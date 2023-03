Red Eye – Der actiongeladene Thriller erhält eine 4K-Fassung (inkl. Gewinnspiel)

Auch im März liefert Paramount (Öffnet sich in einem neuen Tab) einmal mehr einige Neuauflagen zu älteren Filmveröffentlichungen, die in ihrer 4K-UHD-Fassung einmal mehr zum Leben erweckt werden.



Diesmal trifft es unter anderem den Thriller Red Eye (2005) (Öffnet sich in einem neuen Tab), der mit dem Star-Duo Rachel McAdams (Southpaw, Doctor Strange) und Cillian Murphy (A Quiet Place 2, Peaky Blinders) zu begeistern weiß. Und während der Film schon bald zwei Jahrzehnte auf den Buckel hat, begeistert er doch gerade in der modernen Bildfassung einmal mehr durch seine kurze, überaus spannungsgeladene Geschichte rund um das Duo Lisa und Jackson.

Was genau dich bei Red Eye erwartet, ob du den Film 2023 noch nachholen solltest und wie du das mit Glück sogar komplett kostenfrei tun kannst, verrate ich dir im Folgenden.

Schlaflos über den Wolken

Lisa Reisert (Rachel McAdams) ist kaum aus der Heimat Miami weg, da zieht es sie überraschend schon wieder dorthin zurück. Entsprechend begibt Sie sich mittels Nachtflug von Dallas aus auf den Weg zur Küstenstadt. Kaum hätte Sie jedoch erahnen können, dass die folgenden Stunden die schlimmsten ihres Lebens werden sollten.

Fun Fact: (Image credit: Paramount Pictures) Der Filmtitel geht aus dem englischen Term "red-eye (flight)" hervor. Gemeint ist damit der Nachtflug. Von roten Augen spricht man, weil das Unterfangen mit Schlaflosigkeit aufgrund der späten Ab-/Anreise verbunden ist.

Als wäre ihre Flugangst nämlich nicht schon Strafe genug, entpuppt sich die kürzliche Bekanntschaft Jackson (Cillian Murphy) als Teil einer Terrorgruppe, welche Lisa über die geplante Ermordung eines einflussreichen Politikers informiert. Mithilfe ihrer Kontakte in der Hotellerie soll Lisa der Gruppe jetzt in die Hände spielen und den Anschlag auf die Zielperson ermöglichen. Sollte Sie nicht kooperieren, so droht ihrem Vater (Brian Cox) der Tod durch die Gruppierung.

In den folgenden Stunden ist es nun also an Lisa eine Entscheidung zu treffen oder sich womöglich doch aus dem Würgegriff der Organisation rund um Jackson zu befreien. Aber nicht nur die Höhe, sondern auch die Zeit spielt gegen sie...

Lisa (Rachel McAdams) ist mit Jackson (Cillian Murphy) auf 10.000 Metern Höhe gefangen. Und bereits eine falsche Handlung könnte den Tod ihres Vaters (Brian Cox) bedeuten. (Image credit: Paramount Pictures)

Mit Red Eye schafft Regisseur Wes Craven (u.a. Scream 1-3) eine Erfahrung, die sich von seinen sonstigen Horror-Werken an einigen Stellen unterscheidet, zeitgleich jedoch zweifelsfrei noch immer die Handschrift des Schöpfers trägt.

Diesmal ersetzt Craven Ghostface (Scream) und Freddy (Nightmare on Elm Street) jedoch mit sehr viel menschlicheren, aber mindestens ebenso bedrohlichen Gefahren. Das Gefühl der Hilflosigkeit in 10.000 Meter Höhe wird dabei über weite Strecken herausragend transportiert und lediglich der Schlussspurt ließ mich ein wenig ernüchtert zurück.

Ist der Thriller auch 2023 noch einen Blick wert?

Kurze Antwort: JA Ich habe mir Red Eye erst kürzlich zum ersten Mal zu Gemüte geführt und kann zweifelsfrei sagen, dass ich diesen knapp 80-minütigen Spannungstrip keinesfalls bereut habe. Die Geschichte ist gut gealtert, hat allerdings ein paar Ungereimtheiten. Selbige konnte ich allerdings guten Gewissens verzeihen, weil ich mich über die Kürze bestens unterhalten gefühlt habe.

Hierzu trägt neben der tollen Leistung von Rachel McAdams und Cillian Murphy – vor allem letzterer sollte in den folgenden Jahren ja noch reichlich an Prominenz gewinnen – auch die tolle Bildqualität in der 4K-Version bei. Den Standard eines brandneuen Action-Blockbusters darf man zwar nicht erwarten, allerdings war das gezeigte auf keinen Fall unansehnlich.

Entsprechend würde zumindest ich einem jedem Interessenten einmal einen Blick in Red Eye raten. Denn es ist keinesfalls unwahrscheinlich, dass dieser Film auch euch komplett in seinen Bann ziehen wird!

Wenn du jedoch noch unsicher bist, ob dir der Wes Creven-Streifen tatsächlich knapp 24 Euro in seiner UHD-Form wert ist, dann habe ich noch eine gute Nachricht für dich:



Dank Paramount dürfen wir nämlich gleich drei 4K-Exemplare von Red Eye unter den Teilnehmern unseres Gewinnspiels verlosen.



Was du für die Teilnahme tun musst und wann du als glücklicher Auserwählter über deinen Gewinn informiert wirst, verraten ich dir unterhalb.

Gewinnspiel: So sicherst du dir dein Exemplar von Red Eye als 4K Blu-Ray

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einfach auf das Banner unterhalb klicken, im Formular deine Daten angeben und für deinen liebsten Film mit Cillian Murphy voten.

Die Teilnahmefrist endet am 28.03.2023 um 23:59 Uhr. Im Anschluss daran losen wir die Gewinner aus und benachrichtigen diese umgehend. Selbige haben bis zum 04.04.2023 Zeit, auf unsere E-Mail zu antworten. Mit deiner Teilnahme erklärst du dich außerdem einverstanden, dass wir deinen Namen sowie Wohnort auf dieser Seite in anonymisierter Form ("Max M. aus Musterhausen") veröffentlichen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmenden nach Zufallsprinzip ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die erfassten Daten werden ausschließlich zur Ermittlung des Gewinners verwendet und nach Abschluss der Aktion gelöscht. Die allgemeine Datenschutzerklärung von TechRadar Deutschland findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

(Image credit: TechRadar Deutschland)

