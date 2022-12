Nintendo Switch Pro: todo lo que sabemos sobre la muy esperada Switch 4K

Aunque una Nintendo Switch Pro nunca se ha confirmado, los rumores de una Switch 4K no desaparecen. Después de que Nintendo lanzara la Switch OLED (opens in new tab) el año pasado, los fans han esperado con ansia la siguiente actualización. Eso a pesar de las considerables mejoras de la OLED con respecto a la consola original, con una pantalla más grande, un pie de apoyo rediseñado, más almacenamiento interno, mejores altavoces y una llamativa pantalla OLED.

Sin embargo, el talón de Aquiles de la Nintendo Switch OLED es la potencia. Es exactamente la misma que la Nintendo Switch original, lanzada en marzo del 2017. La consola se muestra a 1080p cuando está acoplada y a 720p en modo portátil. La implementación de una pantalla más elegante hizo que el OLED fuera una actualización no esencial para cualquiera que usara su Switch cuando estaba acoplada.

Esto decepcionó a muchos fans. Especialmente después de que los lanzamientos de PS5 y Xbox Series X, pusieran de manifiesto la diferencia de rendimiento entre las consolas de Nintendo. Además, los televisores 4K son ahora el estándar en muchos hogares, lo que hace que la salida 1080p de la Switch se vea notablemente suave en la mayoría de las pantallas modernas.

Las ganas de una Nintendo Switch Pro es indudable, pero ¿veremos alguna vez una Switch 4K? ¿Qué quieren los desarrolladores de una Switch 4K? ¿Podría el hardware existente dar pistas de lo que está por venir? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la esperada consola 4K de Nintendo.

Nintendo Switch Pro: directo al grano

¿Qué es? Una Nintendo Switch mejorada, capaz de emitir en 4K

Nintendo Switch Pro: fecha de lanzamiento

Image credit: Nintendo

Se rumoreó que la Nintendo Switch Pro se lanzaría en lugar de la Nintendo Switch OLED, que aterrizó el 8 de octubre del 2021. La existencia de una consola Pro ha quedado en entredicho, ya que la Nintendo Switch OLED incluye muchas de las especificaciones filtradas que se dijo que incluiría la Switch Pro.

Bloomberg (opens in new tab) predijo que una consola Nintendo Switch Pro se lanzaría alrededor de septiembre u octubre del 2021, lo que sorprendió a muchos en ese momento. En cambio, esa fecha de lanzamiento pertenece al modelo OLED. También se insinuó una fecha de lanzamiento en marzo del 2022, aunque ya ha pasado.

Según el analista Serkan Toto, con sede en Tokio, Switch Pro podría seguir existiendo. Toto sugiere que la Switch OLED podría ser una "actualización ficticia" antes de que llegue una verdadera actualización el año que viene. En declaraciones a Bloomberg, Toto dijo: "Esta nueva Switch me parece más un modelo provisional que una actualización real. Podría ser una actualización ficticia hasta que Breath Of The Wild 2 esté lista, y la escasez de componentes se acabe el año que viene."

Nintendo Switch Pro: precio

Image credit: Nintendo

Los rediseños cuestan dinero, y más cuando se trata de un hardware mejorado. La Nintendo Switch Pro, con su hardware actualizado y más potente, costará casi con toda seguridad más que el precio de la actual Switch, que es de entre 250€ y 300€.

La Nintendo Switch OLED ya es un modelo más premium y se lanzó a 350€. Afortunadamente, esto no es un gran paso adelante respecto al precio de venta de la Switch original y es menos que el precio de 400€ que algunos predijeron. A modo de comparación, la PS4 Pro costaba 100€ más que la PS4.

Como empresa centrada en la familia, nos sorprendería que la Nintendo Switch Pro tuviera el mismo precio que la PS5 y la Xbox Series X. Aun así, creemos que será más cara que la Nintendo Switch OLED.

Nintendo Switch Pro: especificaciones

(Image credit: Shutterstock / Tinxi)

Los rumores sobre lo que podría ofrecer una Nintendo Switch Pro no han dejado de circular, y la mayoría sugiere que soportará resoluciones 4K. Un informe de Bloomberg afirmaba que Nintendo está pidiendo a los desarrolladores que preparen sus juegos para Nintendo Switch en 4K, lo que añade peso a los rumores anteriores de que Nintendo se guarda en la manga una mejora de la resolución con una consola Switch mejorada y preparada para el 4K.

Bloomberg también afirmó que 11 estudios de juegos tuvieron acceso a un kit de desarrollo oficial que presentaba soporte 4K. Al parecer, la consola fue archivada debido a problemas de suministro causados por la actual escasez mundial de semiconductores, aunque todavía podría salir al mercado.

Sin embargo, Nintendo se ha apresurado a desmentir estas afirmaciones. En un post en Twitter, Nintendo dijo que el informe de Bloomberg "afirma falsamente que Nintendo está suministrando herramientas para impulsar a los desarrolladores de juegos para una Nintendo Switch con soporte 4K" la compañía continuó diciendo, "no tenemos planes para ningún nuevo modelo que no sea el modelo OLED de Nintendo Switch".

