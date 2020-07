TCL 10 5G Angebote Amazon Germany View Similar Amazon keine Preisinformationen

Das TCL 10 5G ist ein ungewöhnliches Telefon: Es kommt zwar mit dem neuesten Feature 5G, aber hat ansonsten einen eher dünnen Funktionsumfang.

Der Preispunkt, kombiniert mit der 5G-Technologie an Bord, hat dank der Partnerschaft mit Qualcomm und der Verwendung des Snapdragon-Chips der 700er-Serie zu einem der günstigsten 5G-Telefone geführt, die in der ersten Hälfte des Jahres 2020 auf den Markt kommen werden.

Wenn man das glänzende Telefon im die Hand nimmt, fühlt es sich etwas klobiger an, als das TCL 10 Pro, ein Telefon, das sich trotz einer schlechteren Spec-Liste irgendwie leistungsstärker anfühlt.

Das 10 5G hat eine klobigere Einfassung und platziert den Fingerabdruck-Sensor auf der Rückseite statt unter dem Bildschirm, und während das 'Split-Light'-Design auf der Rückseite des Mobilteils auffällt, liegt es nicht so angenehm in der Hand wie das Pro.

An der Unterseite des Telefons gibt es einen einzelnen Lautsprecher und in Kombination mit dem (vermutlich) LCD-Display suggeriert das nicht gerade Medien-Stärke.

Die Gesamterscheinung ist in Ordnung, und Dinge wie der USB-C-Anschluss auf der Unterseite zusammen mit dem immer noch beliebten Kopfhöreranschluss auf der Oberseite sind willkommene Ergänzungen - aber wie beim Samsung Galaxy S10 5G, fühlt es sich so an, als seien viele Kompromisse notwendig, um 5G in das Telefon zu bekommen, ohne den Preis drastisch nach oben schrauben zu müssen.

Da wir das 5G nicht in Echtzeit testen konnten, ist die Gesamtleistung des TCL 10 5G schwer einzuschätzen - die Leistung kommt von der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Verbindung, und das ist etwas, was wir nicht wirklich aus der Ferne beurteilen konnten.

Das TCL 10 5G hat sich insgesamt wie ein unfertiges Telefon angefühlt, und es ist klar, dass wir während des MWC 2020 ein besseres Gefühl dafür bekommen werden, wie gut diese Geräte mit den Strapazen des täglichen Lebens zurechtkommen werden.

(Die Kamera-Software war beim TCL 10 5G nicht einmal vorhanden, daher wäre es unfair, sie im Vergleich zu den besten Handys auf dem Markt wirklich in Echtzeit zu beurteilen).

Erstes Fazit

Was uns am TCL 10 5G beeindruckt hat, war der Preis - ja, die Spezifikationsliste war nicht gerade spektakulär, aber 5G im Jahr 2020 für diese Kosten in die Massen zu bringen, ist beeindruckend.

Es gibt eine Menge, was wir über dieses Telefon noch nicht wissen und wenn man das 5G-Feature entfernt, ist es kein sonderlich beeindruckendes Gerät mehr.

Das ist ein erster Schnell-Test, der dir die Möglichkeit gibt, zu sehen, was das TCL 10 5G bietet. Bleib dran, wir werden diese Hands-On Review in Kürze erweitern.