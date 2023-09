¿Necesitas un portátil nuevo? Te explicamos en qué debes fijarte para elegir el mejor para ti – incluye ofertas

Si estás pensando en comprarte un portátil nuevo, estás en el lugar perfecto, ya que queremos ayudarte a encontrar el mejor portátil para ti y tus necesidades.

Tal vez necesites un portátil nuevo porque vas a empezar una nueva etapa en tu vida, con un nuevo trabajo o nuevos estudios, o quieres darte el capricho y tener un buen equipo para poder jugar a videojuegos en casa, o tal vez simplemente quieres un portátil para tu día a día.

Sabemos que elegir un portátil nuevo es complicado, ya que la mayoría de la gente no entiende toda esa maraña de especificaciones que acompaña a los distintos modelos, y no tienen claro qué es lo más importante en lo que se deben fijar.

Además, la enorme cantidad de marcas, modelos y nuevas tecnologías no facilita para nada la tarea de escoger el portátil perfecto para ti.

Pero no te preocupes, ya que para eso precisamente estamos aquí, y queremos ayudarte a averiguar en qué debes fijarte según el tipo de uso que quieras darle a tu nuevo portátil.

De hecho, incluso a la gente que controla más sobre tecnología a menudo se les olvida fijarse en cosas realmente importantes. Por ejemplo, son conscientes de que quieren un procesador potente y mucha RAM, pero luego se les olvida fijarse en que el portátil tenga un buen teclado que resulte cómodo de usar (al fin y al cabo es algo que influirá mucho en tu productividad). Por lo tanto, con esta guía, además de saber qué componentes son importantes, te recordaremos otras cosas en las que debes fijarte.

Lo mejor de todo es que esta es una gran época para comprarse un portátil, ya que gracias lo que los vendedores llaman la campaña de Vuelta al Cole, encontrarás un montón de ofertas y podrás ahorrar mucho dinero.

En esta guía lo que vamos a hacer es plantear distintas situaciones de uso del portátil, y así podréis consultar qué características son las más importantes en cada caso, según lo que queráis hacer. Esas especificaciones y características clave para cada tipo de uso son las mismas independientemente de la marca o precio del portátil que elijas. Ahora bien, nosotros también os comentaremos varios modelos de portátiles en promoción que encajan en cada uno de esos usos y con los que podréis ahorrar dinero.

Componentes

Los 3 pilares del rendimiento explicados

Antes de empezar con los distintos casos de uso de los portátiles, empecemos con una breve explicación de los componentes para que sepáis qué significan y cómo saber si son mejores o peores.

De forma generalizada, podemos empezar explicando que el rendimiento de un portátil u ordenador se basa en tres pilares: el procesador, la memoria RAM y la tarjeta gráfica. Es importante entender que estos tres elementos trabajan en equipo: no te servirá de nada que tu portátil cuente con el más potente de los procesadores si luego le falta RAM y gráfica: siempre hay que buscar un equilibrio para que no sea un factor concreto el que limite el rendimiento.

Ahora, veamos qué son esos componentes, para qué sirven, y cómo saber si son buenos.

TARJETA GRÁFICA:

También conocida como GPU, esta pieza se encarga de los gráficos del portátil (como habrás deducido por su nombre).

Muchos portátiles tienen lo que se conoce como una "gráfica integrada“, la cual es básica, y le servirá a los buscan darle un uso típico a su portátil, es decir, trabajar, editar documentos, navegar por Internet o ver películas en streaming. En este caso, el procesamiento de los gráficos se hace desde el propio procesador. Sin embargo, las personas que quieran hacer tareas más exigentes gráficamente como editar fotografías y vídeos, o jugar, necesitan un portátil con una "gráfica dedicada".

Resumiéndolo al máximo, esto significa que hay una pieza separada que se encarga de los gráficos. Obviamente, esto significa que también subirá el precio del portátil, pero claro, para muchos usos, simplemente es una necesidad y un gasto que deberás asumir.

Para distinguir el tipo de gráfica en las especificaciones de un portátil, fíjate en lo que ponga: básicamente, si pone claramente cuál es la tarjeta gráfica, entonces será una especializada, es decir, dedicada. Para esto, puedes buscar también palabras como "Nvidia" o "AMD Radeon", que son las marcas principales de tarjetas gráficas.

