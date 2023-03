Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Welcher Bluetooth-Lautsprecher ist bessert für dich?

Mit der Einführung des Sonos Era 100 hat Sonos die Welt der Smart Speaker aufgemischt. Der Sonos Era 100 ist ein Upgrade des fantastischen Sonos One-Lautsprechers und besticht durch einen vollen Klangraum und eine klare und deutliche Wiedergabe. Aber wie schneidet er im Vergleich zu den besten Smart Speakern auf dem Markt ab?

Der Sonos Era 100 bietet hochwertigen Klang, ist aber nicht billig. Daher ergibt es wenig Sinn, ihn mit einigen unserer beliebtesten kleineren kabellosen Lautsprecher wie dem Apple HomePod Mini oder dem Amazon Echo Dot zu vergleichen. Aber angesichts seiner Größe, seines Preises und seines fantastischen Klangs ist er ein solider Konkurrent für Apples neuesten Smart Speaker in voller Größe, den Apple HomePod 2.

Auf den ersten Blick sind sich der Sonos Era 100 und der Apple HomePod 2 unglaublich ähnlich: Sie haben ein kompaktes Design, eine Vielzahl von Funktionen und einen großartigen Klang. Aber bei genauerem Hinsehen gibt es einige entscheidende Unterschiede, die je nach deiner aktuellen Einrichtung und deinen Vorlieben ausschlaggebend sein können. Lass uns herausfinden, welcher Smart Speaker für dich am besten geeignet ist: der Sonos Era 100 oder der Apple HomePod 2?

Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Welcher Smart Speaker ist besser?

Sonos Era 100 Abmessungen: 7,18 x 4,72 x 5,14 Zoll (182,5 x 120 x 130,5 mm)

Gewicht: 2,02 kg (4,44 lb)

Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2

Line-In-Option: Ja, mit Adapter Sonos beschreibt den Sonos Era 100 als seinen "Smart Speaker der nächsten Generation". Er bietet satte Bässe, Stereoklang, Sprachsteuerung, Wi-Fi- und Bluetooth-Audiostreaming und du kannst kabelgebundene Quellen mit einem Aux-In-Adapter anschließen. Sein Design ist kompakt und der Klang ist deutlich besser als beim Sonos One, den er ersetzt. Alexa und die Sonos-Sprachsteuerung sorgen für die intelligenten Funktionen. Pro Breiter Klang mit gutem Bass

Günstiger als der HomePod 2

Bluetooth-Audio, plus 3,5-mm-Line-In über Adapter Kontra Keine Unterstützung von Dolby Atmos

Stereo-Effekt ist nicht stark

Preisanstieg gegenüber Sonos One Apple HomePod 2 Abmessungen: 168 x 142 mm (6,6 x 5,6 Zoll)

Gewicht: 2,3 kg (5,16 lb)

Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2

Line-In Option: Nein Der Apple HomePod 2 bietet einen atemberaubend klaren, detaillierten und ausgewogenen Klang in einem ziemlich kompakten Gehäuse. Aber er setzt voraus, dass du einen extrem Apple-lastigen Haushalt führst, da er kein Bluetooth-Audio, keine Line-In-Unterstützung oder eine andere Streaming-Option als AirPlay hat. Außerdem ist Siri einfach nicht so flexibel wie Alexa, wenn es um intelligente Funktionen geht. Pro Ausgezeichnete Klarheit und Detailtreue

Dolby Atmos Unterstützung

Smart Home Hub Kontra Kein Bluetooth oder Aux-In

Siri ist einfach nicht so nützlich

Teurer

Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Preis & Verfügbarkeit

(Image credit: Sonos)

Der Apple HomePod 2 wurde am 3. Februar 2023 veröffentlicht und kostet 349 Euro. Der Sonos Era 100 wird am 28. März 2023 veröffentlicht und befindet sich preislich bei 279 Euro. Der Apple HomePod 2 ist ein gutes Stück teurer, aber sie sind insgesamt näher beieinander als die Konkurrenz. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn Apple und Sonos sind zwei leistungsstarke Marken, die sich nicht davor scheuen, Premiumprodukte anzubieten.

