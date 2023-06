MSI Creator Z16 HX Studio: el poder de la creación - Potencia, gráficos y productividad

Todos los que juegan en PC saben que MSI es el rey del gaming, pero por si no lo sabías, la marca también tiene una gama de equipos pensados por y para los creadores de contenidos. Sus portátiles Content Creation son conocidos porque además de ser realmente potentes gracias a sus increíbles componentes, vienen con un diseño elegante y minimalista perfecto para los creativos, y lo que es más importante: una calidad de imagen extraordinaria.

No en vano, MSI usa el eslogan “Tech meets Aesthetic”, que en inglés significa algo así como “la tecnología se encuentra con la estética”, y la verdad, yo creo que está muy bien elegido.

En este artículo os vamos a hablar del modelo MSI Creator Z16 HX Studio, y os aseguro que tenemos mucho que comentar, ya que este equipo tiene mucho que ofrecer. El enfoque del MSI Creator Z16 HX Studio está claro: que puedas crear con la máxima productividad y fluidez.

Este portátil podríamos decir que se sustenta en tres pilares: el rendimiento, la calidad de imagen y la productividad (gracias a su conectividad y otros factores que veremos). A continuación vamos detallar cada uno de estos aspectos, empezando por algo que notarás nadas más enchufar este equipo: su pantalla.

Una pantalla impresionante enfocada en la productividad y la precisión

El MSI Creator Z16 HX Studio tiene una pantalla que parece que se creó con la filosofía de “tú pide que yo te lo concedo”.

¿Qué quieres más espacio vertical en la pantalla para poder editar mejor las imágenes? Hecho ¿Un panel táctil compatible con el lápiz MSI Pen para ser el rey de la creatividad y la productividad? Hecho ¿Una tasa de refresco de 120Hz para verlo todo bien fluido? Hecho ¿Unos colores realmente precisos que cumplan con todos los estándares? Hecho.

Así, es. La pantalla del MSI Creator Z16 HX Studio está diseñada para crear. Veamos todas sus características de forma más detallada.

Mayor área de trabajo para ver mejor los detalles y matices de las imágenes

La relación de aspecto 16:10 de la pantalla de este portátil es más alta que la típica de 16:9, lo que agradecerás especialmente cuando edites fotos o hagas tus creaciones de diseño gráfico y animación. Además, gracias a que contarás con un 11% más de panel, podrás ver mejor los detalles y matices de las imágenes y vídeos.

Resolución de sobra

Respecto a la resolución, en MSI no han querido quedarse cortos, y te ofrecen una pantalla QHD+ que gracias a su mayor cantidad de píxeles (2560x1600) te dará mayor claridad y nitidez, y podrás ver más contenido en la pantalla sin que se vea pixelado o borroso.

Impulsa tu creatividad y productividad a través de tus manos

Hablemos de algo que me encanta: puedes comprar el MSI Creator Z16 HX Studio con pantalla táctil. Esto es algo que cualquiera apreciará, y te digo una cosa por experiencia: si nunca has usado un portátil con pantalla táctil, una vez que lo hagas ya no querrás otra cosa. Parece una tontería, un capricho, pero lo cierto es que para muchas cosas te facilitará la vida, lo cual se traduce en una mayor eficiencia, y por tanto, una mayor productividad.

Entre otras cosas, podrás hacer zoom en tus fotos y vídeos rápidamente, así como rotar o mover objetivos, o desplazarte por un documento largo (tal cual lo harías con tu móvil, que encima es a lo que muchos están acostumbrados). También podrás hacer gestos multitáctiles, como pellizcar y desplazar para hacer ajustes finos en la imagen.

Por cierto, la cosa no queda ahí, ya que a lo anterior hay que añadir la compatibilidad con el lápiz óptico MSI Pen, que te permite dibujar y escribir con mayor precisión y control. El MSI Pen se vende por separado, pero que no te quepa duda: llevará tu experiencia a un nuevo nivel y aumentará tu productividad de formas inimaginables.

Así se resume la experiencia visual que te promete el MSI Creator Z16 HX Studio

Para finalizar con la pantalla, hablemos de toda las certificaciones y estándares de color que trae. Básicamente, podríamos responderte de forma rápida diciendo: con todos. Pero concretemos más para todos aquellos a los que les gusten los detalles. Estos son todos los estándares y tecnología que nos ofrece MSI en su pantalla:

Gama de color 100% DCI-P3

Estándar precisión Delta-E < 2 (que se refiere a la precisión de la luminancia de un panel de pantalla y que nos garantizará luminancia uniforme en toda su superficie).

