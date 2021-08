Exklusiv: Amazon unterstützt die Formel 1 bei der Bewahrung ihrer Geschichte mit kolossalem Videoarchiv

Amazon Web Services und die Formel 1 arbeiten zusammen, um jahrzehntelanges Rennmaterial in eine zentrale Datenbank in der Cloud zu migrieren, wie die beiden bekannt gegeben haben.

Das Projekt zur Migration des Archivs ist eine Erweiterung der bestehenden Partnerschaft zwischen den beiden Organisationen, deren Hauptziel es ist, durch die Nutzung der neuesten Cloud-Analyse-Technologien ein besseres Erlebnis für die Fans an den Renntagen zu schaffen.

Im Gespräch mit TechRadar Pro erklärte Rob Smedley, Chief Engineer und Director of Data Systems bei der F1, dass nun Ordnung in das Durcheinander von Videoinhalten gebracht wurde, die teilweise bis in die 1950er Jahre zurückreichen.

"Die Formel 1 hat über die Jahre eine riesige Menge an Daten gesammelt", sagte er. "An jedem Renntag, stell dir nur die Menge der gesammelten Videodaten vor. Aber wir mussten dieses Archiv unbedingt modernisieren."

"Es gibt so viele Daten, die uns zur Verfügung stehen, aber es geht darum, sicherzustellen, dass wir tatsächlich auf alle zugreifen können. Es ist ein typisches Big-Data-Problem: Du kannst Massen und Massen von Daten haben, aber wenn du nicht an den Teil rankommst, den du willst (und zwar schnell), sind diese Informationen fast nutzlos."

Durch die Zusammenführung der verschiedenen Datenquellen und die Migration in die Cloud hat die Formel 1 nun Zugriff auf ein komplettes und durchsuchbares Archiv von Rennaufnahmen, was laut Smedley die Grundlage für ein "vielseitigeres Fan-Erlebnis" sein wird.

Die Jahre zurückdrehen

Glücklicherweise hatte die Formel 1 im Rahmen eines früheren Modernisierungsprojekts bereits das gesamte Material digitalisiert, das zuvor auf physischen Zelluloidbändern gespeichert war, was bedeutete, dass es ein Problem weniger gab, um das man sich kümmern musste.

In diesem Fall bestand die größte Herausforderung darin, das in verschiedenen Formaten und Datenbanken gespeicherte Videomaterial zusammenzuführen und auf eine konsistente Art und Weise zu organisieren, um die Durchsuchbarkeit (und damit die Benutzerfreundlichkeit) zu maximieren.

Wie Smedley erklärte, hatten sich die Datenbanksysteme der Organisation organisch entsprechend der Nachfrage verschiedener interner Abteilungen erweitert, wodurch ein Labyrinth von Systemen entstand, das die Identifizierung von spezifischem Filmmaterial extrem zeitaufwändig, wenn nicht sogar unmöglich machte.

Um das Problem zu lösen, begannen F1 und AWS praktisch bei Null. Smedley sagt, dass sich die beiden mit einem "leeren Blatt Papier" hingesetzt haben, um einen Weg zu finden, "ein einziges Verzeichnis zu erstellen, in dem alle Daten normalisiert und erfasst werden, damit sie verwendet werden können".

Das neue Archiv wurde mithilfe von AWS Media2Cloud zusammengestellt, einem hochgradig konfigurierbaren Service, der dabei hilft, Video-Assets und Metadaten in die AWS-Umgebung aufzunehmen. Für den Laien lieferte ein AWS-Sprecher eine F1-freundliche Analogie: Die Umstellung auf ein Cloud-basiertes System über Media2Cloud war so etwas wie "den Motor herauszunehmen, ihn anzupassen und ihn so zu nutzen, wie wir es brauchten".

(Image credit: Formula 1)

Im Laufe der Jahre ist auch die Menge und Qualität des Videomaterials, das bei den Rennen aufgenommen wird, stark angestiegen, was zu Kapazitätsproblemen führt. In den 1970er Jahren wurden bei jedem Rennen nur ein paar Rollen Film gedreht, aber die neuesten Grand Prix werden aus Dutzenden von verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen (einschließlich Aufnahmen aus dem Cockpit jedes Fahrers) und oft in 4K-Auflösung. Zum Vergleich: eine einzige Stunde 4K-Filmmaterial benötigt Hunderte von Gigabyte Speicherplatz.