No obstante, cabe destacar que el informe de Bloomberg se corresponde sobre todo con un informe reciente del Economic Daily News (opens in new tab), que citaba a varios fabricantes de hardware responsables del almacenamiento flash y de los mandos Joy-Con de la Switch y afirmaba que una consola Nintendo Switch más potente, con una interactividad actualizada y una calidad de pantalla mejorada, podría entrar en producción.

Algunos rumores sugieren que podríamos ver una pantalla mini-LED que sustituya a la actual pantalla LCD. Según un informe del Economic Daily News de Taiwán (opens in new tab), el modelo Switch Pro podría llevar pantallas mini-LED suministradas por Innolux, un conocido fabricante del sector. Las consolas Switch original y Switch Lite utilizan una pantalla LCD HD (720p), aunque la Switch OLED utiliza naturalmente una opción OLED. Si una nueva consola Switch tuviera capacidad 4K, imaginamos que sería en modo acoplado, y que el modo de mano ofrecería una pantalla Full HD (1080p) ligeramente mejorada.

Por otra parte, un minero de datos conocido como SciresM ha afirmado (a través de Wccftech (opens in new tab)) que ha encontrado una referencia a un nuevo modelo de Nintendo Switch dentro de la última actualización del firmware de la Switch, cuyo nombre en clave es "Aula". Al parecer, este hardware utiliza el mismo chip que la Nintendo Switch Lite y el modelo de Switch del 2019, el SoC Mariko (Tegra X1+). Sin embargo, SciresM también afirma que hay referencias a la compatibilidad con un chip de Realtek, un "SoC multimedia 4K UHD".

En lugar de estar dentro de la Switch, creen que "podría estar dentro de un nuevo dock y no dentro del dispositivo, aunque todavía no hay forma de saberlo por el código del firmware." También dicen que la tablet tendrá una pantalla OLED mejorada, aunque su resolución aún no está clara. Las afirmaciones de que habrá soporte para 4K coinciden con los muchos otros informes del año pasado, que afirman que una Switch actualizada a 4K está de camino.

Más recientemente, hemos visto más rumores sobre la Nintendo Switch Pro gracias a Nvidia. Una filtración publicada en el subreddit r/GamingLeaksandRumours (opens in new tab) "confirma" la existencia del SoC (sistema en un chip) Tegra239. Al parecer, se está diseñando específicamente para un próximo modelo de Nintendo Switch, que podría ser una Pro o una sucesora completa.

Por supuesto, no ha habido confirmación por parte de la propia Nintendo de que haya una nueva Switch y, de hecho, Doug Bowser ha hecho comentarios muy recientemente que sugieren que podría no haberla hasta dentro de un tiempo. Teniendo esto en cuenta, recomendamos coger toda esta información con pinzas.

Nintendo Switch Pro: noticias y rumores

(Image credit: TechRadar)

No esperes nuevo hardware de Nintendo este año fiscal

El periódico financiero japonés Nikkei ha informado de que Nintendo no lanzará ningún nuevo hardware este año fiscal. El periodista de Bloomberg, Takashi Mochizuki, ha advertido en Twitter (opens in new tab) que no está claro si se trata de una entrevista al presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, o de la propia información de Nikkei. De ser cierto, eso significa que no deberíamos esperar una Nintendo Switch Pro o una Nintendo Switch 2 antes de marzo del 2023.

La Nintendo Switch OLED guarda secretos sobre el 4K

Con el lanzamiento de la Switch OLED, algunos de los cambios de las consolas anteriores han hecho que se empiece a especular con que la capacidad 4K podría estar escondida delante de nuestras narices. Por un lado, la consola viene con un cable HDMI 2.0 (en lugar del estándar 1.4 utilizado por la Switch normal) que debería permitir el paso a 4K desde el dock o incluso el HDR.

El dock OLED de Switch contiene un chip Realtek que podría ser capaz de funcionar en 4K, algo nuevo en esta consola, aunque podría estar vinculado a otras características como la mejora del audio o la capacidad Ethernet. Aunque todavía no se trata de una consola 4K, es posible que el dock se pueda utilizar con una mínima capacidad de ampliación más adelante o para una Switch Pro 4K cuando se lance finalmente.

(Image credit: Nintendo)

Patente de Joy-Con independientes

Una patente recién descubierta (según VGC (opens in new tab)) sugiere que Nintendo ha pensado en unos mandos Joy-Con independientes.

Presentada inicialmente en mayo del 2018 y registrada en abril del 2020, la patente muestra una forma de mando muy similar, y una disposición de los Joy-Con existentes que se encuentran en la Switch original. Sin embargo, está ligeramente actualizado, y en lugar de estar diseñado para deslizarse sobre una pantalla como los Joy-Con actuales, este mando parece ser un dispositivo independiente sin raíles para deslizarse a la vista.

Aunque no hay mucha necesidad de un Joy-Con independiente en la Switch original, podrían ser útiles con la más reciente Nintendo Switch Lite, que tiene sus mandos fijados permanentemente, ya que permitiría un juego multijugador más accesible. Teniendo en cuenta los últimos rumores en torno a la Nintendo Switch Pro, también vale la pena considerar que los Joy-Con independientes han sido diseñados pensando en esta nueva consola.

