STRONG Mesh Home Kit AX3000 im Test: Kostengünstig bestes WLAN im ganzen Haus!

Günstiger Preis, allzeit beste Internetverbindung und zahlreiche Extras – beim STRONG Mesh Home Kit AX3000 stimmt so einiges. Und auch wenn die App etwas altbacken daherkommt und die Geschwindigkeit nicht immer mit der teureren Konkurrenz mithalten kann, so ist die Mesh-Lösung doch für alle Interessierten und Neueinsteiger eine grandiose Wahl.

STRONG Mesh Home Kit AX3000: Ein-Minuten-Rezession

Mit dem AX3000 greift STRONG einmal mehr den Mesh-Markt an. Die getestete Variante überzeugt hierbei aber nicht nur durch ein flottes Tempo von bis zu 3000 Mbit/s, sondern vor allem mit schickem, kompakten Design und einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Egal ob Neuling oder Kenner – jeder dürfte mit dem AX3000 seine Freude haben und die Netzstruktur im Eigenheim zufriedenstellend aufwerten. Die Einrichtung ist kinderleicht, die App-Einbindung super und auch die einfache Einbindungsmöglichkeit weiterer Boxen via WPS ist grandios.

Wenn STRONG künftig noch am altbackenen App-Design tüftelt und womöglich eine Premium-Variante mit noch schnelleren Maximalgeschwindigkeiten veröffentlicht, dürfte sich der Hersteller endgültig als einer der Top-Player etablieren. Bis dahin bleibt aber auch der AX3000 eine hervorragende Ergänzung fürs Eigenheim, die sich Sparfüchse und neue Interessenten guten Gewissens zulegen können.

STRONG Mesh Home Kit AX3000: Preis und Verfügbarkeit

Was kostet das Mesh Home Kit? Aktuell für unter 130 Euro auf Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu haben

Verfügbar ab sofort

Das Home Kit von Strong kommt mit einem erschwinglichen Einstiegspreis von etwa 130 Euro daher und ist damit eine hervorragende Wahl für alle, die kosteneffizient ihr Heimnetzwerk absichern und stabilisieren wollen, während man qualitativ kaum Abstriche macht.

STRONG Mesh Home Kit AX3000: Spezifikationen WLAN Standards: Wi-Fi 6, MU-MIMO, OFDMA-Technologie

Wi-Fi Geschwindigkeit: bis zu 3.000 Mbit/s (2,4 GHz + 5 GHz)

Sicherheit: WPA™/WPA2™/ WPA3™ für Wi-Fi- Sicherheit

Anschlüsse: 3x Gigabit Ethernet

(1x WAN Port, 2x LAN Port, jeweils Auto MDI/MDIX) pro Mesh

Weitere Features: WPS, Access Point, ATRIA Mesh-App

Maße: 128 x 128 x 73 mm

Gewicht: 320 Gramm

Standardmäßig sind im Home Kit zwei Mesh-Repeater enthalten, die zusammen mit notwendigen Kabeln sowie einer Anleitung zur Einrichtung daherkommen. Das Set deckt hiermit bereits bis zu 350 m² ab, kann nach Bedarf aber auf bis zu 6 Repeater ausgebaut werden, die gleichermaßen für kleines Geld zu erwerben sind. Maximal ist eine Abdeckung von bis zu 1050 m² möglich, was wohl für jedes noch so große Heim ausreichen dürfte.

Für die best- und größtmögliche Abdeckung würde man insgesamt also noch immer weniger als 400 Euro bezahlen, und damit weniger als für einen einzelnen Repeater bei so mancher Konkurrenz. Weil aber nicht nur Preis, sondern auch Qualität stimmt, gibt es hier unsererseits ohnehin nichts zu kritisieren.

Wer in Sachen Höchstgeschwindigkeit genügsamer ist, der kann aber auch auf noch kostengünstigere Alternativen wie das 1200 (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder 2100 Mbit Duo-Pack (Öffnet sich in einem neuen Tab) zurückgreifen.

Verfügbar ist das STRONG AX3000 Mesh Home Kit (Öffnet sich in einem neuen Tab) übrigens direkt und kann beispielsweise über Amazon kostengünstig erworben werden.

