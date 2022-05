Cómo guardar vídeos de Instagram

Saber cómo guardar los vídeos de Instagram no es tan complicado como parece a primera vista, siempre que tengas las herramientas adecuadas a mano. Aunque el menú de tres puntos solía contener una opción que te permitía guardar los vídeos directamente en el rollo de la cámara, los cambios en la plataforma en los últimos años han hecho que esta opción desaparezca. Por suerte, Instagram sigue facilitando las cosas... Bueno, más o menos.

Si tienes el mejor iPhone (opens in new tab) o el mejor teléfono Android (opens in new tab), es probable que Instagram sea una de tus aplicaciones favoritas. Y por buenas razones. Esta red social va sobre vivir el momento, hacer una foto o un vídeo de forma rápida y fácil y compartirla con amigos y familiares. Además, también puedes ver las fotos y los vídeos que otros han compartido, muchos de los cuales querrás descargar y conservar.

Encontrar y marcar vídeos para poder volver a ellos más tarde es muy fácil en Instagram, pero el único problema de la aplicación es que no ofrece ninguna opción integrada para descargar los vídeos que quieras guardar para ti. Si quieres hacerlo, tendrás que utilizar una aplicación de terceros, que, curiosamente, es lo que tendrás que hacer si quieres aprender a publicar en Instagram desde el PC.

La buena noticia es que hay un montón de ellas, así que si quieres guardar vídeos de Instagram, has llegado al lugar adecuado. Tanto si lo usas en el mejor ordenador como en el móvil o la mejor tableta, hay varias opciones que puedes usar para descargar vídeos de Instagram. Aquí tienes algunas de las mejores...

Guarda los vídeos de Instagram en tu PC

Hay muchas webs que te permiten guardar vídeos de Instagram, y todos funcionan prácticamente igual. Sin embargo, una de las más fáciles y fiables es DreDown (opens in new tab).

Para utilizarlo, primero tendrás que ir a Instagram y cargar el vídeo que te interesa. Copia la URL de la barra de direcciones de tu navegador, pasa a la página de DreDown, haz clic en el enlace de Instagram de la parte superior y pega la URL en el bot de texto de la página de DreDown. Pulsa el botón de DreDown, espera mientras se analiza el vídeo y luego descárgalo.

Otros servicios web que funcionan de forma similar son DownloadGram (opens in new tab) y Download Instagram Videos (opens in new tab).

Guardar vídeos de Instagram en un iPhone

Las restricciones de seguridad de iOS hacen que la posibilidad de guardar vídeos de Instagram no sea tan sencilla como en el escritorio de un PC, pero tampoco es demasiado complicada: solo necesitas la aplicación adecuada.

Una opción es Blaze: Browser & File Manager (opens in new tab). Solo tienes que copiar la URL de una publicación de Instagram desde la aplicación de Instagram y luego pegarla en Blaze. A continuación, tienes que pulsar el botón de descarga y, después, seleccionar la opción "Exportar vídeo a Rollo de Cámara". Por supuesto, también puedes utilizar cualquiera de las opciones web mencionadas anteriormente si lo prefieres.

Guardar vídeos de Instagram en Android

Para los usuarios de Android, hay varias opciones cuando para guardar vídeos de Instagram, incluyendo el uso de uno de los servicios web mencionados. Sin embargo, también hay aplicaciones que se pueden utilizar para facilitar las cosas. Una de ellas es Video Downloader for Instagram (opens in new tab), una aplicación gratuita que hace lo que su nombre indica.

Como la aplicación es gratuita, tendrás que soportar los anuncios, pero esto es un mal menor. Video Downloader for Instagram explica muy bien cómo usarla, pero vale la pena resumirlo.

Dentro de la aplicación de Instagram, toca el botón de tres puntos situado en la parte superior derecha de una publicación de la que quieras guardar el vídeo y selecciona "Copiar enlace". Cambia a Video Downloader for Instagram y selecciona la opción "Pegar". Eso es todo.