Smartphone-Markt erholt sich und Samsung erobert Spitzenplatz zurück

Die weltweiten Verkäufe von Smartphones erholten sich im 3. Quartal, als Länder auf der ganzen Welt die Lockdown-Maßnahmen lockerten, die die wirtschaftliche Aktivität gedämpft hatten.

Die Zahlen von IDC deuten darauf hin, dass der Markt während des Dreimonatszeitraums nur um 1,3 % geschrumpft ist - deutlich besser als von Analysten mit einem Rückgang von 9 % prognostiziert.

Die Verkäufe in Schwellenländern wie Indien, Brasilien, Indonesien und Russland waren ein wichtiger Faktor, wobei Preisnachlässe und Kaufverzögerungen dazu beitrugen, die Nachfrage nach günstigen Smartphones zu steigern.

Weltweite Smartphone-Verkäufe

Weiter entwickelte Regionen wie China, Westeuropa und Nordamerika meldeten stärkere Rückgänge. Dies kann zum Teil auf die verzögerte Einführung des iPhone 12 zurückgeführt werden (alle drei Regionen gehören zu den größten Märkten von Apple), während sich die Nachfrage in China nach der ersten eigenen Erholung Anfang dieses Jahres verlangsamt hat.

Analysten glauben jedoch, dass die bevorstehende Einführung von Apples neuem Flaggschiff zusammen mit der Nachfrage nach 5G-Geräten die Erholungsphase in gewissem Maße unterstützen wird.

"In den großen entwickelten Märkten ist es sehr klar, dass sich das nächste Smartphone der meisten Verbraucher im 5G-Bereich positionieren wird, unabhängig davon, auf welche Marke oder welchen Preispunkt sie sich konzentrieren", sagte Ryan Reith, Programm-Vizepräsident bei IDCs Worldwide Mobile Device Trackers. "Das Marketing hat erheblich zugenommen. Die Produkte sind weithin verfügbar. Werbeaktionen sind im Gange. Und es ist klar, dass die wichtigste Verkaufsinitiative in diesen Märkten die Förderung von 5G ist. Dennoch glauben wir nach wie vor, dass die Verbrauchernachfrage nach 5G bestenfalls minimal ist, was den Preisdruck auf die Kanäle und OEMs nur noch verstärkt".

Samsung hat seine Position als weltgrößter Smartphone-Hersteller zurückerobert, dank eines Anstiegs der Auslieferungen um 2,9 %, was ihm die Kontrolle über 22,7 % des Marktes verschafft. Seine erschwinglichen Modelle schnitten sowohl in den Schwellen- als auch in den Industrieländern gut ab, während ihm die Nachfrage nach seinen Vorzeigemodellen auch in den USA zugute kam.

Die Verkäufe von Huawei brachen dank der Auswirkungen der US-Sanktionen und der geringeren Nachfrage in China um 22% ein, so dass Huawei nun einen Marktanteil von 14,7% erreichte.

Xiaomi überholte Apple zum ersten Mal dank einer Wachstumsrate von 42% aufgrund der Nachfrage aus Indien und China. Das Unternehmen hat nun einen Marktanteil von 13,1% und übertrifft damit den Marktanteil von Apple von 11,8%, der von einem Rückgang der Lieferungen um 10,6% betroffen war.

Angesichts der Einführung des iPhone 12 und der Schritte, die Apple unternommen hat, um seine Kanäle gegen jede Änderung der Sperrmaßnahmen und Lockdowns zu schützen, wird Apple jedoch erwarten, dass es sich im 4. Quartal wieder erholt.