Amazon Echo y Google Nest (que solían llamarse Google Home), y se están sumando más dispositivos continuamente, incluido el nuevo Amazon Echo (2020), Google Nest Audio y Apple HomePod mini.

También hay muchos altavoces de terceros, como el Sonos One. Es posible que Amazon o Google no los fabriquen, pero vienen con Alexa y Asistente de Google integrados.

Si necesitas ayuda para encontrar tu próximo asistente virtual, consulta nuestra guía a continuación. Hemos seleccionado los altavoces inteligentes con el mejor sonido para una variedad de estilos, presupuestos y configuraciones domóticas. Esto debería facilitarte la elección del modelo adecuado para ti.

Mejores opciones

Los mejores altavoces inteligentes del 2021

(Image credit: Sonos)

El primer altavoz inteligente de Sonos tiene un diseño limpio, variedad de funciones y un gran sonido, reúne lo mejor de los sistemas de Alexa y Asistente de Google, además de contar con la inteligencia multisala de Sonos y un rendimiento de sonido casi inigualable.

También hay una nueva función que podría cambiar las reglas del juego: AirPlay 2. Con él, Sonos One puede hablar con Siri y emparejar varias habitaciones con el Apple HomePod.

Si te parece que Sonos One está algo limitado, asegúrate de echarle un ojo a su primo portátil, el Sonos Move; este ingenioso altavoz viene con toda la inteligencia del One, y está en la parte superior de nuestra lista de los mejores altavoces Bluetooth para 2021.

[Actualización: Sonos podría estar a punto de lanzar sus primeros auriculares inalámbricos. Según un informe de Bloomberg, es probable que los auriculares tengan varios asistentes virtuales que funcionarían de manera similar a los altavoces Sonos Arc y Sonos One de la compañía, y se centrarían en competir con Sony, Apple, Bose y Sennheiser, ofreciendo un rendimiento de audio de alta gama.]

(Image credit: Amazon)

2. Amazon Echo (2020) Una revisión completa del altavoz inteligente insignia de Amazon Prime 79,99 € Ver en Amazon Prime 79,99 € Ver en Amazon Diseño futurista Sonido adaptable mejorado Integración del hub de Zigbee El nivel de volumen máximo no es lo suficientemente alto

El nuevo Amazon Echo esférico es un rediseño completo del altavoz inteligente insignia de la compañía, y la renovación estética, aunque es impresionante, es solo la mitad: con sonido mejorado, el sistema inteligente Zigbee incorporado y un nuevo procesador neural AZ1 que reducirá el tiempo que tarda Alexa en responder a los comandos, es un cambio de estilo completo.

Por supuesto, aunque el hardware es completamente nuevo, sigue siendo la misma Alexa bajo el capó. Aún podrá responder a tus preguntas básicas o hacer llamadas, así como controlar cualquier dispositivo inteligente que tengas en tu hogar.

Entonces, ¿hay algo negativo? No mucho, la verdad. Los únicos problemas reales del Echo son que su nivel de volumen máximo es un poco flojo, especialmente en comparación con altavoces inteligentes más grandes como el Apple HomePod, y que Amazon sigue siendo una empresa bastante independiente, lo que limita la tecnología que es compatible con sus altavoces. Eso significa que no podrás transmitir audio al Echo igual que lo haces con el nuevo Google Nest Audio, y tendrás que usar Bluetooth en el momento que quieras conectarlo a tu teléfono.

(Image credit: Apple)

El Apple HomePod entró en la batalla de los altavoces inteligentes por tu estantería a principios de 2018, y la onda expansiva aún se siente en 2021.

La ventaja obvia de un Apple HomePod sobre un dispositivo Echo o Google Home es que funcionará bien con tus otros productos Apple. Entonces, si eres fan de la manzana, puede que ni lo dudes con el HomePod.

Pero vale la pena hacerse la misma pregunta que siempre deberías hacerte cuando quieras gastar tanto en un nuevo producto de Apple: ¿cuánto deberías pagar por tener un dispositivo que encaja perfectamente en el ecosistema de Apple?

