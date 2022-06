Ahora que se ha anunciado iOS 16 (opens in new tab), es posible que te sientas tentado a descargarlo en tu iPhone 8 y superior para aprovechar la nueva pantalla de bloqueo y otras cosas.

Sin embargo, por el momento solo está disponible la beta para desarrolladores de iOS 16, que es una versión diseñada para que los desarrolladores puedan asegurarse de que sus aplicaciones funcionan en él, además de aprovechar las nuevas características que ofrece.

Por el momento, puede que no sea el conjunto completo de características que veremos una vez que llegue a finales de este año, pero al ser la primera versión para desarrolladores, espera un montón de errores. De lo contrario, es posible que quieras esperar hasta la beta pública que Apple ha confirmado que llegará en julio.

Pero si no puedes esperar, aquí te explicamos cómo descargar la beta de iOS 16 en tu iPhone.

Cómo instalar la beta de iOS 16 para desarrolladores en tu iPhone

Si aún no estás inscrito en el programa de desarrolladores de Apple (opens in new tab), ve a la página de inscripción (pasa al siguiente párrafo si ya has estado ahí) y haz clic en "Iniciar tu inscripción". Inicia sesión con tu ID de Apple (tendrás que tener activada la autentificación de dos factores) y, a continuación, introduce tus datos personales y de pago para inscribirte.

Una vez que seas un desarrollador oficial, ve al sitio de desarrolladores de Apple (opens in new tab) en tu iPhone, inicia sesión con tu ID de Apple y acepta los términos y condiciones que aparecen. A continuación, ve a la página de descargas (opens in new tab).

Si te has unido al programa correctamente, deberían aparecer las descargas de la beta para desarrolladores de iOS 16, macOS 13 Ventura y otras nuevas actualizaciones.

Pulsa "Descargar" junto a la beta de iOS 16 y luego ve a Ajustes > General > Actualización de software. La descarga de la beta para desarrolladores debería aparecer ahí automáticamente; una vez que aparezca, toca Instalar.

Ahora puedes esperar a que iOS 16 aparezca en tu iPhone. Pero ten en cuenta que habrá ralentización y cuelgues en momentos aleatorios en esta primera versión que solo está pensada para que los desarrolladores prueben sus aplicaciones con la nueva actualización.