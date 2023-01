Cómo hacer una captura de pantalla en un iPhone, incluido el botón "secreto"

Aprender a hacer una captura de pantalla en un iPhone es especialmente útil, ya que te permite capturar rápidamente cualquier acción en pantalla que desees.

Los iPhones son algunos de los mejores teléfonos (opens in new tab) que existen, pero para los usuarios novatos puede ser un poco abrumador intentar aprender y recordar todos los atajos y comandos. Ya sea una foto o un meme para compartir con un amigo, una imagen fija de una videollamada o un documento importante al que quieres acceder fácilmente, es bastante esencial saber cómo hacer una captura de pantalla en cualquier dispositivo que estés usando.

Los iPhones más nuevos con Face ID utilizan un conjunto diferente de botones que los iPhones más antiguos con Touch ID, y también hay un método ligeramente oculto que utiliza la función de accesibilidad Back Tap oculta del iPhone que está disponible en un iPhone 8 o posterior con iOS 14, y puedes encontrar instrucciones para todos estos métodos a continuación

Incluso te hemos dado un rápido resumen de cómo editar tus capturas de pantalla, o guardarlas en otro lugar que no sea tu galería.

1. Activar la función del toque trasero

(Image: © Future)

Dirígete a los ajustes de Accesibilidad y activa la función Toque trasero. Por si no lo sabes, consiste simplemente en tocar con el dedo la parte central trasera del iPhone. No, no hay ningún botón a la vista, y sí, realmente funciona. Te recomendamos que asignes la función de captura de pantalla a un triple toque, ya que incluso con un doble toque es bastante fácil activarla accidentalmente.





Para hacer una captura de pantalla, pulsa el botón trasero del teléfono y verás que aparece la miniatura de la captura en la esquina inferior de la pantalla del teléfono, lo que indica que la captura se ha realizado correctamente.