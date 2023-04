Wenn Apple Monitore herstellen will, die von den Leuten gekauft werden, muss es OLED einsetzen

Zahlreiche Berichte und Gerüchte besagen, dass Apple plant, sein Angebot an externen Monitoren bald von LCD- und Mini-LED-Displays auf OLED-Displays umzustellen.

Während schon viel über das Thema spekuliert wurde, gibt ein Bericht der Analysten von Omdia (Öffnet sich in einem neuen Tab) einen Hinweis auf die langfristigen Pläne des Unternehmens. Dem Bericht zufolge entwickelt Apple 32-Zoll- und 42-Zoll-Monitore, beide mit OLED-Bildschirmen.

Wenn der Fahrplan der Analysten von Omedia richtig ist, werden wir ein Update für die externen Bildschirme sehen, aber nicht in nächster Zeit. Derzeit verkauft Apple das 27-Zoll Studio Display und das 32-Zoll Pro Display XDR, die beide nicht mit Mini-LED- oder OLED-Technologie ausgestattet sind. Die Analysten von Omedia weisen darauf hin, dass Apples langfristiger Plan zwei externe 32-Zoll- und 42-Zoll-Displays vorsieht, die im Jahr 2027 auf den Markt kommen sollen.



Das Unternehmen wird LCDs und Mini-LEDs bei seinen mobilen Geräten bis 2026 fast vollständig auslaufen lassen Omedia Report

Wenn der Bericht wahr ist und wir relativ bald OLED-Displays sehen könnten, wäre das definitiv ein Schritt in die richtige Richtung für die Displaylinie des Unternehmens. Dies und ein Beitrag von MacRumors (Öffnet sich in einem neuen Tab) scheinen die Aussicht auf aktualisierte Displays realistischer zu machen, obwohl dies im Widerspruch zu einer Vorhersage des bekannten Display-Analysten Ross Young (Öffnet sich in einem neuen Tab) steht, der sagte, dass wir mehrere Versionen des MacBook Air mit einem OLED-Display sehen könnten. Einige Varianten des iPad Pro's sind wohl ebenfalls geplant. Der Omedia-Bericht zeigt jedoch nicht, dass dies in dem von Ross genannten Zeitrahmen geschehen wird.

Die Analysten von Omedia gehen davon aus, dass Apple frühestens 2026 ein MacBook mit OLED-Display auf den Markt bringen wird. In Bezug auf das iPad-Display sind sie der gleichen Meinung wie Young und erwarten das erste iPad Pro mit OLED-Display im Jahr 2024. In dem Bericht heißt es: "Das Unternehmen wird LCDs und Mini-LEDs in seinen mobilen Geräten bis 2026 fast vollständig auslaufen lassen.