Analizar el dispositivo ha sido extraño, porque realmente estábamos analizando dos cosas a la vez: cómo el HomePod funciona como un altavoz premium y cómo se maneja como un centro de domótica.

En la primera categoría, el HomePod es excelente, ya que cuenta con un sonido increíble y una configuración muy intuitiva. Pero en la segunda, se ha implementado a Siri de manera mediocre, y el hecho de que no puedas salir del ecosistema de Apple para muchas funciones clave también nos molesta.

(Image credit: Amazon)

4. Amazon Echo Studio Alexa para amantes del audio 260 € Ver en Conrad Electronic Comprobar Amazon Sonido envolvente Dolby Atmos De fácil configuración El tamaño grande no es para todos El audio 3D es regular

El primer altavoz inteligente de gama alta de Amazon para home cinema es el Echo con el mejor sonido hasta ahora. Es uno de los altavoces más potentes que encontrarás (330W), y tienes la posibilidad de comprar dos Amazon Echo Studio y configurarlos en la aplicación Alexa para crear un sistema envolvente de cine en casa.

Es realmente impresionante, aunque para aprovecharlo al máximo, considera suscribirte a Amazon Music. Nuestra única queja es que su mezcla de pistas estéreo con Dolby Atmos es inconsistente.

(Image credit: Apple)

Para cualquiera que quiera entrar en el mundo de la domótica de Apple, o que tenga una suscripción a Apple Music, este es el altavoz ideal. Es mucho más barato de lo que se podría esperar, con sonido potente y un diseño elegante por menos de 100€. Sin embargo, Siri y la experiencia de domótica todavía necesitan algunos ajustes, incluso años después del lanzamiento.

Para nosotros, el rendimiento de audio es la razón clave para comprar el HomePod mini. Es excelente para ser un altavoz tan pequeño y realmente da la sensación de buena relación calidad / precio. Los graves no son demasiado pesados, las voces no se pierden en la mezcla, y cuando emparejas dos minis, la experiencia estéreo es realmente envolvente.

(Image credit: Google)

Para empezar, puede que nunca aprecies cuánta música hay en YouTube sin comprar un Google Nest Audio. No estamos diciendo que los altavoces de Google Nest sean capaces de reproducir cualquier canción que se te ocurra, pero después de bucear en las profundidades de los 90, no pudimos encontrar una canción que Google Nest Audio no pudiera descubrir y empezar a reproducir.

Google Nest Audio es excelente como DJ, pero también es un centro de domótica sorprendentemente inteligente. Ya se conecta a algunas de las plataformas más grandes disponibles en la actualidad, incluyendo Nest, Philips y las SmartThings de Samsung. Sin embargo, no hay un centro Zigbee incorporado como en el último Amazon Echo.

Esto nos deja un poco indecisos cuando se trata de recomendar el Google Home. En cierto modo es decepcionante y no está a la altura de ser el avanzado centro de domótica que Google dice que es.

Y es porque todavía no está en ese nivel. Es demasiado rígido en su comprensión de voz, su lista de dispositivos inteligentes para el hogar está creciendo pero aún es un poco decepcionante, y a pesar de estar enfocado en el audio, la calidad del sonido solo está bien.

(Image credit: Bose)

Si estás buscando el altavoz inteligente que mejor suena, deja de buscar. Con Asistente de Google y Alexa de Amazon incorporados, el elegante altavoz Home Speaker 500 de aluminio anodizado es muy inteligente y tiene un sonido que llena la habitación.

Un juego de ocho micrófonos, diseñados para capturar sonido desde diferente distancia, te permite hablar con Alexa incluso con la música alta. Sin embargo, configurar el altavoz en una red Wi-Fi con la aplicación Bose Music es más difícil de lo que debería.

