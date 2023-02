Disney Plus-Originals bald auch aus Deutschland

Disney Plus bietet mit seinen alten Klassikern, aber auch Star Wars, Marvel und Co. eine riesige Bandbreite an Filmen und Serien. Was die international produzierten Werke angeht - insbesondere aus Deutschland -, hat die Konkurrenz allerdings die Nase weit vorn. Bereits 2017 brachte Amazon mit You Are Wanted seine erste deutsche Serie heraus und nur kurz darauf landete Netflix mit Dark einen gewaltigen internationalen Erfolg.

Jetzt, 6 Jahre später, bringt Disney mit der Miniserie Sam - Ein Sachse ebenfalls ein deutsches Original, das bereits ab dem 26. April komplett auf dem Dienst zur Verfügung stehen wird. Die Serie basiert auf den wahren Begebenheiten rund um Samuel "Sam" Njankouo Meffire, Ostdeutschlands erstem dunkelhäutigen Polizisten. Dabei werden seine Kindheit als Außenseiter sowie sein rasanter Aufstieg und ebenso tiefer Fall thematisiert.

Unter der Haupt-Regie von Soleen Yusef ("Haus ohne Dach") und Sarah Blaßkiewitz ("Ivie wie Ivie") spielt Malick Bauer ("Frau Jordan stellt gleich") die titelgebende Hauptrolle. Mit dabei sind außerdem noch Tyron Ricketts, Svenja Jung, Luise von Finckh, Carina Wiese, Paula Essam, Ivy Quainoo, Thorsten Merten, Martin Brambach, Nyamandi Adrian und Aristo Luis.

Hinter der Kamera stehen Stephan Burchardt und Max Preiss sowie Produzentin Leslie-Alina Schäfer und Producerin Naomi Marne. Das Ganze ist ein Projekt von Big Window Productions (Teil von UFA-Fiction) in Kooperation mit Panthertainment.

Allerdings belässt es Disney nicht nur bei einer deutschen Produktion. So sind für das laufende Jahr auch die Doku-Reihe „Farm Rebellion“, die erste Serienadaption der Jugend-Buchreihe „Die drei !!!“ und die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans „Deutsches Haus“ geplant.

Was der Mäusekonzern sonst noch plant, sofern diese Projekte von Erfolg gekrönt sein werden, steht noch auf einem anderen Blatt. Allerdings haben wenige Serien so sehr das deutsche Potenzial in Film und Fernsehen gezeigt, wie es Netflix' Dark geschafft hat. Was da mit dem Budget und den Lizenzen von Disney möglich wäre, lässt einen zumindest Gutes hoffen.