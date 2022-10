Deswegen solltest du deine IP-Adresse verbergen

Heutzutage ist zunehmend mehr von deiner Alltagselektronik mit dem Internet verbunden – Smartphone, Tablet, Laptop, aber auch Drucker oder gar der TV sind inzwischen potenzielle Angriffsquellen für Cyberkriminelle und gewähren Zugang zu sensiblen Daten.

Besonders solltest du dabei deine IP-Adresse im Blick haben. Schließlich gewährt jene wichtige Informationen zu Aktivitäten, Nutzungsverhalten und aktuellen sowie vergangenen Standorten. Für sicheres Surfen ist es entsprechend ratsam deine IP künftig vor gierigen Blicken verborgen zu halten.

Das Verbergen kannst du über verschiedene Methoden bewerkstelligen. Im Folgenden wollen wir uns aber in Zusammenarbeit mit NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) zunächst einmal auf die Methode mittels VPN beschränken, die als schnellste sowie sicherste gilt.

Sicherheit geht vor

Doch wieso genau solltest du überhaupt deine IP-Adresse verbergen? Das sind doch nur ein paar Zahlen... Was können die schon an Informationsgehalt bereitstellen?

Ob du es glaubst oder nicht, die IP-Adresse ist eine recht umfängliche Zugangskarte zu Privatinformationen für (kriminelle) Außenstehende. Beispielsweise kann mithilfe der IP-Adresse nachverfolgt werden, wo du dich zuletzt aufgehalten hast. Entsprechend könnte man zum Beispiel regelmäßige Aktivitäten tracken und für die eigenen, individuellen Machenschaften ausnutzen. Wir sind uns sicher, so etwas will kein Nutzer!

Die Verschleierung deiner IP-Adresse hat aber noch andere Vorzüge: Mitunter zählt hierzu eine größere Freiheit in den Online-Sphären. Passé sind hiermit beispielsweise die Zeiten von Online-Zensur und Überwachung durch Fremde, Firmen oder Webseiten. Und auch dein Internet-Provider verliert so möglichen Handlungsspielraum in Form von Einsicht in das Nutzungsverhalten oder der Drosselung deiner Bandbreite. Klingt gut, oder?

Wie so häufig bietet aber auch der Schutz deiner IP-Adresse über VPN-Dienste nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile.

Gut hieran ist, dass die Einrichtung (insbesondere mit NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)) schnell und unkompliziert über die Bühne geht. Zudem ist dein Datenverkehr hiermit künftig verschlüsselt und ein hohes Maß an Privatsphäre und Sicherheit gewährleistet. Nebenher hat die Wahl von NordVPN aber auch Vorteile in Form einer breiten Palette an Zugriffsoptionen auf Online-Inhalte aus der ganzen Welt und ein VPN kann auch einer möglichen Bandbreitendrosselung entgegenwirken.

Kehrseite sind einerseits die Kosten, die sich aber gerade durch die aktuellen Angebote bei NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf ein Minimum beschränken. Andererseits wird dir aber womöglich der Zugang zu einzelnen Seiten infolge der VPN-Nutzung verwehrt. Letzteres ist aber glücklicherweise eher die absolute Ausnahme, als die Regel.

Umfängliche Sicherheit – Deswegen solltest du NordVPN wählen

Selbstverständlich bietet dir NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) genau den Schutz, von dem wir dir gerade schon etwas vorgeschwärmt haben. Künftig bleibt deine IP-Adresse bei aktivem VPN also verborgen und die Online-Aktivitäten auch wirklich privat.

Jenseits hiervon bietet dir der Dienstleister aber auch Vorzüge im Hinblick auf Nutzungsvielfalt. So kannst du den VPN-Dienst natürlich auf deinem Laptop, dem Smartphone oder deinem Tablet zum Einsatz bringen, aber auch deinen Smart-TV, deine Spielekonsole oder gleich deinen Heimrouter hierüber absichern. Eine Lizenz, 6 Geräte – das ist das Versprechen.

Besonders komfortabel ist dabei auch die Einrichtung. Als einer der führenden VPN-Dienstleister bietet dir NordVPN (Öffnet sich in einem neuen Tab) eine grandiose, hauseigene App an, die dich auf iOS, Android, Windows oder Linux in Sekundenschnelle eine VPN-Verbindung einrichten lässt. Jenseits davon gibt es aber beispielsweise auch die Browser-Erweiterungen für Chrome oder Firefox. Und mit einem geringen Mehraufwand kannst du auch dein Kindle, die Spielkonsole oder den Router sichern.

Dieser Umfang spiegelt sich übrigens auch in der Funktionsvielfalt wider. Bedrohungsschutz, Kill-Switch und Meshnet stellen hier nur eine kleine Auswahl dessen dar, was dich mit einem Abonnement an Vorzügen erwartet.

Worauf also noch warten? Sichere dir jetzt ein Zwei-Jahres-Abonnement und erhalte mit unserem Link (Öffnet sich in einem neuen Tab) noch einmal vier Gratis-Monate on top. Sicher surfen war selten so preiswert und unkompliziert!

Sicher online unterwegs in allen Lebenslagen? Mit unserer Übersicht zum sicheren Surfen (Öffnet sich in einem neuen Tab) erfährst du, wie das möglich ist. Hier verraten wir dir außerdem mehr zu VPN-Funktionen und geben dir die passenden How-Tos gleich mit an die Hand.