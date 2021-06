Der letzte PSVR Showcase hat bewiesen, dass VR für jedermann ist

Sonys neuester VR-Showcase hat eine weitere Ladung von Trailern für Spiele geliefert, die bald für PSVR und andere Systeme erscheinen werden. Was gezeigt wurde, sah nicht nur besser aus als das, was wir bisher gesehen haben, sondern es zeigte auch, dass VR eine Plattform ist, die jeder genießen kann.

Für diejenigen, die ausgefeilte Action wollen, wird Fracked wohl interessant. Diese VR-Erfahrung wird dich in deinen eigenen Actionfilm versetzen, während du dir deinen Weg durch die Levels bahnst, kletterst und schießt. Am komplett entgegengesetzten Ende des Spektrums bietet Winds & Leaves eine ruhigere Erfahrung, in der du dein eigenes Arboretum pflanzen musst, um einen drohenden Kataklysmus zu verhindern.

Diese beiden PSVR-exklusiven Spiele (wie auch alles andere, was während des Events gezeigt wurde) bieten vielfältige Erfahrungen, die wir kaum erwarten können, auszuprobieren. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir ein VR-Headset zuzulegen, weil du dir nicht sicher bist, ob du ein Spiel findest, das dir Spaß macht, lohnt es sich, einen Blick auf diese Spiele zu werfen, denn vielleicht findest du ja etwas, das dich davon überzeugt, den Sprung zu wagen.

Die angekündigten PSVR Spiele auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Überblick über alle Spiele, die auf der PSVR-Präsentation am 3. Juni angekündigt wurden, zusammen mit ihren Veröffentlichungsdaten und den Plattformen, für die sie erscheinen werden.

Sniper Elite VR – 8. Juli 8 (Oculus, SteamVR, PSVR)

– 8. Juli 8 (Oculus, SteamVR, PSVR) Winds & Leaves – 27. Juli (PSVR)

– 27. Juli (PSVR) Fracked – Sommer 2021 (PSVR)

– Sommer 2021 (PSVR) Arashi: Castles of Sin – Sommer 2021 (PSVR)

– Sommer 2021 (PSVR) After the Fall – Sommer 2021 (Oculus, SteamVR, PSVR)

– Sommer 2021 (Oculus, SteamVR, PSVR) Wanderer – Sommer 2021 (Oculus, SteamVR, PSVR)

– Sommer 2021 (Oculus, SteamVR, PSVR) Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey – 2021 (PSVR)

Wanderer

Dieses VR-Erlebnis, das von M Theory und Oddboy entwickelt wurde, versetzt dich in dein eigenes rätselhaftes Zeitreise-Abenteuer, in dem du versuchst, die Vergangenheit umzuschreiben und deine aktuelle Zeit neu zu gestalten. Es sieht so aus, als ob es eine Kombination aus Erkundung und Erzählung in einem Spiel geben wird, das ein Escape-Room-ähnliches Erlebnis bieten soll, das du zu Hause genießen kannst.

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum, nur ein grobes "Sommer 2021". (also wahrscheinlich irgendwann zwischen Juni und August), aber wir werden auf jeden Fall Ausschau nach diesem Spiel halten. Wenn du nicht warten willst, solltest du dir auch The Room VR: A Dark Matter ansehen, das ein ähnlich rätselhaftes Abenteuer bietet.

Sniper Elite VR

Fans von Rebellions langjährigem FPS-Franchise werden eine Vorstellung davon haben, was sie mit Sniper Elite VR erwartet. Aber während die klassischen Schieß- und Stealth-Mechaniken ein Comeback feiern, ebenso wie die ikonischen X-Ray-Cam-Momente, verspricht das Studio, dass dieses Spiel den Fans eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg bieten wird, die mit einer "neuen Perspektive" auf die Action kommt.

Egal ob du auf PSVR, Quest oder PC VR Geräten spielst, Sniper Elite VR wird am 8. Juli dieses Jahres erscheinen.

Arashi: Castles of Sin

Wenn du Ghost of Tsushima geliebt hast, könnte dieser PSVR-Exklusivtitel genau das Richtige für dich sein. Im feudalen Japan schlüpfst du in die Rolle eines Ninjas auf der Suche nach Rache. Aus der Ego-Perspektive kannst du heimliche Attentate ausführen, Parkour-Kunststücke versuchen und dich im Nahkampf messen.

Leider wird Arashi: Castle of Sin für die meisten VR-Nutzer ein PSVR-Exklusivtitel sein, aber es besteht die Möglichkeit, dass es nach dem "Sommer 2021"-Veröffentlichungsdatum auch auf anderen Plattformen erscheinen wird.

After the Fall

Von den Machern von Arizona Sunshine kommt ein weiterer VR-Shooter, der in einer Zombie-Apokalypse spielt, komplett mit Koop-Gameplay im Stil von Left 4 Dead. Tu dich mit Freunden zusammen, um es mit einer furchterregenden Horde von Monstern aufzunehmen, die durch die unerbittliche Kälte, die Los Angeles überzieht, mutiert sind.

Dieses post-apokalyptische Action-Adventure wird diesen "Sommer" auf PSVR, Quest und PC VR-Geräten erscheinen.