Cómo saltarse los captchas gracias a esta útil función de iOS 16

Si alguna vez ha accedido a una web y ha tenido que marcar las casillas con farolas, pasos de peatones o mover las piezas de un puzzle en una imagen, ha utilizado un CAPTCHA.

Esta tecnología está diseñada para evitar que las solicitudes de spam automatizadas accedan a un sitio web realizando una "prueba de Turing" sobre la marcha. Básicamente, ayuda a demostrar que el usuario es un humano y no, como suele ocurrir, un bot comprado para solicitar constantemente datos de un sitio o probar sus defensas.

En iOS 16, el cambio de la configuración puede realmente ayudar a eludir los CAPTCHAs, mientras que todavía permite a los usuarios acceder a todas las características de los sitios web en cuestión. Con esto en mente, aquí es cómo evitar CAPTCHAs con su iPhone en iOS 16.

¿Qué son los CAPTCHAs?

¿Te preguntas qué significa el término CAPTCHA? Significa "Prueba de Turing Pública Completamente Automatizada para Diferenciar Ordenadores y Humanos" (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart).

No es la frase más pegadiza, pero la idea es que asegura a quien accede al sitio web que aloja el CAPTCHA que es humano mediante el uso de señales visuales que, en teoría, no pueden ser leídas por un ordenador o una IA.

Cómo saltarse los CAPTCHA en iOS 16

(Image credit: TechRadar)

Configurar el bypass CAPTCHA en iOS 16 es algo sencillo que no lleva más de un minuto:

Abre la aplicación Ajustes de tu iPhone.

de tu iPhone. Pulsa tu ID de Apple y, a continuación, selecciona Contraseña y seguridad .

. En la parte inferior de la página, asegúrate de que la verificación automática esté activada (verde).

La descripción de Apple debajo de la opción dice 'Evita los CAPTCHAs en las aplicaciones y en la web permitiendo que iCloud verifique automáticamente y de forma privada tu dispositivo y tu cuenta.', lo que indica claramente que esta función utilizará iCloud para verificar estos CAPTCHAs con tu iPhone en un método seguro.

¿Cómo funciona saltarse un CAPTCHA en iOS 16?

Dado que tu iPhone está intrínsecamente ligado a tu ID de Apple, saltarse un CAPTCHA de iOS 16 funciona esencialmente respondiendo por ti, hasta cierto punto.

Es una simplificación excesiva, por supuesto, pero gira en torno al sitio al que accedes, que solicita un token de verificación. Tu dispositivo iOS lo solicita a los servidores de Apple, y la conexión transmite esa verificación con un token personalizado para tu dispositivo y tu cuenta.

Aunque esto no está disponible en macOS Ventura y iPadOS 16.1 por ahora, puede ser una función muy útil si finalmente estás harto de intentar teclear estos códigos CAPTCHA a toda prisa mientras intentas iniciar sesión en una web.