Nombres en clave

Los dataminers han estado rastreando la versión 10.0.0 del firmware de Nintendo en busca de información sobre las nuevas consolas Switch y, al parecer, han identificado los nombres en clave de los próximos dispositivos.

Según JershJopstin (opens in new tab) en Resetera (opens in new tab), hay cinco nombres en clave identificados para los modelos de Nintendo Switch: Icosa, Copper, Hoag, Iowa y Calcio. Aquí tienes un desglose de lo que sabemos sobre sus nombres en clave hasta ahora (gracias, TweakTown (opens in new tab)):

Icosa - Switch lanzada al mercado - nx-abca2 - Tegra X1 de 20nm -

Iowa - Switch revisada - nx-abca2 - Tegra X1 de 16nm y chip 'Mariko

Hoag - el Switch Lite - nx-abcc - Tegra X1 de 16nm y chip Mariko

Copper - sin confirmar- nx-abcb

Calcio - sin confirmar - nx-abcb - 16nm Tegra X1 y chip Mariko

Mientras que Iow, Hoag e Icosa ya han salido a la venta, Copper y Calcio no se ha confirmado que estén en desarrollo.

Según JershJopstin, Copper parece ser un dispositivo no móvil debido a su falta de batería y servicios de carga y a los servicios HDMI que parece tener, de los que normalmente se encargaría una estación de acoplamiento de Switch. Por su parte, según otro rumor, Calcio será aparentemente una consola más tradicional y solo con docking.

Nah, and official devs don’t know anything yet (at least indies). Nintendo has these archives that contain a bunch of settings for specific hardware types + there’s some configuration in various sysmodules. Nintendo often adds some or all of that before the hardware releases heh.March 2, 2020 See more

Además, JershJopstin ha sugerido que esta consola Calcio podría ser sólo digital debido a su aparente falta de soporte para tarjetas de juego y al nuevo factor de forma de nomenclatura. Sin embargo, estos rumores deben tratarse con una buena dosis de escepticismo hasta que Nintendo los confirme.

A Nintendo no le preocupa la próxima generación de consolas

El 2020 no fue el año de una nueva consola Nintendo Switch, pero sí el año en que Sony y Microsoft lanzaron su siguiente generación de consolas: la PS5 y la Xbox Series X. Sin embargo, a Nintendo no le preocupa ponerse al día.

Hablando con los inversores durante un Q&A (opens in new tab) japonés (según VGC (opens in new tab)), el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dijo que aunque el panorama de los juegos cambiará, la compañía no cree que el lanzamiento de estas consolas de nueva generación tenga un impacto significativo en su propia fortuna.

"No creemos que las tendencias comerciales de otras compañías vayan a tener un impacto significativo en nuestro negocio", dijo Furukawa a los inversores, explicando que la razón por la que Nintendo está tan segura de que la PS5 y la Xbox Series X no supondrán una gran competencia es que la Nintendo Switch se dirige a un público diferente.

Aunque esto no nos dice mucho sobre los planes específicos de Nintendo para una nueva consola, sí sugiere que la compañía no siente ninguna prisa o presión por parte de sus supuestos competidores para lanzar, o incluso anunciar, una Nintendo Switch Pro en un futuro inmediato.

Image credit: Nintendo (Image credit: Nintendo)

Soporte de RA y RV

La compatibilidad con la RV y la RA para la Switch nunca pareció probable, ya que el director general de Nintendo Francia (opens in new tab) citó la falta de atractivo para la tecnología en 2018, pero el Labo VR Kit demuestra que Nintendo ha cambiado de opinión sobre la viabilidad de la RV.

La Switch no tiene la alta resolución de la mayoría de los equipos de juego de RV, por lo que podríamos ver un modelo avanzado con resolución 2K o 4K para mejorar esas experiencias de RV de cerca. Sin embargo, dado que el kit de RV sigue enfocado principalmente a los niños, nos sorprendería ver una revisión visual simplemente para este periférico.

¿Será compatible con el 4K?

Mientras Sony y Microsoft se lanzan al mercado del 4K, no hay ninguna razón de peso para que Nintendo, la empresa que se desmarca de los demás productores de hardware, haga lo mismo.

En la misma entrevista (opens in new tab) en la que descartó la RV, el director general de Nintendo Francia, Philippe Lavoué, también se desentendió del 4K afirmando que la tecnología "no ha sido adoptada por la mayoría" y que, por tanto, sería demasiado pronto para que Nintendo se lanzara.

Nintendo no entró en el mercado de las consolas de alta definición hasta 2012, cuando lanzó la Wii U. Esto fue unos cuatro años después de Sony y Microsoft y cuando más del 75% de los hogares estadounidenses tenían pantallas de alta definición en su casa. Sin embargo, Miyamoto (opens in new tab) ha dicho que le hubiera gustado que Nintendo diera el salto a la alta definición antes que esto, diciendo que la tecnología de las pantallas se popularizó unos tres años antes de lo que Nintendo esperaba.