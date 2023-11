Esta increíble función de la Nikon Zf cambia el enfoque manual para siempre, e incluso funciona con objetivos antiguos

Como crecí en los años 80 y 90, soy lo bastante mayor como para haber experimentado las alegrías, los retos y, en ocasiones, los contras de la fotografía analógica. Tengo que confesar que, una vez que me familiaricé con la parte de edición de la fotografía digital, no podía imaginarme volver a fotografiar con película y no tengo intención de hacerlo a pesar de haber pasado mucho tiempo en un cuarto oscuro.

Dicho esto, hay aspectos de las cámaras analógicas que echo de menos, y un par de ellos son los controles manuales táctiles de la cámara y su destreza en el enfoque manual. Esto último se debe a que las cámaras de película manuales suelen utilizar pantallas de enfoque de campo dividido que facilitan enormemente el enfoque manual. Las cámaras digitales permiten el enfoque manual, pero nunca ha sido tan eficaz como el de las cámaras de película cuando se ve la escena a través del visor. Hasta ahora.

La Nikon Zf es la última cámara sin espejo de la serie Z de Nikon, con un diseño basado en la icónica Nikon FM2, una cámara que yo mismo tuve y disfruté. Es una cámara bellamente diseñada con un rendimiento excelente en un contexto moderno, pero una de mis características favoritas es el increíble enfoque manual.

Es un soplo de aire fresco en una época de excelencia óptica e imágenes digitales nítidas y limpias. Muchos fotógrafos han vuelto a lo analógico en los últimos años, y la Zf tiende un puente entre el manejo analógico y el digital, liberando el potencial del amplio catálogo de Nikon de objetivos antiguos con montura F de enfoque manual disponibles en el mercado de segunda mano.

Un maestro del enfoque manual

Sin entrar en detalles, es justo decir que la Zf tiene un sistema de autoenfoque fenomenal que es rápido, preciso y puede utilizar la detección de sujetos con IA para una mayor precisión. Nikon incluso compara su rendimiento con el de su buque insignia, la Z9, lo cual es toda una afirmación. Por lo tanto, puede que te preguntes por qué te plantearías utilizar objetivos antiguos de enfoque manual con la Zf cuando su AF es tan bueno.

Cuando enfocas manualmente con la Zf tienes varias opciones disponibles para obtener un enfoque rápido y preciso - no adecuado, no sólo bien, rápido y preciso. Para mí, esto convierte a la Zf en la mejor cámara digital, especialmente con EVF, que se ha fabricado nunca para el enfoque manual, tanto si se utiliza un objetivo moderno de la serie Z, un objetivo AF con montura F o un objetivo antiguo con montura F de enfoque manual solamente. Nunca he conseguido el nivel de precisión enfocando manualmente con una cámara digital como con la Zf.

Cuando se enfoca manualmente con la Zf, el punto de enfoque activo no realiza una función AF, pero se convierte en una ayuda de enfoque muy eficaz. Cuando la Zf se configura en modo AF de punto único, se obtienen 273 puntos de enfoque que cubren el 89 x 96% del área visible del EVF y la pantalla LCD, y al mover ese punto "activo" sobre el punto de enfoque deseado, el color del punto cambia de rojo a verde cuando ese punto está enfocado. Es tan sencillo y supone una diferencia tan grande con respecto al enfoque manual que cuesta creer que sea una función nueva.

Enfoque manual mediante el punto de enfoque activo para un enfoque preciso

Enfoque manual ampliado con Live View para un enfoque preciso

Otra opción es activar la detección de sujetos, con las opciones Auto, Personas, Animales, Vehículos y Aviones. En este modo, que casualmente también funciona con AF, la cámara identifica al sujeto y, por ejemplo, colocará guías de enfoque alrededor de los ojos del sujeto cuando esté configurado en Personas, lo que facilita y agiliza el enfoque manual en los ojos cuando se dispara con una gran apertura. Con Animal, la cámara detectará la parte del animal más cercana al objetivo, a menos que se puedan ver los ojos.

Entre el AF de punto único y la detección del sujeto, el enfoque manual es increíblemente rápido y sencillo, pero también dispone de dos funciones estándar adicionales: el zoom de enfoque y el pico de enfoque. Yo sólo utilicé el zoom de enfoque, que permite ampliar la imagen en el EVF o en la pantalla LCD trasera para enfocar con precisión. Pero también está el 'focus peaking', en el que las partes del sujeto/escena que están enfocadas se resaltan con un contorno de color cuando están enfocadas.

Esto hace que haya cuatro formas muy eficaces de enfocar manualmente, lo que te permite seleccionar el método más adecuado para el sujeto que estás fotografiando. El enfoque manual siempre ha estado disponible con las cámaras sin espejo y DSLR, pero siempre ha sido secundario al enfoque automático y ha sido decente en lugar de excepcional. La Zf por fin ha llevado el enfoque manual al siguiente nivel y, una vez más, lo ha hecho rápido y fácil de usar.

El objetivo de enfoque manual que utilicé

Al no disponer de ningún objetivo Nikon verdaderamente vintage, decidí disparar con el Nikkor PC-E 45 mm f/2,8 con montura F acoplado a la Zf con el adaptador FTZ II. Se trata de un objetivo de inclinación y desplazamiento con montura F que quizá no entre del todo en la categoría vintage, pero es un especialista de enfoque manual que funciona en armonía con la Zf y es capaz de capturar una profundidad de campo realmente ajustada.

Estos objetivos están diseñados para imitar los movimientos de las cámaras de gran formato para fotografía arquitectónica y de primeros planos. Los movimientos del objetivo permiten a los fotógrafos eliminar distorsiones como las verticales convergentes, así como ampliar y reducir aún más la profundidad de campo más allá de las limitaciones del diafragma utilizado.

Incluso trabajando con una profundidad de campo tan reducida, la Nikon Zf nos facilitó una nitidez perfecta en la parte deseada de la escena o el sujeto. Utilicé la función de enfoque manual que mejor se adaptaba a la situación, principalmente el punto AF activo como ayuda al enfoque, ocasionalmente la detección del sujeto y una o dos veces la función de zoom EVF / Live View.

Por qué los objetivos vintage siguen siendo interesantes

Los objetivos modernos de alta calidad son increíbles y, en muchos casos, muy superiores a los antiguos gracias a su diseño óptico y revestimientos modernos, por lo que utilizar objetivos antiguos puede parecer un paso atrás. La respuesta suele estar en las características de los objetivos.

Entre las características deseables de los objetivos antiguos se incluye la calidad general de la imagen: algunos eran sencillamente excelentes. El bokeh que producen en las aberturas más amplias, el viñeteado, el equilibrio de color que pueden producir en las imágenes y la forma en que manejan los destellos son otras de las cualidades deseables.