WhatsApp fordert Zoom heraus: Acht-Personen-Videoanrufe auf neuer Windows-App

WhatsApp wird möglicherweise bald Zoom als Konkurrenten ablösen, da es derzeit eine überarbeitete Windows-Version einführt, die Acht-Personen-Videoanrufe ermöglicht. Zusätzlich können Benutzer der Desktop-App jetzt Audioanrufe mit bis zu 32 Personen gleichzeitig durchführen.



Diese Funktionen sind auf Android und iOS schon seit einiger Zeit verfügbar und Teil der Bemühungen von Meta, die Desktop-Clients von WhatsApp zu verbessern und sie an die mobile App anzupassen. Die Benutzeroberfläche wurde ebenfalls neu gestaltet, um sie der Smartphone-App ähnlicher zu machen, und unter der Haube wurden mehrere Änderungen vorgenommen, um die Multi-Geräte-Verknüpfung zu verbessern. Das Update mag im Vergleich zu Zoom, das auf seinem Basic-Plan bis zu 100 Teilnehmer in einer Videokonferenz-Meeting hosten kann, nicht viel erscheinen. Die Firma gibt jedoch an, dass sie Pläne hat, die Grenze der Anzahl der Personen zu erhöhen, die in Gruppenanrufen teilnehmen können.



Daher könnte es eines Tages durchaus sein, dass Videoanrufe auf WhatsApp in Bezug auf die Anzahl der Teilnehmer mit Zoom-Meetings mithalten können. Meta hat auf seiner Plattform kürzlich die Funktion "Communities" eingeführt, die massive Gruppen ermöglicht

WhatsApp: Verwaltung von Gemeinschaften

Was die Communities betrifft, hat WhatsApp auf Smartphones diese Woche ein Update erhalten, um Benutzern bei der Verwaltung ihrer Gruppen zu helfen. Admins haben nun die Möglichkeit, Teilnehmer abzulehnen. Es handelt sich um eine ziemlich kleine, aber dringend benötigte Änderung, die von Anfang an hätte vorhanden sein sollen. Wenn man außerdem den Namen eines Kontakts sucht, sieht man nun, ob man gemeinsam in einer Community ist.



Was die Zukunft betrifft, gibt Meta bekannt, dass kürzlich eine neue Beta-Version für Android-Tablets eingeführt wurde und eine für Mac-Desktops in Arbeit ist. Es wurde nicht viel bekannt gegeben, aber laut einem Bericht von WABetaInfo enthält die neueste Android-Beta eine neue Schaltfläche für Umfragen, die die Teilnehmer auf nur eine Antwort beschränkt. Für macOS ist es noch ein Rätsel. Es könnte jedoch mit der bevorstehenden "nativen App-Build mit Mac Catalyst" zusammenhängen, die derzeit in Arbeit ist. Wir haben Meta um weitere Informationen gebeten. Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn wir eine Antwort erhalten. Solange du wartest, kannst du dir ja deine Zeit mit anderen News-Artikeln vertreiben. Zum Beispiel ist Bard – die Konkurrenz von ChatGPT – nun in der Beta.