(que se refiere a la precisión de la luminancia de un panel de pantalla y que nos garantizará luminancia uniforme en toda su superficie). True Color Pixel Technology (tecnología desarrollada por MSI que hace que la pantalla te muestre una amplia gama de colores con precisión y consistencia, gracias a una calibración precisa de fábrica y una tecnología avanzada de control de color).

De forma adicional, y para garantizarte una experiencia de imagen perfecta, el MSI Creator Z16 HX Studio cuenta con Certificación Calman, que te dará la seguridad de que el panel del portátil cumple con los estándares de calidad de imagen requeridos y de que los colores mostrados serán lo más fieles posibles a la realidad.

(Image credit: MSI)

Potencia de sobra para que el límite de tus creaciones lo ponga tu imaginación

Como has visto, la pantalla del MSI Creator Z16 HX Studio tiene todo lo que podrías desear si eres un creador de contenidos. Ahora bien, posiblemente estés pensando “sí, sí, todo eso está muy bien, pero si luego el portátil no rinde no se va a aprovechar esa pantalla”. Tienes razón, hablemos de rendimiento.

Antes que nada, en esta tabla puedes ver la ficha técnica del portátil en un vistazo:

Swipe to scroll horizontally MSI Creator Z16HX Studio: especificaciones Características MSI Creator Z16 HX Studio CPU Intel Core i7-13700HX / Intel Core i9-13950HX Pantalla 16" QHD+ (2560x1600), 120Hz, DCI-P3 100%, Táctil (IPS-Level opcional) Gráfica hasta NVIDIA GeForce RTX 4070 Memoria hasta 64GB LPDDR5-5200 Almacenamiento 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD Cámara IR HD (30fps@720p) Teclado Teclado RGB tecla a tecla Conectividad Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 Audio 4 altavoces estéreo con Dynaudio y DTS Puertos 1 combo audio Jack (entrada y salida), 1x Tipo-C (USB / DP / Thunderbolt 4) con carga PD, 1x Tipo-A USB3.2 Gen2, 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz), 1x lector tarjetas SD Batería 4-Celdas 90 Whr Adaptador de Corriente 280W Peso 2.35 kg Dimensiones 359 x 256 x 18.4 mm Color Lunar Gray

La 13ª generación de procesadores Intel mejora con mayores frecuencias los ya magníficos chips de la generación anterior, que nos trajeron la arquitectura híbrida: el procesador se divide en núcleos P y núcleos E, lo que consigue optimizar las tareas mediante una Inteligencia Artificial. En otras palabras, esto significa que si nuestro software de creación necesita núcleos de alto rendimiento, nuestra IA colocará el software en los núcleos P (Alto rendimiento), mientras que todo el software que esté en segundo plano (Spotify, tareas del sistema operativo, etc..) estarán en los núcleos E.

Cuando pensamos en el rendimiento de un portátil, lo primero que nos viene a la mente es: ¿pero qué procesador, qué RAM y qué gráfica tiene? Por lo tanto, empecemos por ahí, pero que sepáis que eso no es lo único importante.

Empezamos por el procesador, también conocido como CPU. Podéis estar tranquilos, ya que el MSI Creator Z16 HX Studio viene con los chips de Intel para portátiles más potentes que hay, y podrás elegir entre un i9 o un i7 de 13ª generación. Como decíamos, esta es una pieza muy importante, ya que es el cerebro del ordenador, y si le faltara potencia, el equipo no podría estar a la altura de dar vida a todas tus creaciones ya que iría a tirones o incluso podría saturarse con los procesos más exigentes. También es importante en este aspecto la RAM de la que vaya acompañada el procesador, y por suerte, podrás optar por hasta 64GB de rapidísima RAM DDR5. En definitiva, irás sobrado independientemente de la versión de CPU que elijas.

Hasta que la 12ª generación nos trajo esto, no existía diferencia entre núcleos, y debido a eso, las tareas de poco rendimiento nos ocupaban núcleos de alto rendimiento innecesariamente, lo cual no era muy eficiente.

Cambiando de tema, probablemente desde que al principio hablamos de la pantalla, te estés preguntando qué tarjeta gráfica lleva este portátil. Bueno, estamos hablando de un equipo destinado al trabajo de creativos profesionales, por lo que la calidad y potencia gráfica es vital, y MSI no iba a quedarse corto: podrás optar por hasta la gráfica NVIDIA RTX 4070 de 8GB en el MSI Creator Z16 HX Studio.