Preis: 5/5

Das Strong Mesh Home Kit AX3000 kommt mit zwei Repeater-Boxen, entsprechenden Kabeln und einer recht schlichten Verpackung daher. (Image credit: Future)

STRONG Mesh Home Kit AX3000: Design

Kompaktes Design mit 3 Ethernet-Ports pro Box

Kinderleichte Einrichtung in wenigen Minuten

Feintuning via App möglich, selbige aber recht altbacken

Auch verarbeitungstechnisch macht das AX3000 Kit direkt einen guten Ersteindruck. Sicher gibt es High-Budget-Konkurrenten, die noch ein, zwei Schippen drauflegen... entsprechend lassen sich die Hersteller das aber auch bezahlen.

Gefallen hat mir übrigens auch, dass die Mesh-Repeater unheimlich kompakt sind und so nach Wunsch auch gut im Eigenheim versteckt werden können. Und das es trotz der überschaubaren Bemessung noch immer genügend Ethernet-Ports zur Kopplung mit Konsole, PC und TV gibt, ist das I-Tüpfelchen.

Image 1 of 2 Klein aber oho: Trotz überschaubarer Größe bietet jeder der Repeater alle notwendigen Features für den Nutzungsalltag (Image credit: Future) Und gleich 3 Ethernet Gigabit Ports sorgen dafür, dass auch Konsole, TV oder PC immer die bestmögliche Internetleistung erhalten. (Image credit: Future)

Jedes noch so tolle Mesh-Kit bringt aber nichts, wenn die Einrichtung überkomplex ist und so die Mehrheit abschreckt. Du kannst allerdings aufatmen: Beim AX3000 ist das nicht der Fall!

Eine überschaubare Anleitung mit Bilddarstellungen macht die Einrichtung nämlich zum Kinderspiel. "Main-Mesh" auswählen, mit den Router verbinden und kurz warten... anschließend weitere Repeater mittels WPS koppeln. Im Wesentlichen war es das schon. Und das alles in etwa 5 Minuten.

Wer jetzt noch Feintuning vornehmen will, kann das übrigens über die separate App, die bequem mittels QR-Code gesucht und installiert werden kann. Aber auch so steht der Nutzung kaum etwas im Weg.

Image 1 of 3 Die ATRIA Mesh App bietet eine Vielzahl an nützlichen Einstellungsoptionen... (Image credit: Future) ... wie beispielsweise die Einrichtung von Gästezugängen,... (Image credit: Future) ... oder eine Überblicksanzeige für alle Geräte, die derzeit auf das Mesh-Netzwerk zugreifen. (Image credit: Future)

Stichwort App: Die ATRIA Mesh-App ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bin ich Fan der Funktionsvielfalt, die beispielsweise Einrichtung von Gästezugängen, Wi-Fi-Zeitplänen oder die Abschaltung der LED-Beleuchtung einzelner Repeater (sinnvoll fürs Schlafzimmer) erlaubt.

Andererseits schreckt mich das Design der App und eine gewisse Trägheit bei Nutzung selbiger ab. Wirkt einfach unnötig altbacken und schmälert für mich den sonst so positiven Gesamteindruck. Hier sind wir von der Konkurrenz inzwischen leider zu sehr verwöhnt...

Design: 4 / 5

STRONG Mesh Home Kit AX3000: Performance

Flotte Wi-Fi 6-Verbindung mit üppiger Reichweite

Problemfreie Internetnutzung für mehrere Personen oder Dutzende Geräte

Hohe Performanz und Signalstabilität auch durch Wände hindurch gewährleistet

Hauptgrund für die Anschaffung eines Mesh-Kits ist ja aber ohnehin nicht allein das Design und schicke Spielereien, sondern die Gewährleistung von hoher Internetgeschwindigkeit, -stabilität und Signalreichweite.

Bis zum 350 m² verspricht STRONG mit den zwei Repeatern, während die Signalübertragung über 4*3dBi Antennen (intern) erfolgt und einer Kombi aus 2,4 GHz sowie 5,0 GHz-Verbindungen erfolgt. Problemfreies, multiples Streaming von 4K-Inhalten wird in der Beschreibung in Aussicht gestellt... und was soll ich sagen? Das kann man guten Gewissens so bestätigen.

Auch im Test bei Ookla kann das Mesh überzeugen. Von maximal möglichen 150 Mbps kommen dank Mesh auch in größerer Entfernung noch immer starke 137,87 an. (Image credit: Future)

Zwar konnte ich die Reichweite in meiner 70 m² Wohnung nur bedingt testen, allenfalls wenn ich einmal im Vorgarten die Sonne genoss, Stabilität und Geschwindigkeit überzeugten mich aber auf ganzer Linie.