Kapazitätsprobleme waren ein weiterer Anreiz für die Formel 1, ihr Videoarchiv in die Cloud zu verlagern, die im Gegensatz zu ihren alten On-Premise-Lösungen einfach nach oben und unten skaliert werden kann, je nach Bedarf.

"Die Menge der gesammelten Daten wächst, wenn nicht exponentiell, so doch in nicht allzu weiter Ferne, da wir von SD zu HD zu 4K und darüber hinaus gehen, was ein großes Datenarchivierungsproblem darstellt. Aus diesem Grund ist die Flexibilität und Elastizität der Cloud so wichtig", sagte Smedley.

"Wenn wir das Technologiegeschäft innerhalb der Formel 1 ausbauen wollten, mussten wir in der Tat entschlossen sein. Die Partnerschaft mit AWS machte absolut Sinn."

Gute Nachrichten, Sportfans

Jetzt, da die F1 über ein umfassendes Videoarchiv verfügt, das mehr als ein halbes Jahrhundert zurückreicht, stellt sich die Frage, wie es zum Vorteil der Fans genutzt werden kann.

Smedley sagt, dass das neue konsolidierte Archiv dazu beitragen wird, das übergeordnete Ziel der F1-AWS-Partnerschaft zu erreichen: eine neue Generation von datengesteuerten und digital orientierten Zuschauern zu bedienen.

Dank F1 Insights powered by AWS profitieren die Fans schon jetzt von Echtzeit-Statistiken während der Rennen. Zu Beginn konnte die F1 nur grundlegende Statistiken wie die Kurvengeschwindigkeit bereitstellen, aber die Organisation führt nun On-the-Fly-Berechnungen durch, um den Reifenverschleiß und andere komplexe Faktoren vorherzusagen.

Die Idee ist es, einen besseren Einblick in die Rennstrategie zu geben, deren Komplexität laut Smedley nie gut genug für das F1-Publikum analysiert und artikuliert wurde.

Laut Smedley wird das neue Videoarchiv die Qualität und Tiefe von Produkten wie F1 Insights nur verbessern. Zum Beispiel plant das Unternehmen, später in diesem Jahr in die Computer Vision einzutauchen, ein aufstrebendes Feld unter dem Dach der KI, das sich mit der Analyse von digitalen Bildern und Videos beschäftigt.

"Einer der Punkte des Videoarchivs ist, dass wir auf eine wirklich effiziente Art und Weise an Videodaten gelangen müssen, denn bei Insights geht es darum, den Moment einzufangen; es macht keinen Sinn, die Geschichte zu erzählen, nachdem sie bereits passiert ist", sagte er.

Auch wenn die Fans keinen direkten Zugriff auf das komplette Archiv haben werden, wird es für die Medien, die über die Rennen berichten, einfacher, ansprechende Videoprodukte zu erstellen, die auf die Geschichte des Sports zurückblicken. Das Archiv könnte auch Möglichkeiten für neue und umfassendere Dokumentationen über die Formel 1 schaffen.

Außerdem werden nicht nur die F1-Fans davon profitieren. AWS arbeitet auch mit der NFL, NHL, PGA Tour, NASCAR und der deutschen Bundesliga zusammen, die alle ähnliche Projekte zur Organisation ihrer Videoarchive verfolgen.

Die Bundesliga baut zum Beispiel ein Cloud-basiertes Archiv auf, das automatisch bestimmte Frames mit Metadaten wie Spiel, Spieler, Trikot, Mannschaft und Spielort versieht. Dies bedeutet, dass die Organisation historische Clips zu Analysezwecken leicht auffinden kann.

In der Zwischenzeit ist NASCAR dabei, Inhalte aus 70 Jahren zu digitalisieren, die derzeit in ihrem Bandarchiv gespeichert sind. Die Sportorganisation hat bisher 15 PB an Video-Assets in die Cloud verlagert, die als Grundlage für neue KI-Modelle verwendet werden, die "neue Unterhaltungserlebnisse für Fans" bieten sollen.

Wenn es nach diesen AWS-Partnerschaften geht, können sich Sportfans auf einiges freuen.