Por otro lado, cuando las gráficas son integradas no se suelen especificar concretamente en los detalles del portátil, sino que suele poner algo así como "gráficos Intel" o "gráficos AMD"... Si veis eso, es que es integrada.

PROCESADOR:

El procesador es esencialmente el cerebro del portátil, también se le llama CPU. Las principales marcas de procesadores para portátiles Windows son Intel y AMD.

Para facilitar las cosas a los compradores, tanto Intel como AMD usan una numeración en sus procesadores que nos da una idea del rendimiento que tienen y qué podemos esperar de ellos: cuanto más alto el número, mejor es el procesador.

Muchos equipos vienen con el Intel Celeron, o incluso Atom: si ves eso, que sepas que es un portátil muy básico, y es posible que se te quede corto. Si buscas un portátil asequible para realizar tareas simples como navegar por internet o ver Netflix, entonces te valdrá un portátil equipado con un Intel Core i3 o un AMD Ryzen 3, que son las gamas más asequibles, dentro de las buenas. Así te rendirá pero no tendrás que gastar tanto dinero.

Sin embargo, si quieres hacer cosas como editar vídeos o trabajar en multitarea, entonces deberías comprarte un portátil que tenga como mínimo un procesador Intel Core i5 o un AMD Ryzen 5.

Los mejores portátiles para las tareas más complejas, como por ejemplo creación de medios o videojuegos muy exigentes, son los que vengan equipados con una CPU Intel Core i7o i9, o a partir de un AMD Ryzen 7. Estos son los de más alta gama y te darán un rendimiento excelente independientemente de lo que les pidas. Claro está que también son los más caros.

Por último, no olvides fijarte en lo nuevo que es el procesador en cuestión. Por ejemplo, Intel nombra a sus procesadores por generaciones, y cuanto mayor sea la generación, más nueva es la CPU. Ahora mismo la última es la 13ª generación. Recuerda: no es lo mismo un i5 de 8ª generación que un i5 de 13ª, la diferencia es enorme.

Cuanto más novedoso sea el procesador, mejor rendimiento tendrá y mejor eficiencia energética ofrecerá (por lo que la batería te durará más), aunque también tendrás que pagar más.

MEMORIA RAM y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:

Una de las confusiones típicas es no entender bien la diferencia entre la memoria RAM y el almacenamiento de un portátil.

Podríamos decir que el almacenamiento, que es el disco duro, es literalmente el lugar donde se guardan todos tus archivos, fotos, programas, etc. Cuanto más almacenamiento tenga el disco duro, más cosas podrás guardar en tu ordenador. Hay distintos tipos de discos, desde los más antiguos HDD, a los de hoy en día en estado sólido, que son mucho más rápidos a la hora de leer y escribir datos.

Por otro lado, la memoria RAM es una pieza que el ordenador usa para procesar el trabajo. En la RAM no se almacena nada (de hecho la RAM se borra entera cada vez que apagas o reinicias tu portátil). Simplificando al máximo, cuanta más RAM tenga tu ordenador, más rápido será en todos los sentidos (como digo esto es simplificar mucho, ya que si otros componentes como el procesador limitan la velocidad del portátil por mucha más RAM que le metas no puede ir más rápido).

Y ahora, pasemos a los distintos casos de uso: tú piensa para qué quieres el portátil, y yo te digo qué es lo más importante.

NECESITAS: portátil potente pero ligero para trabajar

CASO DE USO 1: buscas un portátil ligero para trabajar en cualquier parte, pero sin tener que sacrificar potencia

Prioridades: potencia y rendimiento… pero sin que sea un ladrillo ni tener que depender todo el tiempo del cargador. ¿Te sientes identificado?

(Image credit: msi)

Entonces estas son las CARACTERÍSTICAS CLAVE en las que debes fijarte:

- Peso: si tu idea es comprar un portátil con el que puedas trabajar en cualquier parte, ya que te lo llevarás de un lado a otro de forma habitual, haznos caso: querrás un equipo que no supere los 2,5kg. Un ejemplo de portátil que te impresionará por su peso pluma es el MSI Prestige 13, ¡que no llega ni a 1 Kg! ¡Y encima está en oferta! Enseguida te lo contamos.

