Cómo jugar a la beta de Battlefield 2042: horarios de lanzamiento, tamaño de la descarga y toda la información

La beta de Battlefield 2042 ya está oficialmente en marcha, y es la mejor oportunidad para probar el exitoso título de EA antes de su lanzamiento el próximo 19 de noviembre.

La beta abierta se centrará en el famoso modo Conquista de la serie, que ha sido renovado, y los gamers también podrán librar una guerra total en un nuevo mapa llamado Orbital.

Pero, ¿cómo se juega a la beta de Battlefield 2042, cuál es el tamaño de la descarga y durante cuánto tiempo está disponible? A continuación responderemos a todas esas preguntas y a otras más.

Fecha de lanzamiento de la beta de Battlefield 2042

La beta de Battlefield 2042 se ha lanzado en todas las plataformas, pero solo pueden acceder a ella quienes hayan reservado el juego o estén suscritos a EA Play. Si eres suscriptor de Xbox Game Pass Ultimate, también tendrás acceso anticipado a la beta, ya que EA Play forma parte de tu suscripción.

La beta estará abierta para todos el 8 de octubre en Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 y PC. Simplemente dirígete a PlayStation Store, Microsoft Store u Origin en PC y busca Battlefield 2042 si quieres descargarlo.

Horario de lanzamiento de la beta de Battlefield 2042

Estas son las fechas y horarios clave que debes conocer:

Miércoles, 6 de octubre (se requiere acceso a la beta anticipada)

(se requiere acceso a la beta anticipada) Viernes, 8 de octubre (la beta es accesible para todos los jugadores)

(la beta es accesible para todos los jugadores) Domingo, 10 de octubre (finaliza la beta de Battlefield 2042)

En cuanto a los horarios, la beta de Battlefield 2042 está abierta a todos los jugadores en los siguientes horarios. Si eres apto para jugar a través del acceso anticipado, puedes entrar ahora mismo.

8am (Hora de Madrid)

9am (CEST)

3am (EDT)

12:01 am (PDT)

Battlefield 2042: tamaño de la descarga

¿Cuánto espacio de almacenamiento necesitas para la beta de Battlefield 2042? Por suerte, el tamaño de la descarga es más que razonable, así que no creemos que tengas que borrar muchos juegos para instalarlo.

Estos son los tamaños de descarga de Battlefield 2042 en función de la plataforma en la que juegues. Curiosamente, la PS4 es la que requiere más espacio de instalación.

PS4 : 20.731 GB

: 20.731 GB PS5 : 16.506 GB

: 16.506 GB Xbox One : 9.34 GB

: 9.34 GB Xbox Series X/S: 17.23 GB

¿Qué hay en la beta de Battlefield 2042?

(Image credit: EA DICE)

Aunque la beta sirve sobre todo como anticipo de lo que los gamers pueden esperar, hay que tener en cuenta que no es el producto final, ni mucho menos, y que en última instancia servirá como medio para que los desarrolladores consigan información vital antes del lanzamiento.

¿Pero qué incluye la beta de Battlefield 2042? Bueno, los gamers podrán experimentar la guerra de 128 jugadores en PS5, Xbox Series X/S y PC, lo que rompe con el anterior tope de 60 jugadores de los títulos anteriores. El modo disponible es Conquista, que consiste en capturar y defender puntos clave de interés.

La beta permitirá a los jugadores echar un primer vistazo al nuevo mapa Orbital, que cuenta con un acertado lanzamiento de misiles.

Por desgracia, los progresos que se hagan en la beta no se trasladarán al juego final. Tampoco conseguirás ninguna bonificación o skins exclusivas por participar, así que sal y diviértete.

Battlefield 2042 saldrá a la venta el 9 de noviembre del 2021 en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Pero no es el único juego de acción en primera persona que saldrá este año: Halo Infinite y Call of Duty: Vanguard también saldrán pronto, el 8 de diciembre y el 5 de noviembre del 2021, respectivamente.