El Final Fantasy 16 rendirá mejor en PCs de alta gama que en la PS5, pero la productora pide que primero se pruebe la demo

El productor de Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, ha ofrecido algunos datos sobre el rendimiento del juego en PC.

A principios de este mes, Yoshida confirmó que, tras casi un año de exclusividad para PlayStation 5, la versión para PC de Final Fantasy 16 se encuentra en las "fases finales de optimización" y que, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, Square Enix publicará una demo antes de su lanzamiento.

El productor también ha revelado que las especificaciones para PC serán "algo elevadas", pero todavía no se han compartido los requisitos detallados. Sin embargo, en una entrevista reciente con MMORPG, Yoshida pudo ofrecer algo más de información sobre las optimizaciones del juego.

Cuando se le preguntó si hay alguna mejora para la versión de PC respecto a la versión de PS5, Yoshida dijo que no hay nada para la localización, pero que tendrá "un mejor rendimiento en un PC que PS5".

"Si tienes un PC de gama muy alta, probablemente tendrás mejor fidelidad gráfica y mejor rendimiento", dijo Yoshida. "Pero si tienes un PC de gama más baja, no vas a poder competir con la PS5".

Continúa diciendo que los ingenieros del equipo están trabajando en la optimización y probando los límites.

"Hemos visto algún hardware consiguiendo que la tasa de fotogramas por segundo suba por encima de los 100fps en algunos puntos, pero de nuevo, va a depender del hardware que tengas", explica Yoshida. "Estamos haciendo muchas pruebas al respecto. Pero cuanto mejor sea el hardware que tengas, mejor lo verás".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Yoshida ha explicado que las pantallas de carga serán mucho más rápidas y estarán mejor optimizadas para los jugadores si el juego de rol se instala en un SSD en lugar de en un HDD.

Yoshida animó a los usuarios a probar la demo para PC antes de comprar el juego, para que puedan comprobar cómo funciona en sus equipos.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, Yoshida no pudo confirmarla, pero afirmó: "No es que falte un año. Nos estamos acercando a la fecha de lanzamiento, así que los jugadores no deberían tener que esperar mucho más."

Final Fantasy 16 recibió su primera expansión de contenido descargable (DLC), Echoes of the Fallen, en diciembre y recientemente se anunció que su segundo DLC, The Rising Tide, llegará ahora el 18 de abril.