Entsprechend kann der Sprung weg vom Router hin zum Mesh-Netzwerk also auch in kleineren Eigenheimen Sinn machen. Keine Aussetzer bei der Verbindung mehr, dutzende Geräte surfen im Haushalt verteilt im Netz. Meine Freundin schaut auf YouTube ohne Verzögerung im Schlafzimmer Videos, während ich über Xbox Cloud-Gaming im Vorgarten streame – und alles funktioniert!

Natürlich ist Voraussetzung, das ein entsprechend flotter Vertrag für das Internet beim Anbieter vorliegt. Ist das jedoch der Fall, so ist das STRONG Mesh eine wahre Bereicherung für Singles, Pärchen und Familien zugleich.

Performance: 5 / 5

Sollte ich mir das STRONG Mesh Home Kit AX3000 zulegen?

Swipe to scroll horizontally Preis Eine flottere, einfachere und wertigere Lösung wirst du für diesen Preis kaum finden 5/ 5 Design Kompakte Repeater und wertige Optik punkten, die App ist umfangreich aber altbacken 4/5 Performance Erstklassige Reichweite, Stabilität und Geschwindigkeit für diesen Preis. STRONG hält das Versprechen 5 / 5 Gesamt Das STRONG AX3000 Mesh Home Kit ist eine grandiose Lösung für den kleinen Geldbeutel. Sicher gibt es noch ausgefeiltere Lösungen – wohl kaum aber für den gleichen Preis 4.5 / 5

Das Strong Mesh Home Kit AX3000 überzeugt mit tollem Design und Preis-Leistungs-Verhältnis und empfiehlt sich so für alle Interessenten – Kenner wie Neueinsteiger (Image credit: Future)

Kauf es dir, wenn...

Du nach stabiler Verbindung im Eigenheim Ausschau hältst

Probleme wie Verbindungsabbrüche, endloses Buffering und geringe Reichweite gehören mit einem Mesh von STRONG der Vergangenheit an.

Du eine kostengünstige, unkomplizierte Mesh-Lösung suchst

STRONG kann insbesondere in puncto Preis und einfacher Einrichtung punkten. Entsprechend können auch Laien sorgenfrei zugreifen.

Du an Optionen für das Feintuning interessiert bist

Gäste-WLAN, Timer-Funktion, abschaltbare LED-Beleuchtung, anpassbare Zugangsdaten und mehr bietet dir die zugehörige App und damit einiges an Anpassungsmöglichkeiten für Interessierte.

Kauf dir das Mesh-Kit lieber nicht, wenn...

Du mit deinem Mesh besonders lang vorausplanen willst

Zwar ist die gebotene Leistung keinesfalls zu verachten, allerdings gibt es einige Konkurrenten, die aufgrund ihrer höheren Maximalübertragungsrate noch etwas zukunftssicherer sind.

Die gebotenen Vorteile ohnehin nicht ausreizen kannst.

Ja, Mesh ist eine tolle Sache. Aber eben nur, wenn man auch den Nutzen daraus ziehen kann. Wer nichts mit Reichweite oder Stabilität anfangen kann und in puncto Geschwindigkeit auch ohne Mesh zufrieden ist, wird kaum Mehrwert aus dem vorgestellten Angebot von STRONG ziehen können.

Erstmalig getestet: April 2023

So habe ich das STRONG Mesh Home Kit AX3000 getestet

Über mehrere Tage hinweg hab ich das AX3000 Kit in meinen Alltag integriert, multiples Streaming und weitere anspruchsvolle Tätigkeiten wie Cloud-Gaming, multiple Nutzung mit Freunden und Familie unter die Lupe genommen.

Reichweitentests sowie Test der Internetgeschwindigkeit wurden ebenso durchgeführt. Die Einrichtung wurde lediglich mit 2 Repeatern getestet, weswegen ich nur bedingt etwas über das Versprechen zur Reichweite von 1050 m² mit 6 Mesh-Repeatern sagen kann.

Die App wurde ebenso ausführlich getestet und so Funktionen wie die Abschaltung der LED-Beleuchtung, Gäste-WLAN oder WLAN-Abschaltzeiten getestet. Alles funktioniert ohne Probleme, Ladezeiten waren jedoch vereinzelt spürbar vorhanden.

Wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit und unseren strengen Testprozess. Wir widmen den von uns getesteten Produkten langfristige Aufmerksamkeit und stellen sicher, dass unsere Testberichte aktualisiert und gepflegt werden - unabhängig davon, wann ein Gerät veröffentlicht wurde, wenn du es noch kaufen kannst, ist es auf unserem Radar.

Lies mehr darüber, wie wir testen (Öffnet sich in einem neuen Tab)