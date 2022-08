Vuelta a España 2022: horarios y cómo ver todas las etapas gratis desde cualquier lugar

Con el tricampeón Primož Roglič aún recuperándose de las lesiones en el hombro y la espalda sufridas durante la caída del mes pasado, la Vuelta a España 2022 se ha abierto de par en par. Entre los corredores que intentarán sacar el máximo provecho están Remco Evenepoel y Jai Hindley, aunque también habrá muchas cabezas experimentadas en liza, como Alejandro Valverde, el favorito local de 42 años que disputa su última gran vuelta. Aquí tienes cómo ver la Vuelta a España 2022 desde cualquier lugar.

Vuelta a España en directo 2022 Fechas: Del viernes 19 de agosto al domingo 11 de septiembre Emisión gratuita en directo: La Vuelta a España 2022 se emite por La1 de TVE, así como por Teledeporte y por la web, RTVE Play (opens in new tab). Emisión internacional: Eurosport ofrecerá todas las etapas de esta competición. Los canales de Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD pueden verse online en directo a través de la plataforma DAZN. Cómo ver desde cualquier parte: con una de las mejores VPN. (opens in new tab)

Roglič sufrió una terrible caída durante la primera semana del Tour de Francia, pero realizó un esfuerzo heroico para ayudar a su compañero de equipo Jonas Vingegaard a conseguir la victoria, antes de retirarse tras la 14ª etapa para iniciar el proceso de curación. El esloveno, que ha ganado la París-Niza y el Critérium du Dauphiné este año, ha ganado la Vuelta en tres ocasiones, pero ¿en qué estado de forma se encuentra para la carrera de este año?

El ganador del 2009, Valverde, es uno de los antiguos campeones en la carrera, y estará desesperado por conseguir al menos una victoria de etapa en su gira de despedida. Chris Froome, Nairo Quintana y Simon Yates también saben lo que hay que hacer para hacerse con el maillot rojo, aunque con las ausencias de Vingegaard y Tadej Pogačar, no se espera que estén a la cabeza del pelotón.

La temporada del sorprendente ganador del Giro de Italia, Hindley, ha decaído, pero el australiano se verá revitalizado por la perspectiva de un raro doblete. Evenepoel, por su parte, tiene una oportunidad de oro para cumplir con las expectativas, y João Almeida, que parecía tan bueno antes de que su Giro de Italia se viera interrumpido por una enfermedad, tiene la oportunidad de acabar con esa decepción.

Vuelta a España 2022: etapas, fechas y horarios

Etapa 1 (TTT) - Viernes, 19 de agosto a las 18:30

Etapa 2 - Sábado 20 de agosto a las 13:15

Etapa 3 - Domingo 21 de agosto a las 13:15

Descanso - Lunes, 22 de agosto

Etapa 4 - Martes 23 de agosto a las 13:40

Etapa 5 - Miércoles, 24 de agosto a las 12:45

Haz clic para ver todas las etapas y fechas de la Vuelta a España Etapa 6 - Jueves, 25 de agosto a las 12:20

Etapa 7 - Viernes, 26 de agosto a las 12:30

Etapa 8 - Sábado 27 de agosto a las 13:10

Etapa 9 - Domingo , 28 de agosto a las 12.:40

Descanso - Lunes, 29 de agosto

Etapa 10 (ITT) - Martes, 30 de agosto a las 13:00

Etapa 11 - Miércoles, 31 de agosto a las 12:35

Etapa 12 - Jueves, 1 de septiembre a las 12:25

Etapa 13 - Viernes 2 de septiembre a las 13:15

Etapa 14 - Sábado 3 de septiembre a las 13:05

Etapa 15 - Domingo 4 de septiembre a las 13:05

Descanso - Lunes, 5 de septiembre

Etapa 16 - Martes, 6 de septiembre a las 12:45

Etapa 17 - Miércoles 7 de septiembre a las 13:05

Etapa 18 - Jueves, 8 de septiembre a las 12:10

Etapa 19 - Viernes 9 de septiembre a las 13:55

Etapa 20 - Sábado, 10 de septiembre a las 12:45

Etapa 21 - Domingo 11 de septiembre a las 17:10

Cómo ver la Vuelta a España gratis online

Una de las mejores cosas de la Vuelta a España es que es completamente gratuita en varios países del mundo. Por ejemplo:

España - RTVE (opens in new tab)

Australia - SBS (opens in new tab)

Bélgica - Sporza (opens in new tab)

Si eres de alguno de los países mencionados pero estás en el extranjero en este momento, no te preocupes por perderte esa cobertura gratuita: todo lo que tienes que hacer es descargar una VPN (opens in new tab) para ver una emisión en directo de la Vuelta a España gratis y volver a conectarte a la cobertura de tu casa.

Cómo ver la Vuelta 2022 desde fuera de España

Si quieres ver la Vuelta a España pero estás fuera de casa y la cobertura está geobloqueada, siempre puedes usar una VPN (opens in new tab) para acceder a ella (suponiendo que no infrinjas los términos y condiciones de la emisora, por supuesto). Te sorprenderá lo sencillo que es hacerlo.

Utiliza una VPN para ver la Vuelta a España en directo desde cualquier lugar.

Usar una VPN es tan fácil como:

1. Descarga e instala una VPN

2. Conéctate a la ubicación del servidor adecuado: abre la aplicación de la VPN, pulsa "elegir ubicación" y selecciona la ubicación adecuada

3. Ve a la emisión en directo del canal de TV