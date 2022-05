Facebook cierra su plataforma de podcasts antes de que supiéramos de su existencia

Prepárate para una de las noticias más impactantes del día: Facebook va a cerrar su plataforma de podcasts.

En efecto, Facebook tenía podcasts, ¿te lo puedes creer? Bueno, pero lo mismo da: casi un año después de su lanzamiento, Audio Hub de Facebook se va con los dinosaurios.

Esto quiere decir que Facebook ya no tendrá un espacio dedicado exclusivamente al audio. En una conversación con Bloomberg, un portavoz de Meta no desvelaba el motivo por el que cerraban Audio Hub, pero explicó que ya no se podrán subir nuevos podcasts desde finales de esta semana.

Además, sus salas de audio se cerrarán, aunque no para siempre. Esta función, del estilo Espacios de Twitter, se añadirá a su servicio Facebook Live. Cuando esté disponible, los usuarios podrán hacer streaming de vídeo y audio o solo de audio.

Si eres una de las 10 personas que sabían de la existencia de los podcasts en Facebook, podrás seguir escuchándolos esta semana. Mientras tanto, los creadores de ese tipo de contenido tendrán que buscarse otra plataforma y guardar los que hayan subido a Facebook antes de que los pierdan.

No nos sorprende

Si la información más importante que llega sobre el cierre de una plataforma es que existía, no es ninguna sorpresa que esté cerrando.

Cuando se lanzó Audio Hub de Facebook, llegó en el peor de los momentos. En abril del año pasado, muchos de nosotros estábamos ya cansados de estar en casa exprimiendo todo el contenido digital posible. Y para los que no estaban tan puestos en tecnología, no había razón para lanzarse a un nuevo servicio de podcast.

La mayoría ya están suscritos a cualquiera de las plataformas que existen actualmente y escuchan a sus locutores favoritos a través de Podimo, Spotify, Podcasts de Apple, Audible y otras. Además, Facebook no podía competir con los contratos exclusivos que había firmado Spotify con los creadores de contenido.

Sin razón aparente para subirse a su barco, había pocos motivos por los que los creadores deberían haber hecho el esfuerzo de subir su contenido a la plataforma, creando una espiral de autocomplaciencia que acabaría por ver el cierre de Audio Hub.

Project Cambria: el futuro del metaverso (Image credit: Meta)

Además de ello, no podemos ignorar el metaverso. Durante los últimos meses, Meta (propiedad de Facebook) y su CEO Mark Zuckerberg han estado totalmente consumidos por su visión de un futuro en realidad virtual y mixta.

Pero esos esfuerzos solo pueden centrarse en varias cosas a la vez. Audio Hub no es solo una plataforma que sufre, sino una que no se puede desarrollar como un servicio inmersivo de vídeo, convirtiendo su cierre en una decisión bastante clara.

Como Meta se centra en contenido y hardware VR (en teoría tiene cuatro equipos en desarrollo), otros servicios dejarán de recibir soporte. Afortunadamente, solo se verán afectadas funciones que solo unos pocos usan o conocen, pero conforme vaya pasando el tiempo, quién sabe todo lo que podría cambiar.

Nos guste o no, Meta lo está apostando todo al metaverso, así que esperamos que un par de servicios más queden fuera de juego y ver si realmente merecerá la pena.