- Batería: es muy típico que la gente se olvide de fijarse en la batería que tiene el portátil que están pensando en comprarse, y obviamente, si quieres que tu equipo tenga una buena portabilidad, es vital que no estés obligado a tener siempre el portátil conectado a la corriente. Por lo tanto, a la hora de elegir, fíjate en que tenga una batería de larga duración y que te prometan una buena autonomía, y a ser posible, que el equipo cuente con carga rápida.

- Teclado cómodo y ergonomía del equipo: ¿necesitas escribir mucho con el portátil? Entonces hazte un favor y no olvides fijarte en que el teclado sea lo suficientemente cómodo para que puedas impulsar tu productividad. También deberías plantearte si necesitas que el teclado esté retroiluminado o no. Además, piensa si quieres un pad numérico o no, ya que es algo que algunos portátiles tienen y otro no, y es típico que de esto la gente se dé cuenta una vez que ya han comprado el portátil y empiezan a usarlo… y luego se arrepienten de no haberse fijado. ¡Ah! Y fíjate también en el touch pad (ese panel táctil que usas con el dedo y hace de ratón): asegúrate de que sea del tamaño adecuado para que te resulte cómodo, y también de que los botones que tiene sean de tu agrado.

- Factor de forma y pantalla: ¿te interesa que el equipo tenga una pantalla táctil o que tenga posibilidad de girarse 180º o hasta 360º y convertirse en tablet? No es que una cosa sea mejor que otra, ya que depende de tu gusto y tu costumbre, pero es algo que debes plantearte a la hora de elegir un nuevo portátil. Si esto te interesa, tienes que echar un vistazo al MSI Summit E16 Flip, que además de tener una pantalla táctil es capaz de convertirse en tablet, y encima está en oferta (te hablamos más de este portátil a continuación).

- Seguridad y privacidad: lo más seguro es que tengamos información sensible y privada en el equipo, independientemente de que lo utilicemos para trabajar o para uso personal. Por eso, es importante asegurarnos que el dispositivo puede ofrecernos seguridad y mecanismos de privacidad, como seguridad basada en hardware, Windows Hello, interruptor físico para desactivar la cámara web, etc.

Hay algunas tecnologías enfocadas a esto muy curiosas, como el sistema de privacidad Tobi Aware que tienen los portátiles de MSI, que te avisará cuando el dispositivo perciba que hay alguien detrás de ti mirando tu pantalla: automáticamente la pantalla se pondrá borrosa y te avisará de miradas indiscretas.

PORTÁTILES EN OFERTA RECOMENDADOS PARA ESTE USO:

18% DE DESCUENTO MSI Modern 15: perfecto si quieres todo lo necesario gastando lo menos

Ahorra 150€ Este portátil tiene un peso de 1,75kg y 19,9mm de grosor, acompañado de un precio competitivo y un diseño juvenil y moderno. Está disponible con gráficos integrados Iris Xe Graphics y procesadores Intel hasta i7-1255U, para que puedas disfrutar de toda la potencia en un portátil ligero.

Más información sobre el MSI Modern 15 pinchando aquí. Precio: 799€ 649€. Oferta sujeta a disponibilidad, unidades limitadas.

20% DE DESCUENTO Summit E16 FLIP: ¡súper versátil!

Ahorra 500€ - Además de tener una pantalla táctil (pudiendo utilizar los dedos o un MSI Pen), nos permitirá rotar su pantalla 360º, para convertir el portátil en una tablet de 16 pulgadas.

- Además de la versatilidad del equipo en cuanto a su uso, podremos exprimir su potencia al máximo, pues va equipado con tarjetas gráficas NVIDIA hasta RTX 4060 GDDR6 8GB y procesadores Intel hasta i7-1360P, ofreciéndonos un amplio abanico de posibilidades (tareas pesadas, diseño, edición de fotografía, programas exigentes, multitarea…).

- Todo ello en un chasis de tan solo 16.85 mm y un peso de 2,1 kg.

Más información sobre el MSI Summit E16 FLIP pinchando aquí. Precio: 2.499€ 1.999€. Oferta sujeta a disponibilidad, unidades limitadas.