La serie RTX 40 de gráficas de NVIDIA es la última generación, y por tanto, te ofrece las tecnologías de GPU más avanzadas que existen. Su nueva arquitectura se llama Ada Lovelace, y junto con las nuevas tecnologías de Inteligencia artificial de la tarjeta gráfica, y el magnífico trazado de rayos de MSI, podrás disfrutar de un rendimiento excepcional.

Por último en este apartado de rendimiento, hay algo importantísimo de lo que no hemos hablado todavía: si hay un enemigo mortal del rendimiento en portátiles que cuentan con los mejores componentes, ese es el calor.

En pocas palabras, de nada sirve tener los mejores componentes del mercado si luego el equipo se calienta, ya que el calor excesivo bloquea todo, y hace que el rendimiento se ralentice. En pocas palabras, el calor mata el rendimiento (y al equipo en general a largo plazo).

Por eso es de vital importancia que los mejores portátiles creativos cuenten con un buen sistema de refrigeración, que en el caso del MSI Creator Z16 HX Studio es el llamado MSI Vapor Chamber, que cuenta con tecnología Cooler Boost.

A modo informativo, la forma en la que trabaja internamente el refrigerador MSI Vapor Chamber Cooler para mantener la temperatura baja (unos 2 grados menos, por cierto), es que cuenta con una cámara sellada que contiene líquido a baja presión. Cuando el portátil se calienta por el funcionamiento, el líquido se convierte en vapor y se expande para ocupar toda la cámara, disipando el calor en el proceso. Finalmente, el vapor se enfría y se condensa de nuevo en líquido antes de ser recirculado a través del sistema de refrigeración. Este sistema disipa el calor de manera más eficiente y uniforme que otros sistemas de refrigeración. Como una imagen vale más que mil palabras, aquí lo puedes ver de forma gráfica:

El sistema de refrigeración MSI Vapor Chamber Cooler del MSI Creator Z16 HX Studio (Image credit: MSI)

Además de asegurarse de que el rendimiento no se vea afectado por el calor (supone una diferencia de un 55%), otra ventaja del sistema de refrigeración es que, al no calentarse, el portátil hace menos ruido.

De apellido, Studio

Tengo más cosas que contaros sobre el MSI Creator Z16 HX Studio, pero antes, hay algo que tenemos que comentar ya que va a marcar una gran diferencia: ¿te preguntas a qué se debe el “Studio” al final del nombre de este portátil?

El modelo MSI Creator Z16 HX Studio viene con drivers NVIDIA Studio preinstalados, además de con un montón de herramientas exclusivas para creadores. Los Drivers NVIDIA Studio son los que llevarán tu rendimiento creativo a un nuevo nivel.

Para entender la importancia de eso, primero hay que entender de qué sirven los drivers (también conocidos como controladores). De nada sirve tener un ordenador carísimo con los mejores componentes del mercado, si luego tu software no es capaz de comunicarse bien con ellos. Ahí es donde entran en juego los drivers; son por así decir, un idioma común para el hardware y el software de tu ordenador, que hará que puedas sacar el máximo partido a todas esas piezas.

Los Drivers de NVIDIA Studio son creados y actualizados de forma conjunta con los desarrolladores de las aplicaciones profesionales para garantizar un funcionamiento óptimo y que puedas exprimir al máximo todo lo que te ofrecen las herramientas creativas más importantes del sector, mejorando sus características, reduciendo la reiteración y acelerando tu flujo de trabajo.

Otra ventaja de NVIDIA Studio es que está relacionado con que cada vez hay más herramientas profesionales que utilizan la inteligencia artificial para efectos, opciones, filtros, plug-ins, etc., y una de las cosas que hace NVIDIA Studio es acelerar todas esas tecnologías basadas en IA. Esto abarca desde Photoshop para crear varios efectos, a DaVinci.

Gracias a que NVIDIA trabaja conjuntamente con los distintos desarrolladores de las aplicaciones, de hecho, con más de 80, las herramientas creativas son capaces de aprovechar al máximo las tecnologías de NVIDIA. Y claro, MSI se beneficia de todo esto al equipar su portátil creativo con las mejores gráficas junto con los drivers de NVIDIA Studio.

