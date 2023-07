El tráiler de Mortal Kombat 1 revela la llegada de más ninjas al juego

Cuando piensas en Mortal Kombat, piensas en ninjas. Eso es algo que la última filtración de información sobre Mortal Kombat 1 sabe muy bien.

Un nuevo tráiler de Mortal Kombat 1 confirma el regreso de los ninjas favoritos de los fans, Smoke y Rain, que serán personajes destacados en el modo historia del juego de lucha. Dato curioso: será la primera aparición jugable de Smoke en un Mortal Kombat de línea principal desde Mortal Kombat (2011) hace más de una década, y según el tráiler, ayudará a Sub-Zero y Scorpion a formar el icónico clan Lin Kuei de la serie.

También se han confirmado varios nuevos luchadores Kameo, asistentes controlados por la IA que proporcionan diversas utilidades con solo pulsar un botón. Las versiones clásicas de Cyrax, Sektor y Scorpion se unirán al plantel de Kameo junto a Frost, de la época de PS2. Por fin, la era que va de Deadly Alliance a Armageddon recibe el reconocimiento que merece. Queremos más, por favor.

Me preocupa un poco que Sektor y Cyrax parezcan luchadores exclusivos de Kameo, pero solo porque son dos de mis favoritos y no se pueden jugar desde Mortal Kombat (2011). Me encantaría ver versiones modernas de ellos unirse a la lista junto a Smoke, aunque solo sea para darle un poco más de esa sensación de Ultimate Mortal Kombat 3.

En el tráiler de Mortal Kombat 1, nos encantó la dinámica de los luchadores principales y Kameo, que permite un alto grado de creatividad sobre la marcha que puede, al mismo tiempo, protegerte y pillar desprevenido al rival. Sin embargo, hemos notado que el movimiento en general es un poco lento, al igual que en Mortal Kombat 11. Estamos deseando probarlo.

Estamos deseando probar el plantel completo de Mortal Kombat 1 y la selección de Kameo cuando se lance el 19 de septiembre para PS5, Xbox Series X|S y PC.