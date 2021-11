Neues Starfield-Video zeigt Konzeptzeichnungen und Gameplay-Details

Bethesda hat ein neues Video zu Starfield veröffentlicht, das sich an Entwickler richtet.

Heute, am 30. November, wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Bethesda Game Softworks das Video "Into the Starfield" veröffentlicht: The Endless Pursuit". Das Video selbst ist ein siebenminütiges Gespräch zwischen Game Director Todd Howard, Studio Director Angela Browder und Art Director Matt Carofano über ihre Hauptphilosophien hinter Starfield, unterbrochen von einer Reihe neuer Konzeptzeichnungen.

Das Video macht klar, dass sich das Team von Bethesda bei der Entwicklung von Starfield auf seine Vergangenheit besinnt. Howard sagt, dass er die Anzahl der Jahre unterschätzt, die die Spiele von Bethesda gespielt werden - Skyrim hat erst diesen Monat sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert und ist nach wie vor eines der beliebtesten RPG's. Carofano fügt unter diesem Aspekt hinzu, dass Bethesda immer möchte, dass die Spieler ihre eigenen, einzigartigen Geschichten in den Spielen finden und erleben. Das Video kannst du dir unten ansehen:

Starfield wird von Bethesda auch im Hinblick auf die "ultimative Erforschung" ins Auge gefasst: den Weltraum. Unendliche Weiten ... Sorry! Falsches Universum. Für Howard ist die Erforschung des Weltraums jedenfalls auch ein Monument menschlicher Neugier und Carofano sieht darin das Endspiel für die Erforschung der Menschheit. Starfield mag die Form eines Bethesda-Rollenspiels haben, mit dem wir angesichts der letzten zwei Jahrzehnte wahrscheinlich schon ein wenig vertraut sind, aber es wird sich zweifellos in neue Bereiche vorwagen.

Starfield erscheint am 11. November 2022 für PC, Xbox One, Xbox Serie X und Xbox Serie S und ist ab dem ersten Tag über den Xbox Game Pass erhältlich. Obwohl "Into the Starfield" nur die erste in einer langen Reihe von Bethesda-Episoden ist, hat Howard kürzlich angedeutet, dass wir möglicherweise bis zum Sommer 2022 warten müssen, bevor wir einen ersten richtigen Blick auf das Gameplay von Starfield werfen können.