Apple trabaja en una nueva función de prueba auditiva para los AirPods Pro

Apple está redoblando la apuesta por las funciones de audífono de los AirPods. Según el último boletín electrónico de Mark Gurman, periodista de tecnología de Bloomberg, la empresa está trabajando en una nueva función de prueba de audición para ayudar a medir qué frecuencias puedes oír y cuáles no.

Apple no se contenta con fabricar unos de los mejores auriculares que se pueden comprar. También quiere aprovechar su posición privilegiada (en tus orejas) para ayudarte a hacer un seguimiento de tu salud con unos de los mejores auriculares inalámbricos.

Esto se basa en las características de salud auditiva que se vieron en las solicitudes de patentes a principios de este año, que indicaban que los futuros AirPods podrían tener sensores de temperatura integrados para ayudar a ofrecer un seguimiento del ciclo mucho más preciso e incluso detectar signos de fiebre.

Los AirPods Pro de este año no recibirán grandes actualizaciones de hardware más allá del cambio de carga Lightning a USB-C, pero por lo que parece Apple está trabajando en algunas actualizaciones realmente interesantes que planea lanzar en los próximos años.

Cómo te ayudarán los AirPods a oír mejor

Los actuales AirPods Pro 2 pueden son sorprendentemente buenos como audífonos, gracias a funciones como Live Listen, que puede ayudarte a centrarte en sonidos específicos en entornos concurridos. Eso es realmente atractivo para mí porque después de décadas de abuso diario de la guitarra eléctrica, me resulta realmente difícil escuchar a la gente en lugares como bares y restaurantes concurridos.

Probablemente debería buscar unos audífonos, pero hacen que los AirPods Pro parezcan baratos. Los audífonos comerciales pueden costar diez veces el precio o más, y por lo general no tienen la facilidad de uso, la calidad de sonido o la mayor integración con el iPhone de los auriculares de Apple. Si eres un poco duro de oído como yo, aquí te explicamos cómo usar tus AirPods Pro de Apple como audífonos, pero están por llegar funciones de audífono aún mejores.

En España los audífonos son dispositivos médicos regulados. Esto añade un coste y una complejidad que simplemente no se aplican a los auriculares normales, y tiene el efecto secundario de mantener fuera a la competencia. Pero en EE. UU., la FDA ha flexibilizado sus normas sobre audífonos y ahora se pueden vender sin receta.

Sony y Bose ya están trabajando en este campo y, según Gurman, Apple pretende hacer lo mismo. Ha contratado a ingenieros de empresas tradicionales de audífonos y ha desarrollado una sencilla pero eficaz aplicación de pruebas de salud auditiva que puede identificar signos de daño o pérdida auditiva reproduciendo tonos y otros sonidos.

Sin embargo, no esperes ver nada de esto en el 2023, o posiblemente ni siquiera en el 2024. Apple parece estar trabajando en un ciclo de hardware de tres años con sus auriculares, por lo que con el lanzamiento de los AirPods Pro 2 en el 2022 no tendremos la tercera generación hasta el 2025. Pero si, como yo, tu oído ya no es lo que era, los AirPods Pro 3 podrían convertirse en un hardware que te cambie la vida.