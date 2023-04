Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Hohe Investition, niedrige Zuschauerbindung

Amazon hat für die Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ein enormes Budget von fast 500 Millionen US-Dollar aufgebracht. Leider hat sich diese Investition bisher nicht ausgezahlt, da die monumentale Fantasy-Serie ihr Publikum trotz des riesigen Budgets nicht dauerhaft binden konnte.

Ein Bericht von The Hollywood Reporter (Öffnet sich in einem neuen Tab)zeigt, dass die Zuschauerzahlen von Die Ringe der Macht nach einem vielversprechenden Start dramatisch abgenommen haben. In den USA haben nur 37 Prozent der Zuschauer, die die erste Folge gesehen haben, bis zur letzten Folge durchgehalten. In anderen Regionen lag die sogenannte Completion Rate bei 45 Prozent. Eine Abschlussquote von 50 Prozent wäre ein solider, aber nicht herausragender Wert gewesen, doch die Serie schaffte es nicht einmal, die Hälfte der Zuschauer bei der Stange zu halten.

Die Completion Rate ist für viele Streaming-Dienste ein entscheidender Faktor, um zu entscheiden, ob eine Serie fortgesetzt oder eingestellt wird. Laut dem britischen Unternehmen Digital I werden Serien mit einer Quote von unter 50 Prozent bei Netflix oft eingestellt, wie zum Beispiel die Adaption von Resident Evil mit einer Quote von 45 Prozent. Erfolgreiche Serien wie Squid Game verzeichnen dagegen eine deutlich höhere Completion Rate von 87 Prozent. (WhatsOnNetflix (Öffnet sich in einem neuen Tab))

Trotz dieser ernüchternden Zahlen wird Amazon die Herr-der-Ringe-Serie nicht fallenlassen. Die zweite Staffel befindet sich bereits in Produktion und soll voraussichtlich 2024 erscheinen. Fans der Serie hoffen, dass die zweite Staffel eine bessere Completion Rate erzielen kann. Angesichts der hohen Produktionskosten hatte Amazon sicherlich höhere Erwartungen an die Serie.