18% DE DESCUENTO MSI Prestige 13 EVO: ¡¡ligerísimo!!

Ahorra 300€ - Menos de 1kg de peso (990g) y un grosor de tan solo 16.9 mm. Es uno de los portátiles de 13,3 pulgadas y FHD+ más ligeros que encontrarás en el mercado.

- Esto se debe a la fórmula entre Magnesio y Aluminio con la que está fabricado el chasis del portátil, que no solo reducirá el peso del dispositivo, sino que mejorará las temperaturas del equipo en pleno uso.

- Además, todo esto sin renunciar a la potencia. Encontramos configuraciones del MSI Prestige 13 EVO con gráficos Iris Xe Graphics y procesadores Intel hasta i7-1360P, permitiéndonos llevar nuestra productividad al más alto nivel.

- No te preocupes por la batería de este portátil, su batería de larga duración y la tecnología de carga rápida te ayudarán a poder trabajar en cualquier lugar sin tener que estar pegado a una toma de luz para cargarlo constantemente.

Más información sobre el MSI Prestige 13 EVO pinchando aquí. Precio: 1.599€ 1.299€. Oferta sujeta a disponibilidad, unidades limitadas.

NECESITAS: portátil para tareas creativas pesadas y exigentes

CASO DE USO 2: necesitas un buen equipo para editar fotografía y vídeo, modelaje 3D, etc.

(Image credit: msi)

Prioridades: potencia gráfica y rendimiento.

Para los perfiles creativos, todo lo relacionado con los gráficos es lo más importante, y eso abarca dos cosas: que el equipo te muestre los gráficos de forma óptima, y que sea capaz de estar a la altura para ejecutar dichos gráficos.

¿En qué debes fijarte?

- Pantalla: para este tipo de uso es esencial que cuentes con una buena pantalla, ya que no te sirve de nada que tu portátil sea capaz de procesar gráficos a un alto nivel si luego la pantalla es mediocre. Con ese fin, es importante que te fijes en tres pilares relacionados: el tipo de panel, la calibración del color y la posibilidad de que sea táctil. De esta manera, te asegurarás la mejor experiencia y que la pantalla muestre los colores lo más precisos posibles y fieles a la realidad.

- Componentes: ahora concretemos los componentes más importantes: asegúrate de que están a la altura. Tal y como hemos dicho, estos serán los responsables de que el portátil sea capaz de ejecutar todos los gráficos y tus trabajos de forma fluida (recuerda que arriba te hemos explicado qué hace cada pieza):

Tarjeta gráfica

Procesador

Memoria RAM y capacidad de almacenamiento suficiente

- Refrigeración: es vital que los equipos potentes cuenten con un buen sistema de refrigeración, ya que en caso contrario, la alta temperatura limitará el rendimiento debido a un proceso conocido como “throttling”, que lo que hace es que le chip rinde menos para no seguir calentándose. Por ello, debes fijarte en que el portátil que elijas cuente con un buen sistema de refrigeración que garantice un rendimiento sostenido y sin interrupciones. Además, de esta manera alargarás la vida útil del equipo. Uno de los mejores sistemas de refrigeración es el llamado “MSI Vapor Chamber Cooler” que es el que tienen los modelos de la serie Creator de MSI (además de otros modelos de la marca).

Este sistema de refrigeración, trata básicamente de una cámara sellada que contiene líquido a baja presión. Cuando el portátil se calienta por el uso, el líquido se convierte en vapor y se expande para ocupar toda la cámara, disipando de esta manera el calor. Finalmente, el vapor se enfría y se condensa de nuevo en líquido antes de ser recirculado a través del sistema de refrigeración.

Además de asegurarse de que el rendimiento no se vea afectado por el calor (supone una diferencia de un 55%), otra ventaja del sistema de refrigeración es que, al no calentarse, el portátil hace menos ruido. Este sistema disipa el calor de manera más eficiente y uniforme que otros, y es el que tienen los portátiles MSI Creator Z17 HX Studio y Creator Z16 HX Studio que comentamos a continuación.

