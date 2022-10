No pienso comprar el Google Pixel 7 hasta que solucione estos tres problemas

El Google Pixel 6 es uno de los mejores teléfonos que he tenido, pero también uno de los más frustrantes. De hecho, si sus muchos puntos fuertes (cámara, software, velocidad, diseño) no estuvieran tan pulidos, sus diversos puntos débiles harían difícil recomendarlo.

Sin embargo, esos puntos positivos superan a los negativos, hasta el punto de que he empezado a mirar con un poco de envidia a los próximos Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Pero como es probable que el precio del Pixel 7 no cambie, y con la economía más ajustada que nunca, Google va a tener que esforzarse más para convencerme de que me actualice.

Así que, a pocos días del lanzamiento del teléfono el 6 de octubre, aquí están los problemas del Pixel 6 que el Pixel 7 necesita solucionar si quiere unirse a nuestra lista de los mejores teléfonos (opens in new tab).

1. Un mejor sensor de huellas dactilares

El sensor de huellas dactilares del Pixel 6 es terrible. Es sin duda el mayor defecto del teléfono, una función tan mal implementada que cada intento de desbloqueo se convierte en un juego de azar en el que el premio es simplemente acceder a tus propias cosas.

¿Quieres desbloquear rápidamente el Pixel 6 para consultar Twitter? Vas a ver tuits de hace 3 días para cuando lo consigas. ¿Una oportunidad de hacer una buena foto? Buena suerte disparando antes de que el momento haya pasado.

Vale, no es tan malo, porque una de las cosas frustrantes del escáner, que se encuentra debajo de la pantalla del Pixel 6, es que es muy impredecible. Algunos días, funciona perfectamente, con una sola pulsación que desbloquea el teléfono al instante; en otros, simplemente no lo hace. Pero nunca he sido capaz de averiguar cómo aumentar mis posibilidades de éxito, haciendo que cada interacción con él sea un poco estresante.

Hemos informado ampliamente sobre el problema, y sobre los intentos de Google de arreglar el escáner de huellas dactilares del Pixel 6, pero no he notado mucha mejora. Google incluso sugiere que te hidrates las manos antes de usarlo, pero a menos que me ofrezca un año de crema de manos gratis, eso no es realmente una solución.

Sin embargo, hay razones para tener esperanzas de que el Pixel 7 no tenga el mismo problema. Como deja claro nuestro análisis del Google Pixel 6a, el escáner del teléfono más barato no presenta estos problemas, y es rápido y fiable. Si el Pixel 7 sigue el mismo camino, me quitaré una gran preocupación de encima.

2. Mejora de la conectividad móvil

(Image credit: Google)

Al igual que con el escáner de huellas dactilares, esto no siempre es un problema, pero cuando lo es, es enormemente molesto. Esencialmente, el teléfono lucha aleatoriamente para tener cobertura, y aunque esto a menudo se puede curar activando y desactivando el modo de avión, no siempre funciona. Podría ser un problema con mi operador, claro, pero llevo casi una década con el mismo y he vivido y trabajado en la misma zona durante todo ese tiempo. Y nunca había tenido este problema.

Tampoco soy el único: Google comenzó a recibir quejas sobre los problemas de conexión del Pixel 6 inmediatamente después del lanzamiento del teléfono el año pasado, y aunque ha desplegado actualizaciones para parchear el problema, algunos usuarios siguen experimentando caídas de la red y problemas de recepción.

Se sospecha que el culpable es el módem del Pixel 6, que es el 5123b fabricado por Samsung, en lugar de uno de los modelos de Qualcomm que se encuentran en casi todos los demás smartphones insignia. Por desgracia, algunas investigaciones de código realizadas por 9to5Google indican que el Pixel 7 tendrá otro módem de Samsung, al igual que el Pixel 6a, lo que no me asegura precisamente que el nuevo teléfono vaya a funcionar mejor en este aspecto.

3. Una batería de mayor duración

(Image credit: Future)

El Pixel 6 no tiene la peor duración de batería que hay, pero no es ni de lejos el mejor en este campo. En nuestras pruebas, nos dio alrededor de un día de uso, lo que coincide con las afirmaciones de Google de 24 horas, o 48 con el Economizador de Batería Extremo activado. Mi experiencia es que, incluso si empiezo el día con una carga completa, suelo tener que recargarla antes de acostarme. Depende de cómo lo use (y de cuánto tiempo pase fuera), obviamente, pero se vuelve necesario salir de casa con una batería externa.

Es muy diferente de mi anterior teléfono, el OnePlus 8T, que podía pasar fácilmente más de un día sin quedarse sin batería. En el lado positivo, es un cargador razonablemente rápido: está clasificado para 30W y puede pasar de 0 a 47% en unos 30 minutos.

Los últimos rumores sugieren que el Pixel podría tener una modesta mejora en el tamaño de la batería, con una célula de 4.700mAh en comparación con la de 4.612mAh del 6. Pero eso solo nos dice un poco: la duración de la batería también se ve afectada por la eficiencia del procesador y el consumo de energía de la pantalla, entre otros factores, y no sabremos más sobre esto hasta que el nuevo teléfono sea revelado. Esperemos que ofrezca algo más que su predecesor en este aspecto.

Google Pixel 7 - razones para ser positivos

(Image credit: Google)

Esos defectos pueden ser molestos, pero puedo vivir con ellos porque el Pixel 6 acierta en varias cosas mucho más importantes.

La cámara es una de ellas. Me gusta hacer fotos, pero he sacado mucho menos mi Fujifilm X-T3 de casa, ahora que tengo el Pixel 6 en el bolsillo. Sí, me gustaría tener el Pixel 6 Pro, con su zoom de teleobjetivo, pero el 6 estándar es capaz de hacer fotos fantásticas por sí solo. Además, los últimos rumores sugieren que el 7 podría tener un sensor ultra angular mejorado de 50MP, en comparación con el actual de 12MP.

El software es otro punto destacado del Pixel 6, en parte debido al encantador Android 13 de Google y en parte gracias a todos los pequeños trucos habilitados por el chip Tensor en su interior. ¿Qué trucos? Pues el Magic Eraser es genial, y también me encanta la escritura por voz increíblemente rápida y precisa y las funciones de traducción instantánea. El Pixel 7 funcionará con el chip Tensor 2 de segunda generación, así que espero más de él.

Dado que el Pixel 6 también es súper rápido en su uso, tiene una buena pantalla para su precio y tiene un diseño distintivo y atractivo, hay más que suficientes aspectos positivos para compensar los negativos. Así que si el Pixel 7 puede arreglar esos defectos, reservaré uno en cuanto pueda.