Wie wir weiter unten in diesem Leitfaden erfahren werden, sind diese Preise auch gerechtfertigt. Beide Lautsprecher klingen fantastisch und bieten eine Vielzahl von Funktionen. Aber das gilt nur bis zu einem gewissen Punkt. Wer bestimmte Vorlieben hat, wie z. B. Nutzer von Android-Handys, wird mit dem Apple HomePod 2 nicht auf seine Kosten kommen, da er sich sehr stark an Apple-Nutzer richtet. Vergleicht man jedoch beide Lautsprecher mit dem breiten Markt, sind ihre Preisschilder gar nicht so abwegig.

(Image credit: Future)

Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Funktionen

Es gibt ein paar wichtige Unterschiede zwischen dem Sonos Era 100 und dem Apple HomePod 2. Der erste ist, dass der Sonos Era 100 über einen Aux-Eingang verfügt, der über einen Adapter angeschlossen wird. Das bedeutet, dass du externe Audioquellen, wie z. B. einen der besten Plattenspieler, daran anschließen und deine Musik abspielen kannst. Der Apple HomePod 2 hat keine Eingänge.

Zweitens: Der Sonos Era 100 unterstützt Bluetooth-Audio. Mit einem einfachen Tastendruck kannst du Musik von jedem beliebigen Gerät auf deinen Era 100 streamen. Der Apple HomePod 2 verfügt zwar über Bluetooth-Technologie, aber die wird nur für die Smart Home-Steuerung verwendet – also nicht für Audio. Stattdessen handelt es sich um einen mit Wi-Fi verbundenen intelligenten Lautsprecher, der auf Apples Siri-Assistentin basiert und über Apples AirPlay 2 auch Musik an ihn senden kann. Der HomePod 2 ist einfach viel unflexibler - wenn jemand in deiner Familie oder in deinem Haushalt ein Android-Smartphone hat, ergibt der Sonos mehr Sinn.

Wenn es um intelligente Assistenten geht, ist der Sonos durch die Unterstützung von Alexa insgesamt nützlicher als Siri beim HomePod 2, die wir in unserem Testbericht zum HomePod 2 als (noch) nicht intelligent genug bemängelt haben. Wenn du mehr Privatsphäre haben möchtest, kannst du die Sonos-eigene Sprachsteuerung verwenden, die nur Musik steuert und die gesamte Verarbeitung auf dem Gerät erfolgt.

Der HomePod 2 hat jedoch einen großen Funktionsvorteil gegenüber dem Sonos: Er funktioniert als Smart Home Hub. Er kann Thread/Matter-Geräte oder HomeKit-Geräte ansteuern – entweder um Automatisierungen auszuführen oder damit du sie aus der Ferne steuern kannst, auch wenn sie nicht mit dem Internet verbunden sind.

(Image credit: Sonos)

Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Klangqualität

Wir haben den Sonos Era 100 bisher nur kurz in der Praxis getestet, aber wir können bestätigen, dass er großartig klingt. In unserem Praxistest haben wir festgestellt, dass der Era 100 im Vergleich zum Sonos One einen beeindruckend großen Klang mit verbesserten Bässen hat, was die einzige echte Schwäche dieses Lautsprechers war. Außerdem kannst du ihn mit dem Sonos Sub Mini koppeln, um noch mehr Bass zu bekommen.

Ist der Sonos Era 100 raumfüllend? Mehr oder weniger. Wir fanden die Ausdehnung des Klangs wirklich beeindruckend, und er wirkte auf jeden Fall größer als ein einzelner Lautsprecher. Aber wir hatten nicht das Gefühl, dass wir eine Stereotrennung bekamen, was bei einem Lautsprecher dieser Größe kaum überraschend ist. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass es mit dem Sonos Era 100 eine neue Art der TruePlay-Abstimmung gibt, die Sonos "Quick Tuning" nennt. Sie wird immer noch über die Sonos-App durchgeführt, aber im Gegensatz zur normalen TruePlay-Abstimmung kann sie sowohl über Android als auch über iOS erfolgen. Es wird ein Ton abgespielt, und die Mikrofone im Era 100 nehmen den Ton auf und stimmen ihn auf den Raum ab.