PORTÁTILES EN OFERTA RECOMENDADOS PARA ESTE USO:

Los portátiles MSI Creator Z17 HX Studio y Creator Z16HX Studio te ofrecen rendimiento, calidad de imagen y productividad. Equipan unos paneles fantásticos que te permitirán disfrutar de una experiencia visual precisa que te muestra los colores de la forma más similar a la realidad. Estos dos portátiles se diferencia sobre todo en que uno es de 16 pulgadas y el otro de 17, lo cual es cuestión de gustos.

Eso sí, el resto de las características son las mismas, y vamos a ver todo lo que ofrecen:

Vienen con tarjetas gráficas NVIDIA hasta RTX 4070 GDDR6 8GB y procesadores Intel hasta i9-13980HX

NVIDIA hasta RTX 4070 GDDR6 8GB y Intel hasta i9-13980HX Panel 16:10 : más espacio vertical disponible en la pantalla, útil para tareas creativas: tendremos una mayor área de trabajo. Por otro lado, con un 11% más de panel gracias a la relación de aspecto 16:10 veremos mejor los detalles y matices en las imágenes, lo que puede ser muy útil para el trabajo de edición de fotos y video.

: más espacio vertical disponible en la pantalla, útil para tareas creativas: tendremos una mayor área de trabajo. Por otro lado, con un 11% más de panel gracias a la relación de aspecto 16:10 veremos mejor los detalles y matices en las imágenes, lo que puede ser muy útil para el trabajo de edición de fotos y video. Panel táctil, resolución QHD+ y certificaciones de color: gama de color 100% DCI-P3, estándar de la industria utilizado en la producción de películas y contenidos de alta calidad y que se refiere a la capacidad del panel para mostrar el 100% del espacio de color DCI-P3; estándar precisión Delta-E < 2 (precisión de la luminancia de un panel de pantalla que nos garantizará luminancia uniforme en toda su superficie); True Color Pixel Technology, tecnología desarrollada por MSI que consiste en la capacidad de una pantalla para reproducir una amplia gama de colores con precisión y consistencia a través de una calibración precisa de fábrica y una tecnología avanzada de control de color que permite una mayor precisión en la representación de colores, aspecto muy relacionado con la Certificación Calman, que nos dará la seguridad que el panel de nuestro portátil cumple con los estándares de calidad de imagen requeridos y los colores mostrados serán lo más fieles posibles a la realidad (todos los portátiles de nueva generación de creación de contenido MSI, han pasado los estándares y han obtenido las anteriores certificaciones).

Por suerte, estos equipos también están en oferta, y podrás aprovecharlas ahora para ahorrar dinero. ¡Lo mejor de todo es que hay varias configuraciones con descuentos!

18% DE DESCUENTO MSI Creator Z16 HX Studio: potencia de sobra para que el límite de tus creaciones lo ponga tu imaginación

Ahorra hasta 500€ Tal y como hemos explicado, el MSI Creator Z16 HX Studio, al igual que el Z17 más grande, está destinado a que puedas crear con la máxima productividad y fluidez. Para ello, reúne en el mismo equipo rendimiento, calidad de imagen, productividad y conectividad. En este caso, en 16 pulgadas.

Si eres un creativo profesional debes echar un vistazo a estas ofertas.

Más información sobre el MSI Creator Z16 HX Studio pinchando aquí. Precio: ¡hay muchas ofertas según la configuración! Consulta todas pinchando aquí.

NECESITAS: portátil gaming

CASO DE USO 3: eres gamer y lo que quieres es poder jugar a videojuegos de forma fluida y en cualquier parte

(Image credit: msi)

Prioridad: jugar con el mejor rendimiento y la mayor fluidez.

Por último, no podemos olvidarnos de los gamers. Por supuesto, si quieres un portátil para poder jugar, será muy importante contar con componentes lo suficientemente potentes, por lo tanto, lo primero es fijarte, tal y como en el caso anterior, en su tarjeta gráfica, procesador y memoria RAM. También la capacidad de almacenamiento es importante para que puedas instalar todos los juegos que quieras.