MSI Center para impulsar todavía más el rendimiento

El secreto de portátiles de alto de rendimiento hoy en día, está en la combinación entre hardware (componentes) y software.

Acabamos de hablar de cómo los drivers de NVDIA Studio te ayudarán a sacar el máximo partido a todos esos increíbles componentes que equipa el MSI Creator Z16 HX Studio, pero lo cierto es que MSI apuesta muy fuerte por el software, ya que sabe que es de vital importancia, y por eso, no podemos quedarnos sin hablar de MSI Center.

El software MSI Center, permite controlar todas las características de los equipos MSI desde un mismo lugar, sin tener que recurrir a varios programas independientes distintos para poder hacerlo. Además, es un software que sigue mejorando constantemente.

Una de las novedades, que lleva la optimización del equipo a un nuevo nivel, es la función AI Smart Auto, que ajusta de forma automática los modos y recursos del sistema para una amplia gama de escenarios y necesidades. En otras palabras, lo que hace es que el propio portátil detecte los distintos escenarios, en vez de que el usuario tenga que estar cambiando el modo manualmente. De esta forma, tendrás en cada momento lo que realmente necesitas sin tener que preocuparte por nada.

(Image credit: MSI)

Crea tus contenidos con la máxima productividad y conectividad

Antes ya hemos hablado de que el MSI Creator Z16 HX Studio te permite llevar tu productividad a nuevo nivel gracias a su gran rendimiento, su gran pantalla con más espacio para trabajar, y su panel táctil compatible con el MSI Pen. Pero eso no es todo, ya que este equipo viene apostando fuerte para mejorar tu productividad en cualquier momento y lugar.

Para empezar, gracias a su batería de larga duración de 90 Whr y su tecnología de carga rápida, podrás trabajar incluso cuando tus posibilidades de cargar la batería estén un poco complicadas: la batería te aguantará bien, y una vez que se acabe, podrás cargarla rápidamente. Por otro lado, el portátil se adoptará a tu forma de trabajar gracias a que es fácilmente transportable con su chasis metálico ultrafino de 18,4mm.

¿Te preocupa que se te rompa? Pues te alegrará saber que el MSI Creator Z16 HX Studio cuenta con durabilidad de grado militar. Eso quiere decir que cumple el estándar militar MIL-STD-810G de fiabilidad y durabilidad.

Tal vez más importante que todo lo anterior, al menos para mí, es el tema de la conectividad, y más es una era en la que parece que las marcas se empeñan en poner cada vez menos puertos en sus portátiles. Si eres un creativo, sabrás lo importante que es para tu trabajo poder conectar más dispositivos a tu portátil, ya sean accesorios, periféricos o una pantalla secundaria para poder duplicar tu productividad. Esto es algo con lo que estarán muy familiarizados los fotógrafos que conectan su cámara al portátil, los editores de video que necesitan conectar discos duros externos, y los dibujantes o diseñadores que conectan tabletas gráficas.

Si ese es tu caso, te alegrará saber que el MSI Creator Z16 HX Studio ofrece un conjunto completo de puertos de E/S de alto rendimiento:

Thunderbolt 4 compatible con un ancho de banda de hasta 40 Gbps con capacidad de conexión en cadena para ofrecerte conectividad con velocidad y versatilidad de vanguardia.

compatible con un ancho de banda de hasta con capacidad de conexión en cadena para ofrecerte conectividad con velocidad y versatilidad de vanguardia. Lector de tarjetas de alta velocidad SD Express , con el que te ahorras más tiempo al transferir tus vídeos de alta calidad.

, con el que te ahorras más tiempo al transferir tus vídeos de alta calidad. ¿Qué quieres conectar una segunda pantalla por HDMI? Perfecto, ya que su puerto HDMI 2.1 es compatible con una salida 8K a 60Hz , o 4K a 120Hz .

es compatible con una salida , o . Por último, así como a mí me gusta: un tradicional USB Tipo-A, pero ojo, de los buenos: USB 3.2 Gen2.

¡Por cierto! Hablando de sonido: si eres de los que editan vídeos, seguro que llevas un rato preguntándote qué tal el sonido de este portátil. Te aseguramos que no se queda nada corto. Sentirás la potencia de sus 4 altavoces estéreo y experimentarás un nuevo nivel de audio con el sistema de sonido Dynaudio y DTS de primera clase.

Y sí, cuenta también con un puerto de audio Jack que combina entra y salida para cuando quieras conectar unos cascos, auriculares o altavoces.