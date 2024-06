Death Stranding 2: todo lo que sabemos

Death Stranding 2 se presentó en The Game Awards 2022 y está llamado a ser la continuación del que, en nuestra opinión, es uno de los mejores juegos de PS4 de la historia. Aunque aún no hemos recibido detalles concretos sobre la fecha de lanzamiento de Death Stranding 2, sí sabemos que se titula oficialmente Death Stranding 2: On the Beach, y que llegará en algún momento de 2025.

Los fans de Kojima también tienen a su disposición un segundo tráiler de Death Stranding 2. En él volvemos a ver a los personajes Fragile y Sam "Porter" Bridges, aunque no exactamente como los dejamos la última vez. Hay nuevos villanos en la mezcla, y algunos efectos visuales muy hermosos, haciendo de Death Stranding 2 una de las próximas exclusivas de PS5 más emocionantes que tenemos en el calendario.

Esto es lo que sabemos hasta ahora de Death Stranding 2, incluidas las plataformas confirmadas, el tráiler inicial y las últimas noticias. A medida que se vayan conociendo más detalles, sin duda a lo largo del próximo año, actualizaremos esta página.

Death Stranding 2: directo al grano

¿Qué es? La secuela del Death Stranding de 2019

La secuela del Death Stranding de 2019 ¿Cuándo saldrá? En 2025

En 2025 ¿En qué consola se podrá jugar? PS5

PS5 ¿Quién lo está haciendo? Kojima Productions

Death Stranding 2: plataformas y año de lanzamiento

(Image credit: Kojima Productions)

Death Stranding 2 solo está confirmado para PS5 y se lanzará en algún momento de 2025. Death Stranding, una de las mejores exclusivas de PS5 a las que puedes jugar ahora mismo, en realidad solo se lanzó originalmente en PS4. Fue publicado originalmente por Sony para PlayStation 4, antes de ver más tarde una versión para PC, publicada por 505 Games. Es posible que ocurra algo similar con Death Stranding 2, pero, por ahora, solo está confirmado como exclusivo de PS5.

Death Stranding 2: tráileres

A principios de año recibimos un nuevo tráiler de Death Stranding 2: On the Beach, y fue todo un espectáculo. Confirma el verdadero nombre del juego (Death Stranding 2: On the Beach) y dura unos 10 minutos. Hay una marioneta, muchos puentes que vuelan por los aires y una pelea en la que interviene una guitarra armada. Compruébalo tú mismo a continuación:

Sólo se han publicado dos tráileres de Death Stranding 2 hasta la fecha. El tráiler de revelación dura cuatro minutos y es un clásico de Kojima, con un montón de grandes nombres. Descúbrelo a continuación:

El tráiler de presentación de Death Stranding 2 plantea más preguntas que respuestas. Para empezar, Sam 'Porter' Bridges ya es gris, y Frágil parece estar curado. No sólo eso, sino que tiene un bebé, al que luego no consigue proteger de unos enemigos desconocidos. Hay un BB de aspecto espeluznante, una nave gigante que surge del alquitrán, así como un nuevo villano que lleva una máscara roja muy familiar. Tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla la historia.

Podría pasar un tiempo antes de que veamos más sobre Death Stranding 2, dado que saldrá en 2025. Hasta entonces, merece la pena estar atento al canal oficial de PlayStation en YouTube para ver nuevos tráilers.

Death Stranding 2: reparto

(Image credit: Kojima Productions)

Como era de esperar, el reparto principal de Death Stranding 2 cuenta con grandes nombres del mundo del cine y de los videojuegos. Puedes consultar el reparto confirmado a continuación:

Norman Reedus

Léa Seydoux

Elle Fanning

Shioli Kutsana

Troy Baker

George Miller

Death Stranding 2: gameplay

(Image credit: Kojima Productions)

Gracias al último tráiler de Death Stranding 2, hemos podido echar un primer vistazo a su jugabilidad. Las cosas parecen similares a la primera entrega, en la que los jugadores recorren zonas abiertas y se encuentran con enemigos fantasmales por el camino. Las principales diferencias parecen estar en el terreno, que parece mucho más traicionero. Desprendimientos de tierra, inundaciones repentinas y enemigos más duros suponen un mayor desafío, con un enfoque mucho más centrado en la acción en esta ocasión.

Vemos a Sam usando bicicletas para desplazarse y armas para acabar con los enemigos. Queda por ver si repartiremos paquetes de la misma forma que en el primer juego, pero dada la nueva red de puentes levadizos de Fragile que sustituye a la UCA, apostamos a que habrá mucha construcción de puentes, aunque en entornos más grandes y detallados.

Death Stranding 2: últimas noticias

Death Stranding 2 se lanzará en 2025

Ahora sabemos que Death Stranding 2: On the Beach llegará en algún momento del año que viene. Más allá de eso, no ha habido indicios de una ventana de lanzamiento. Permanece atento.

Hideo Kojima reescribió Death Stranding 2 por completo tras la pandemia

En una entrevista con el medio japonés Natalie, Kojima ha explicado qué cambió exactamente en la historia de la secuela a raíz del COVID-19. En la entrevista, el creador de Metal Gear Solid y Snatcher explicó que la trama de Death Stranding 2 se escribió antes de la pandemia, que surgió en Asia a finales de 2019 antes de globalizarse a principios de 2020.

Hideo Kojima comparte una foto de Keanu Reeves y Norman Reedus

Hideo Kojima ha desatado el furor en Internet al publicar fotos de Norman Reedus, protagonista de Death Stranding, con Keanu Reeves, lo que ha desatado las especulaciones sobre la posible aparición de la estrella de Matrix en Death Stranding 2.