Google Maps: cinco nuevas funciones que me gustaría ver en el Google IO

Google Maps, como el propio Google, es un icono. Su reputación la preceden años de actualizaciones constantes, la mayor dedicación y esmero en los mapas y una interfaz cómoda a la vista. A pesar de ello, y dado que Mapas de Apple está pisándole los talones, Google necesita reinventar la experiencia de usuario para seguir siendo el rey de la navegación móvil.

Una batalla sana y competitiva por tener el mejor ecosistema es la mejor forma de que la competencia busque cómo mejorar. Google sigue siendo la primera compañía en mapas, y es por eso que necesita sobrepasar sus propios límites y explicar por qué lo es.

Afortunadamente, el Google IO está a la vuelta de la esquina, y es la ocasión perfecta para mostrar las nuevas funciones y seguir en cabeza. Aquí te dejamos cinco que nos gustaría ver aterrizar en Google Maps y por qué podrían mejorar la experiencia general con la aplicación.

Un mejor historial de los viajes

Aunque ya existe una versión algo básica, un rediseño del historial de viajes podría ayudar de verdad a mejorar la experiencia usando Google Maps. Lo he usado más de una vez para volver a hacer una ruta por la que solo había pasado una o dos veces, y es de lo más efectivo.

Pero si quiero recuperarla para volver a hacerla, Google Maps no me lo pone fácil. Te sitúa sobre áreas o lugares en las que has estado, pero no te dice las rutas que has utilizado o el medio de transporte para llegar. Si pudiera guardar mi propia experiencia para volver a ir, le daría mucho sentido a cómo uso Maps. Además, aunque pueda enseñarme las rutas de autobús, trenes y demás, no suele acertar mucho en su seguimiento. Debería de haber un registro de lo que sueles usar de manera opcional para mejorar la aplicación.

Planes de viaje

Puede generar ansiedad planear una ruta por primera vez. El poder hacerlo y contrastarla con el clima y las condiciones del tráfico actuales podría ayudar mucho la noche de antes de hacer un viaje largo por carretera.

Puede tratarse de cualquier cosa: desde poder planear dónde parar a tomar un café hasta cuánto tiempo perderás contando una o dos visitas a la gasolinera. Podrías poner tus propios tiempos para ayudar al resto y a la propia aplicación, generando una media.

Además, encajaría perfectamente con la habilidad de coordinar viajes. Podrías enviar resúmenes de tus planes a otra persona y editar o sugerir cambios con Google Docs.

Esto podría permitir que un grupo de amigos planee las cosas con antelación, en lugar de discutirlo la misma mañana del viaje.

Menos atención al coche

Google Maps, como tal, está creado para usar el coche. Teniendo en cuenta cómo ofrece la información en el mapa, tiene sentido, pero no quiere decir que no pueda matizar otras cosas.

Si vives en medio de la nada, hay un montón de pequeños senderos y caminos que no se tienen en cuenta, dejando muchas de las mejores opciones fuera de juego. Estamos pidiendo demasiado pero, hace dos años, Jen Fitzpatrick, jefa de mapeo tras Google Maps, expresó su deseo de centrarse un poco más en un uso que no sea el del coche.

En su discurso, introdujo el aprendizaje automático y la propia automatización de mapas y cómo podrían revolucionar la forma en que se crean. Si Google Maps se acostumbra a usar otros medios de transporte, solo podrá ser mejor.

Un uso más inteligente de su tecnología

Esto sigue al punto anterior. Google Maps es una herramienta tecnológica increíble que ayuda a millones de usuarios a llegar a sus destinos.

A pesar de ello, conforme te alejas de las grandes ciudades, peor es la experiencia. Desde autobuses con tiempos de llegada y salida erróneos hasta rutas imprecisas... estaría bien poner un poco más de atención en las ciudades y pueblos menos abarrotados.

Esto es pedirle a la compañía que no se centre tanto en donde se encuentran la mayoría de sus usuarios, pero iría acorde a la experiencia deseada cuando usas Google Maps. Funciona extremadamente bien ahora, pero siempre se puede mejorar un poquito más.

Etiquetas personalizadas

Una cosa de la que se beneficia Apple Maps es su inclusión en el ecosistema de Apple. Cuando lo usas, está todo atado a cada producto que posees. Puedes configurar tu experiencia para que lo recuerde todo y se sincronice con cada uno de tus dispositivos.

La opción de añadir etiquetas personalizadas a Google Maps sería un extra fantástico que pegaría mucho en la visión de esta lista. Mejoraría mucho todo el uso de Maps y lo haría más sencillo. Lo más importante es que sería mucho más funcional.

Si pudieras definir lugares, pasárselos a tus amigos y planear las rutas de manera efectiva, todo sería increíblemente más útil.

No está claro lo que veremos en el Google I/O del 11 de mayo, pero la compañía suele centrarse en probar nuevas ideas. Con suerte, podremos ver alguna de estas funciones muy pronto.