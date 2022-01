Steam stellt mit 27,9 Millionen gleichzeitigen Nutzern einen neuen Rekord auf

Steam ist mit einem Paukenschlag ins Jahr 2022 gestartet und hat seinen eigenen Rekord an gleichzeitigen Nutzern erneut gebrochen, diesmal mit 27,9 Millionen gleichzeitigen Nutzern.

Wie SteamDB herausfand, ist dies der höchste jemals erreichte Wert für die digitale Plattform - 27.942.036, um genau zu sein - von denen 8,2 Millionen zu diesem Zeitpunkt aktiv im Spiel waren.

Steam bricht seine Rekorde normalerweise zu Zeiten, in denen viele von uns nicht arbeiten oder zu Hause festsitzen. Daher ist es nur logisch, dass am letzten Wochenende, bevor viele Menschen nach den Feiertagen wieder zur Arbeit gehen - und zu einer Zeit, in der weltweit ein Anstieg der COVID-19-Fälle zu verzeichnen ist - mehr Menschen online sind und zocken als sonst.

Der Aufwärtstrend von Steam begann vor zwei Jahren im Januar 2020, als die Welt sich zu Beginn der COVID-19-Krise selbst isolierte. Am 2. Februar wurde der bestehende Steam-Rekord von 18.537.490 Nutzern - aufgestellt im Januar 2018 - um beeindruckende 300.000 auf 18.801.944 Spieler übertroffen.

Seitdem wurde dieser Rekord mehrmals gebrochen, unter anderem an einem Wochenende im März 2020, als die Zahl der Nutzer zum ersten Mal die 20-Millionen-Marke überschritt, und eine Woche später mit 22 Millionen. Im Dezember 2020 erreichte die Zahl der Nutzer 24,7 Millionen, im Februar 2021 26,5 Millionen und vor etwas mehr als einem Monat 27,1 Millionen gleichzeitige Nutzer.

In diesem Jahr gesellen sich Dead by Daylight, Valheim und New World zu Spielen wie Battlefield 2042, Dota 2 und Destiny 2 zu den umsatzstärksten Spielen auf Steam, ebenso wie Naraka Bladepoint, Rainbow Six Siege, PUBG Battlegrounds, Apex Legends, CS:GO und (natürlich) GTA 5.

Die meistgespielten Spiele werden nach der Anzahl der gleichzeitigen Spitzenspieler sortiert und "nach der Anzahl der Spieler gruppiert". Dazu gehören in diesem Jahr Valheim, New World, Dota 2, Rust, CS:GO, Halo Infinite, Apex Legends, PUBG, Cyberpunk 2077 und GTA 5. Alle haben einen Spitzenwert von über 200.000 gleichzeitigen Spielern erreicht.