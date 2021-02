Im Test: PuroQuiet - Noise-Cancelling Kinder Kopfhörer

Der PuroQuiet des amerikanischen Unternehmens Puro Sound Labs richtet sich vornehmlich an Kinder. Dank Noise-Cancelling sind die Kopfhörer ohne Kabel der ideale Begleiter für unterwegs. Die Geräuschunterdrückung blendet Lärm bis 22 dB aus.

In Verbindung mit der Philosophie von Puro Sound Labs soll die Lautstärkendrosselung dabei vor Gehörschäden schützen. Dies ist durchaus nachvollziehbar, denn: Was ist der erste Impuls, wenn es in der Umgebung laut wird? Richtig, in den meisten Fällen ertappen wir uns dabei, das Gegenfeuer zu eröffnen und unsere Musik lauter zu drehen. Damit aus dem kurzen Vergnügen kein langfristiger Schaden wird, hat sich der Hersteller dem Schutz des Gehörs (insbesondere von Kindern und Jugendlichen) verschrieben und die Lautstärke bei 85 dB abgeriegelt.

Die Kopfhörer können via Bluetooth 5.0 mit einem Knopfdruck mit iPhone, Android und anderen Geräten gekoppelt werden. Die Reichweite von knapp 10 Metern und die eingebauten Mikrofone sorgen für Bewegungsfreiheit beim Musik hören, spielen oder chatten mit Freunden.

Preislich liegt der PuroQuiet bei etwa 90 €, allerdings kannst du ihn nur beim offiziellen Amazon-Shop von Puro Sound Labs kaufen.

PuroQuiet for Kids: Design

(Image credit: Future / Franziska Schaub)

Das Design des PuroQuiet ist äußerst ansprechend. Die Konstruktion aus - in unserem Fall - saphirblau lackiertem Aluminium in Verbindung mit schwarzem Leder wirkt hochwertig und qualitativ verarbeitet.

Ohrmuscheln und Kopfbügel sind dick gepolstert, so drückt und zwickt auch nach mehreren Stunden Tragen nichts. Das geringe Gewicht von 167 g sorgt zudem für zusätzlichen Komfort. Die Polster liegen angenehm auf dem Ohr und schließen gut ab.

Auf der linken Ohrmuschel befinden sich 4 Knöpfe. Ganz oben liegt die Taste für das Pairing via Bluetooth, darunter der An-/Aus-Schalter. Die beiden unteren Knöpfe sind der Lautstärkeregelung vorbehalten. Am unteren Rand gibt es das Mikrofon, den micro-USB-Anschluss und die Leuchte, die dir im angeschalteten Zustand den Akkustand signalisiert.

Die rechte Ohrmuschel beherbergt den Switch-Schalter für das Active Noise-Cancelling. Ob die Geräuschunterdrückung an- oder ausgeschalten ist, zeigt dir hier auch eine Leuchte an. Neben diesem Licht befindet sich der 3,5 mm Anschluss.

Alle Tasten hatten eine intuitive Position und waren für uns gut zu erreichen.

Der Kopfbügel lässt sich verstellen und an die Größe des Kopfes anpassen. Gute Nachrichten für Erwachsene mit kleinerem Kopf: Dadurch kannst du ebenfalls in den Genuss kommen, diese stylischen Bluetooth Kopfhörer spazieren zu tragen und deine lärmende Umwelt auszuschließen. Also, Musik an, Welt aus.

Weitere verfügbare Farben sind: Magenta, Rot, Teal und oben erwähntes Saphirblau. Uns gefallen die Nuancen gut und wir finden, andere Hersteller könnten ihr (zugegeben, recht langweiliges) Sortiment gern etwas erweitern.

(Image credit: Future / Franziska Schaub)

PuroQuiet for Kids: Features

Die Kopfhörer bieten ein schnelles 1-Klick-Pairing mit Bluetooth 5.0 und eine Reichweite von knapp 10 Metern. Dank Active Noise-Cancelling kannst du deine Umgebung einfach ausblenden und dich voll und ganz auf deine Tracks oder deinen Gesprächspartner konzentrieren. Der Wirkungskreis der Geräuschunterdrückung muss sich dabei auch vor Branchengrößen keinesfalls verstecken.

Bei eingeschaltetem Noise-Cancelling hält der Akku etwa 23 Stunden, bei nicht genutzter Geräuschunterdrückung liegt die Akkulaufzeit bei 35 Stunden. Sollte dir doch einmal der Akku ausgehen, kannst du dank mitgeliefertem micro-USB und Klinkenstecker deine Musik weiterhin genießen.

Puro Sound Labs haben sich dem Schützen des Gehörs verschrieben. Um ein Bewusstsein für Lärm zu schaffen und Langzeitschäden zu vermeiden, sind die Kopfhörer des Unternehmens bei einer Lautstärke von 85 dB begrenzt. Dies entspricht dem Lärm einer Hauptverkehrsstraße und stellt laut WHO den maximalen zumutbaren Geräuschpegel dar.

Dafür wurde das Unternehmen als eines der ersten von KultureCity als "Sensory Inclusive" zertifiziert. Auch für den Alltag von Kindern mit sensorischer Empfindlichkeit sind die PuroQuiet Kopfhörer sehr nützlich.

(Image credit: Future / Franziska Schaub)

PuroQuiet for Kids: Performance

Aufgrund der guten Passform und Polsterung dämpfen die PuroQuiets Umgebungsgeräusche auch bereits ohne angeschaltetem ANC. 78 % der Geräusche werden isoliert, sodass du trotz Lautstärken-Drosselung das Beste aus deinen Songs herausholen kannst.

Der Sound ist gut, klar und unkomprimiert. Bässe sind detailliert und die einzelnen Instrumente lassen sich wunderbar unterscheiden. Uns hat das Testen dieser Kopfhörer von Puro Sound Labs richtig Spaß gemacht.

Natürlich erscheint es ungewöhnlich, sich vorschreiben zu lassen, wie laut man die Musik hören darf. Wir finden die Idee allerdings gut, bereits im Kindesalter die Weichen für ein Lärmbewusstsein zu stellen und sind mit der Begrenzung gut zurecht gekommen. Das großartige Noise-Cancelling und die wunderbare Passform waren daran sicher nicht ganz unbeteiligt.

(Image credit: Future / Franziska Schaub)

Fazit

Der PuroQuiet ist das ideale Accessoire für den audiophilen Nachwuchs. Das Zusammenspiel mit dem qualitativ hochwertigen Design, der angenehmen Passform, dem guten und ausgeglichenen Klang und dem hervorragenden Noise-Cancelling macht den ursprünglich für Kinder entworfenen Kopfhörer auch zu einem tollen Begleiter für Erwachsene.

Lärm- und Reizüberflutung sollte gerade in unserer hoch-technisierten und vernetzten Welt in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Philosophie von Puro Sound Labs schafft ein Bewusstsein für den Umgang mit Lautstärke im Alltag. Das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis schützt nicht nur deine Ohren, sondern auch deinen Geldbeutel.