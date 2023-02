THQ Nordic sucht Beta-Tester für neues Strategiespiel

THQ Nordic sucht derzeit Beta-Tester für ein neues, rundenbasiertes Strategiespiel. Interessierte Spieler müssen dazu zunächst einen Fragebogen ausfüllen, der für die Bewerbung zur Teilnahme an der Beta notwendig ist.

Die gesammelten persönlichen Daten werden ausschließlich für die Durchführung der Beta-Tests verwendet und nach Abschluss der Tests gelöscht. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Steam-Account sowie ein Computer, der die geforderten Spezifikationen erfüllt. Dazu zählen unter anderem Windows 10/11, ein 4-Core-Prozessor mit 3 GHz oder besser, eine GTX 1060/RX 470 mit mindestens 4 GB VRAM sowie 8 GB RAM und 15 GB Festplattenspeicher.

Interessierte Spieler müssen außerdem angeben, in welchem Land sie sich befinden, ob sie über 18 Jahre alt sind und einen gültigen Personalausweis besitzen. Zudem wird abgefragt, ob sie bereits unter NDA mit einem anderen Unternehmen stehen. Auch müssen die Teilnehmer angeben, welche rundenbasierten Strategiespiele sie bereits gespielt haben und welche drei ihrer Favoriten sind. Darüber hinaus sollen sie beschreiben, was für sie ein gutes Spiel ausmacht und wie viel Zeit sie durchschnittlich in derartigen Spielen verbringen.

Wer sich für die Teilnahme an der Beta interessiert, kann den Fragebogen auf der offiziellen Webseite von THQ Nordic ausfüllen (Öffnet sich in einem neuen Tab).