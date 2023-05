Doch kein Bing auf dem Galaxy S24, sondern weiterhin Google

Nach den Gerüchten, dass Samsung die Standard-Suchmaschine des hauseigenen Browsers von Google auf Bing umstellen könnte - vielleicht rechtzeitig für das Galaxy S24 - deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass die Änderung nicht mehr stattfindet, was für Google zweifellos eine Erleichterung ist.

Diese Meldung stammt vom Wall Street Journal (via The Verge) und wie bei dem ursprünglichen Gerücht gibt es nicht viele Anhaltspunkte. Das WSJ berichtet, dass eine interne Prüfung, ob Samsung von Google zu Bing wechseln sollte, nun ausgesetzt wurde, da Samsung offenbar Angst vor Störungen für die Nutzer und einer Verschlechterung der Beziehung zu Google hat.

Diese eindeutig negativen Aspekte eines möglichen Wechsels machten die Idee eines solchen Wechsels von vornherein ziemlich undenkbar, obwohl es so klingt, als hätte Samsung darüber nachgedacht - vielleicht beeindruckt von der raschen Einführung verschiedener KI-Funktionen von Bing.

Die Nummer eins bleiben

Ein weiterer Faktor, den man bei all dem berücksichtigen muss, ist, dass es sich um Samsungs eigene Internet-Browser-App handelt: Google wäre natürlich auch in Chrome für Android an vorderster Front dabei gewesen. Trotzdem hätte dieser Schritt für viele Schlagzeilen gesorgt.

Wir wissen, dass Google Apple dafür bezahlt, die Standardsuchmaschine in Safari zu sein - eine Vereinbarung, die für Apple vielleicht leichter zu schlucken ist, da es keine eigene Suchmaschine hat. Google kassiert dann Milliarden an Werbeeinnahmen durch Suchanfragen, die auf iOS (und auch auf Samsung-Handys) ausgeführt werden.

Dennoch zitiert das WSJ "mit der Angelegenheit vertraute Personen", die sagen, dass Samsung den Wechsel zu Bing in Zukunft "nicht endgültig ausschließt" - die Google-Führungskräfte könnten also noch einiges zu tun haben.

Analyse: Die Suche verändert sich

OpenAI und ChatGPT haben die Tech-Landschaft unter anderem dadurch verändert, dass sie Microsoft einen intelligenten Chatbot zur Verfügung gestellt haben, der in manchen Situationen bessere Suchergebnisse liefern kann. Google hat inzwischen seinen eigenen Bard-Chatbot in verschiedene Produkte integriert, darunter auch in sein Flaggschiff, die Websuchmaschine.

Das bedeutet, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht weniger Zeit damit verbringen werden, einen Webbrowser zu öffnen und unsere Suchanfragen einzutippen, sondern mehr Zeit damit, mit einem Bot zu interagieren, um die benötigten Informationen zu erhalten. Das wiederum wird sich wahrscheinlich auf die Werbeeinnahmen auswirken - sowohl für Google als auch für Web-Publisher.

Es ist schwer vorherzusagen, wie sich das alles entwickeln wird, aber wir könnten an einen Punkt kommen, an dem es für Google nicht mehr so wichtig ist, die führende Suchmaschine in Samsungs Internet Browser oder Apples Safari zu sein, wenn es die Nutzer auf andere Weise anzieht. Eigentlich ist es eine Überraschung, dass es so lange gedauert hat, bis sich die Websuche über ihre ursprüngliche Form hinaus entwickelt hat.

Es gibt viele Unwägbarkeiten in Bezug darauf, wie diese Bots ihre Informationen abrufen und wie die Menschen, die die Inhalte bereitstellen, entlohnt werden, aber es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Suchlandschaft verändert - und ob Bing (oder jemand anderes) Google wirklich herausfordern kann.