No obstante, hay otras cosas importantes para un portátil gaming, en las que muchas veces a la gente se le olvida fijarse:

- Panel: teniendo en cuenta que el panel del portátil no podremos modificarlo y muchas veces no lo tendremos conectado a un monitor externo, asegurémonos de escoger un panel acorde y de calidad (tasa de refresco, tiempo de respuesta, resolución, tipo de panel y tamaño, colores…). Para los gamers, a la hora de jugar algunos de estos factores son especialmente importantes para tener ventaja frente a los enemigos. Curiosamente, la resolución no es lo más importante, sino la tasa de refresco, donde unos 144Hz son increíbles (cuanto más alta la tasa mejor), y el tiempo de respuesta, que no debería ser en ningún caso superior a 4ms (cuanto más bajo mejor). Estos dos parámetros harán que tu juego sea mucho más fluido y rápido, y son muchísimo más importantes que tener una pantalla 4K.

- Sistema de refrigeración: como ya hemos comentado en el caso anterior, de poco sirve tener los mejores componentes si el portátil no consigue refrigerarse en su momento de más actividad, y se ralentiza para protegerse. Por eso, tener un buen sistema de refrigeración es muy importante. Muchos de los portátiles gaming de MSI, los cuales te mostramos a continuación, cuentan con el sistema de refrigeración MSI Cooler Boost 5, que viene con 2 ventiladores y 5 heatpipes para mantener la temperatura baja, y gracias a un nuevo diseño de tubos de calor compartidos para la CPU y la GPU, mejora la capacidad térmica, especialmente liberando el rendimiento de la CPU.

- Conectividad y puertos: otro factor importante es que el portátil cuente con las conexiones suficientes y adecuadas para que puedas conectar todos los periféricos que quieras.

- Teclado: si quieres un portátil perfecto para jugar, también es importante que cuente con un buen teclado que te ofrezca un rápido tiempo de respuesta.

- Diseño: ¿preferimos un diseño llamativo y diferente, o quizás algo más sobrio? ¿Es importante que el equipo tenga luces RGB personalizables?

PORTÁTILES EN OFERTA RECOMENDADOS PARA ESTE USO:

26% DE DESCUENTO MSI Pulse 15: el equilibrio perfecto

Ahorra 650€ - Equipados con procesadores Intel® Core™ hasta i7-13700H y tarjetas gráficas NVIDIA hasta GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 para disfrutar de cualquier juego de alto rendimiento como The Witcher III o CyberPunk 2077.

- Interruptor MUX para asegurar máxima potencia y alto rendimiento de juego con tan solo un click.

- Refrigeración MSI Cooler Boost 5.

- 15.6" de panel QHD (2560x1440) y tasa de refresco 240Hz para jugar con nuestro personaje preferido sin experimentar ghosting.

Más información sobre el MSI Pulse 15 pinchando aquí. Precio: 2.499€ 1.849€. Oferta sujeta a disponibilidad, unidades limitadas.

OFERTA MSI Raider GE78 HX: ¡¡el pepinazo gaming!!

Hasta 39% de descuento - Uno de los buques insignias de los portátiles MSI, combinando potencia de alto rendimiento con estética premium.

- Configuraciones con procesadores hasta 13ª generación Intel Core i9-13980HX y tarjetas gráficas NVIDIA hasta GeForce RTX 4090 GPU 16GB GDDR6 en un chasis finito para jugar a cualquier juego por más exigente que sea.

- Tecnología MSI OverBoost Ultra para llevar nuestro equipo hasta el más alto nivel de exigencia (hasta 250W entre nuestra CPU+GPU) en cualquier videojuego.

- Interruptor MUX, o, en otras palabras, posibilidad de habilitar o deshabilitar de forma manual los gráficos integrados. ¿Qué nos permitirá este interruptor? Conseguir derivar el flujo de información desde la GPU dedicada, sin tener que pasar por la gráfica integrada. Con ello, MUX logra evitar ese pequeño cuello de botella generado por la gráfica integrada, aumentando hasta en un 10% el rendimiento de la GPU independiente.

- Sistema de refrigeración MSI Cooler Boost 5 acorde con la potencia del portátil para garantizar el mejor rendimiento siempre.

Más información sobre el MSI Raider GE78 HX pinchando aquí. Precio: ¡hay muchas ofertas según la configuración! Consulta todas pinchando aquí.