(Image credit: Amazon)

8. Amazon Echo Dot (2020) Buenas funciones para el hogar con una calidad de audio mejorada Prime 59,99 € Ver en Amazon 78,99 € Ver en Conrad Electronic Aspecto de la era espacial Fácil configuración e integración Sonido unidirecional y plano Sin centro Zigbee

El Amazon Echo Dot siempre ha sido la mejor opción para aquellos que no están seguros sobre la domótica y quieren dar el primer paso. Dale a Alexa un lugar dentro de casa y te dará un rendimiento de sonido suficiente para llenar una habitación. Todo eso por menos de 50€, es fácil ver por qué ha sido durante mucho tiempo uno de los altavoces inteligentes más populares del mercado.

En muchos sentidos, el Amazon Echo Dot (2020) está a la altura del legado de los dispositivos Echo Dot anteriores: es pequeño, con un volumen decente y, gracias a Alexa, también es bastante inteligente.

(Image credit: Lenovo)

El Lenovo Smart Clock es un gran complemento para el dormitorio, una pequeña pantalla inteligente junto a la cama que ofrece una funcionalidad efectiva, comparada con las pantallas más grandes del Echo Show (segunda generación) o Google Nest Hub.

Tiene una pantalla compacta de cuatro pulgadas, con varios diseños de esferas de reloj para elegir, y una competente resolución de 480 x 480, así como un puerto USB para cargar fácilmente tu móvil por la noche. El cargador de tu teléfono es seguramente un poco más rápido, pero de todos modos es un aporte que se agradece.

Al igual que las pantallas inteligentes de Google, Lenovo usa del Asistente de Google, lo que significa que puedes darle órdenes con tu voz y pedirle las noticias, información del tráfico y el tiempo, usar ciertas aplicaciones y servicios, así como cualquier información casual que quieras saber. Incluso puedes gritar "Alto" para apagar la alarma por la mañana, evitando que tengas que buscar con la mano la pantalla táctil antes de que se te abran los ojos.

Tiene un gran parecido con el Echo Show 5, aunque la interfaz de usuario de este último es un poco más frustrante de usar y no es tan económica como el modelo de Lenovo.

A diferencia del Nest Hub, no lleva cámara incorporada, pero de todos modos quizás te sientas más seguro sin una en tu habitación.

Preguntas rápidas

Preguntas frecuentes sobre los mejores altavoces inteligentes: respuesta a preguntas rápidas

¿Qué pueden hacer los altavoces inteligentes? Los "smart speakers" tienen múltiples funciones. En primer lugar, son altavoces por derecho propio, desde el Apple HomePod con su sonido fantástico hasta el más sencillo como el Amazon Echo Dot.

Pero también tienen muchas características especiales gracias a los asistentes de voz inteligentes que llevan integrados. Estos asistentes se activan con la voz, lo que significa que, literalmente, puedes pedirles que hagan un montón de cosas, como reproducir música, responder preguntas y controlar otros dispositivos inteligentes de casa. Y esto es solo el comienzo.

¿Cuál es el mejor asistente de voz? En general, eso es subjetivo. A algunas personas siempre les han gustado más los productos Apple y se mantienen fieles a Siri. A otros les gusta mucho Alexa después de comprar un Echo en cuanto se lanzó por primera vez este altavoz.

El consenso general parece ser que el Asistente de Google es, en gran medida, el asistente de voz más preciso. Si tienes muchos productos de Apple, por supuesto, Siri es la mejor y, por compatibilidad general, Alexa es la mejor opción. Pero no hay que tomarse esto como una ley.

¿Es Alexa mejor que Google? Para empezar, la elección puede depender de qué altavoz te guste más. Claro que la gama Echo de Amazon es muy similar a la de Google Home, pero el Show, el Spot y el Dot son bastante diferentes.

En cuanto a los asistentes inteligentes que vienen dentro de los altavoces, ambos son extremadamente capaces. Alexa de Amazon tiene muchas, muchas funciones que la distinguen del resto. Pero Google ha sido líder en el juego de la IA durante mucho tiempo, mucho antes de que surgiera el mercado de los altavoces inteligentes. También es mucho más difícil cambiar la voz de Alexa.

¿Existe una tarifa mensual para Alexa? No. No necesitas nada más que la aplicación gratuita Alexa. Sin embargo, te dará muchas ventajas ser miembro de Amazon Prime.