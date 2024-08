Capcom está interesada en llevar más juegos de lucha clásicos a los sistemas modernos

Capcom parece ser muy consciente del interés que despierta el hecho de que más juegos de lucha de su legado estén disponibles en plataformas modernas.

Según informa Nintendo Life, Shuhei Matsumoto, productor del próximo Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, habló con IGN en el reciente torneo de lucha EVO 2024 celebrado en Las Vegas. Durante la entrevista, Matsumoto habló sobre la posibilidad de que más de los mejores juegos de lucha de Capcom aparezcan en hardware moderno.

"Tenemos muchos otros juegos de lucha antiguos que sabemos que los aficionados quieren que se reediten en plataformas modernas, y el sentimiento es mutuo en el equipo de desarrollo", explica Matsumoto, "queremos que la gente conozca todos estos juegos clásicos. Lo que podemos hacer ahora es intentar reeditarlos para que la gente que nunca haya tenido la oportunidad de jugar a esos juegos se familiarice con ellos y, a partir de ahí, con un poco de suerte, podamos hacer cosas más grandes y mejores."

El EVO de este año ha destacado por la presencia del legendario juego de lucha Street Fighter 3: Third Strike en el escenario principal. Impresionantemente, el título de 1999 -considerado por muchos la joya de la corona de los luchadores clásicos de Capcom- registró más de 1.100 competidores en el EVO. Según las cifras del EVO, Third Strike fue el quinto título más popular del evento, con más participantes que Under Night In-Birth 2 Sys:Celes (785), Mortal Kombat 1 (645) y The King of Fighters 15 (375).

(Image credit: Capcom)

Sobre Third Strike, Matsumoto, que también es productor de Street Fighter 6, ha dicho lo siguiente: "Queremos que todos nuestros juegos clásicos [de lucha] estén disponibles para las consolas modernas porque simplemente queremos poder llegar al mayor número de personas que quizá nunca tuvieron la oportunidad de jugar a estos juegos en su día, así que pensamos constantemente en el futuro, y queremos asegurarnos de que sea lo más accesible posible para todos los públicos."

Aunque Third Strike se puede jugar (online, nada menos) a través de Street Fighter 30th Anniversary Collection en Nintendo Switch y PS4, sería genial ver una versión dedicada como la querida Street Fighter 3: Third Strike Online Edition para PS3 y Xbox 360. Además, con la reciente reedición de SNK vs. Capcom: SvC Chaos, una colección completa de Capcom vs. SNK no parece tan descabellada. El tiempo lo dirá.