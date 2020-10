Nintendo Direct Mini: eine Handvoll Spiele in nur 8 Minuten

In einer neuen (und überraschend kurzen) Nintendo Direct Mini: Partner Showcase-Präsentation für den Juli 2020 wurden ein paar neue Third-Party-Spiele für die Nintendo Switch vorgestellt.

Mit einer Länge von etwas mehr als acht Minuten bot das kurze und knackige Video einen Blick auf mehrere Spiele, wobei die Ankündigung einer Fortsetzung der beliebten Shin Megami Tensei-Reihe das klare Highlight war.

Es ist wenig über das neu angekündigte Shin Megami Tensei V bekannt, außer dass das RPG „2021 gleichzeitig weltweit auf dem Nintendo Switch erscheint“, wie es in Nintendos Pressemitteilung heißt. Du kannst dir den Teaser unten ansehen.

Abgesehen von der Ankündigung von Shin Megami Tensei V werden sich die Fans der Serie freuen zu hören, dass ein Remaster von Shin Megami Tensei III (in Europa bekannt als Shin Megami Tensei: Lucifer's Call) ebenfalls auf dem Weg ist.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster erscheint 17 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals und ist ein „Full High-Definition Remaster“, das im Frühjahr 2021 auf Nintendo Switch landen wird.

Ein Teaser für das Remaster wurde ebenfalls veröffentlicht, der den grafischen Sprung zwischen dem Originalspiel und seinem Remake zeigt. Du kannst ihn dir unten ansehen.

Mehr Spieleschmankerl

Neben diesen beiden Titeln wurden in der Nintendo Direct Mini-Präsentation noch ein paar andere neue Spiele und DLC-Pakete vorgestellt, die für die Plattform erscheinen.

Eines davon ist Rogue Company, ein stylischer Third-Person-Multiplayer-Shooter, der plattformübergreifendes Spielen und Cross-Save-Funktionalität bietet.

Ebenfalls für Nintendo Switch angekündigt ist WWE 2K Battlegrounds, ein over-the-top Wrestling-Spiel im Arcade-Stil mit einer vielen WWE-Superstars, die verrückte und spektakuläre Special Moves (man denke an NBA Jam mit Body-Slamming) ausführen.

Außerdem stellte Nintendo drei kostenpflichtige DLC-Packs für Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda vor. Dazu gehören ein Character Pack (ab heute erhältlich), ein Melody Pack (ab Oktober erhältlich) und die Erweiterung zur Geschichte der Symphony of the Mask (ebenfalls ab Oktober erhältlich), mit der du als Skull Kid auf einer neuen Map spielen kannst.

Du kannst dir die gesamten acht Minuten der Ankündigungen der Nintendo Direct Mini ansehen: Partner Showcase für Juli 2020 ansehen.