Auch der Apple HomePod 2 bietet ein fantastisches Klangerlebnis. In unserem Testbericht schreiben wir: "Die Audioqualität ist für den Preis fantastisch. Die Höhen knallen und schlagen mit großer Klarheit, die Mitten sind voll und ausdrucksstark und der Bass ist wuchtig, aber kontrolliert."

Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Lautsprechern ist jedoch, dass der Apple HomePod 2 Dolby Atmos bietet, aber hält er, was er verspricht? Ja und nein. Wir fanden, dass es von unserer Positionierung abhängt. Der HomePod 2 ist in der Lage, Klänge im Mix auf eine ganz andere Art und Weise zu lenken, als dies bei einer Stereoanlage der Fall ist, und zwar mehr als der ursprüngliche HomePod es kann. Allerdings haben wir festgestellt, dass Dolby Atmos-Musik nicht so natürlich klingt wie normale Musik. "Ironischerweise fühlt sich der Klang durch die größere Ausbreitung des Sounds kastenförmiger an", schreiben wir in unserem Test. "Ein bisschen abgehackter, ein bisschen härter."

Der Apple HomePod 2 hat sich für uns klanglich besonders hervorgetan, als wir zwei Geräte miteinander gekoppelt haben. Sie nutzten Dolby Atmos, um sehr clevere und beeindruckende Dinge mit der Klangpositionierung zu machen, und die Gesamtbalance der Lautsprecher war ausgezeichnet. Der Sonos Era 100 kann auch in Stereo gekoppelt werden, aber das haben wir noch nicht ausprobieren können.

(Image credit: Future)

Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Design

Vom Design her sind diese Lautsprecher nicht allzu weit voneinander entfernt. Der Sonos Era 100 hat ein zylindrisches Design mit definierten Kanten, während der Apple HomePod 2 runder und etwas kürzer und breiter ist.

Die Ähnlichkeiten sind nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass beide Lautsprecher in kompakte Räume passen sollen, egal ob du sie in ein Bücherregal stellen willst oder ob sie auf der Küchenarbeitsplatte nicht zu viel Platz wegnehmen sollen. Es gibt beide in schwarz und weiß und mit Bedienelementen auf der Oberseite. Mit dem Apple HomePod 2 bekommst du außerdem einen wirbelnden, bunten " Screen", der dir anzeigt, wann Musik abgespielt wird und Siri aktiv ist.

Sonos Era 100 vs Apple HomePod 2: Fazit

Der Apple HomePod 2 klingt fantastisch, vor allem wenn du das Budget hast, um zwei Geräte in Stereo spielen zu lassen. Aber die zusätzlichen Funktionen und die Flexibilität, die der Sonos Era 100 bietet, machen ihn unserer Meinung nach zu einem besseren Angebot, vor allem, wenn du externe Audioquellen hören willst, dich über Bluetooth mit dem Gerät verbinden willst und Siri satt hast.

Welcher Smart Speaker der beste ist, hängt vor allem von deinen persönlichen Vorlieben ab und insbesondere von deiner Beziehung zu Apple. Wenn du Apple Music inklusive verlustfreier Unterstützung und Dolby Atmos nutzen willst, ist der Apple HomePod 2 vielleicht sinnvoller.

Alle anderen werden wahrscheinlich mit dem Sonos Era 100 (Öffnet sich in einem neuen Tab) glücklicher sein, vor allem, wenn sie bereits in das Sonos-Ökosystem eingebunden sind. In diesem Sinne empfehlen wir dir auch, dir den großen Bruder Sonos Era 300 (Öffnet sich in einem neuen Tab).